Тур: 30. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
77
Кабаши
Элвис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Реджана
Специя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.23
|Моро Лука
|4 (1)
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.07
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Эспозито Франческо
|2
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Христов Петко
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|8
|0
|Чигарини Лука
|5
|1
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Кассата Франческо
|9
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Специя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
10
Реджана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
10
Реджана
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Специя
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
5
23%
8
30%
30%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
24 Не забивали 21
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
9
31%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
7
24%
76-90
Пропущено
46
41
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
11
24%
5
12%
1-15
4
9%
3
7%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0
Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0
Результаты матчей
Реджана
Специя
Точный счет
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
69
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1613
821
821
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|57 - 30
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|4.
|30
|16
|7
|7
|43 - 33
|55
|5.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|6.
|30
|14
|7
|9
|47 - 39
|49
|7.
|1:0
|30
|11
|7
|12
|34 - 38
|40
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|40 - 44
|40
|9.
|30
|9
|12
|9
|33 - 31
|39
|10.
|30
|10
|8
|12
|39 - 39
|38
|11.
|30
|9
|10
|11
|36 - 38
|37
|12.
|0:0
|30
|7
|16
|7
|31 - 33
|37
|13.
|0:1
|30
|8
|12
|10
|34 - 40
|36
|14.
|0:0
|30
|7
|14
|9
|29 - 36
|35
|15.
|30
|8
|10
|12
|31 - 33
|34
|16.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|17.
|0:0
|30
|6
|13
|11
|28 - 42
|31
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 16
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 19
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|8.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|16 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|16.
|0:0
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|17.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|18.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|7.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 23
|17
|14.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13