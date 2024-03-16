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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Реджана
0:0
Первый тайм: 28'
Специя
0'
1' Желтая карточка
Портанова Маноло
5' Желтая карточка
Родзио Паоло

Ход матча

1'
Портанова Маноло
 
5'
Родзио Паоло
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Специя
3.26
3.03
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3.20
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Все Коэффициенты
12
Саталино
Джакомо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
29
Кассата
Франческо
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
7
Элия
Сальваторе
99
Верде
Даниэле
97
Ягелло
Филип
16
Фальчинелли
Диего
Реджана
3-4-3
Специя
3-4-3

История личных встреч

Реджана
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
К
3:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.23
Моро Лука 4 (1) 0.13
Rachid Kouda 2 0.07
Реца Аркадиуш 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Эспозито Франческо 2 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 8 0
Чигарини Лука 5 1
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Кассата Франческо 9 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Бертола Николо 4 1
Элия Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Надь Адам 2 0
Матею Алеш 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Специя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
10
Реджана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
10
Реджана
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Специя
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
5
23%
8
30%
30%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
24 Не забивали 21
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
9
31%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
7
24%
76-90

Пропущено

46
41
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
11
24%
5
12%
1-15
4
9%
3
7%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0
Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0

Результаты матчей

Реджана
Специя

Точный счет

1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджана
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
16
13
8
21
1.5
8
21
2
27
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Читтаделла
 1:0 30 11 7 12 34 - 38 40
8.
Сампдория
 0:0 30 11 7 12 40 - 44 40
9.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
10.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
11.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
12.
Реджана
 0:0 30 7 16 7 31 - 33 37
13.
Модена
 0:1 30 8 12 10 34 - 40 36
14.
Бари
 0:0 30 7 14 9 29 - 36 35
15.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Специя
 0:0 30 6 13 11 28 - 42 31
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Читтаделла
 1:0 16 8 2 6 23 - 19 26
7.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
8.
Бари
 0:0 15 5 8 2 16 - 14 23
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 0:1 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 0:0 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
15.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
16.
Реджана
 0:0 15 2 10 3 14 - 17 16
17.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
18.
Специя
 0:0 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
6.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
7.
Сампдория
 0:0 15 6 4 5 21 - 22 22
8.
Реджана
 0:0 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
12.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Модена
 0:1 15 3 8 4 18 - 23 17
14.
Специя
 0:0 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 1:0 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 0:0 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Специя
3.26
3.03
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