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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 1736
Реджана
0:0
Конец матча
Специя
0'
1' Желтая карточка
Портанова Маноло
5' Желтая карточка
Родзио Паоло
31' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
44' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
63' Желтая карточка
Кассата Франческо
84' Желтая карточка
Виньяли Лука
90' Красная карточка
Кабаши Элвис
90' Желтая карточка
Эспозито Франческо
90'+7

Ход матча

1'
Портанова Маноло
 
5'
Родзио Паоло
 
31'
Пьераньоло Эдоардо
 
44'
 
Эспозито Сальваторе
61'
Мелегони Филиппо
Портанова Маноло
 
63'
 
Кассата Франческо
71'
Оквонкво Орджи
Гондо Седрик
 
71'
Петтинари Стефано
Natan Girma
 
72'
 
Бандинелли Филиппо
Ягелло Филип
72'
 
Эспозито Франческо
Фальчинелли Диего
81'
 
Виньяли Лука
Кассата Франческо
84'
 
Виньяли Лука
90'
Кабаши Элвис
 
90'
 
Эспозито Франческо
90'
 
Моро Лука
Надь Адам
90'
Чигарини Лука
Петтинари Стефано
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 389 Количество передач 393
  • 49 Владение мячом, % 51
12
Саталино
Джакомо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
29
Кассата
Франческо
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
7
Элия
Сальваторе
99
Верде
Даниэле
97
Ягелло
Филип
16
Фальчинелли
Диего
Реджана
3-4-3
Специя
3-4-3

История личных встреч

Реджана
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
К
3:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.23
Моро Лука 4 (1) 0.13
Rachid Kouda 2 0.07
Реца Аркадиуш 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Эспозито Франческо 2 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 8 0
Чигарини Лука 5 1
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 10 0
Николау Димитрис 8 1
Эспозито Сальваторе 7 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Элия Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Эспозито Франческо 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Надь Адам 2 0
Матею Алеш 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Виньяли Лука 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Специя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
10
Реджана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
10
Реджана
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Специя
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
63% (19)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
5
23%
8
30%
30%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
25 Не забивали 22
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
9
31%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
7
24%
76-90

Пропущено

46
41
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
11
24%
5
12%
1-15
4
9%
3
7%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0
Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0

Результаты матчей

Реджана
Специя

Точный счет

1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджана
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
7
2
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
9
1.5
5
11
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
16
14
8
22
1.5
8
22
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
9.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
10.
Читтаделла
 30 10 8 12 34 - 39 38
11.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
12.
Модена
 30 8 13 9 35 - 40 37
13.
Реджана
 30 7 16 7 31 - 33 37
14.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
15.
Бари
 30 7 13 10 29 - 37 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Специя
 30 6 13 11 28 - 42 31
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
15.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
16.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
17.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
18.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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