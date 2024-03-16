Тур: 30. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Зрители: 1736
0'
1' Желтая карточкаПортанова Маноло
5' Желтая карточкаРодзио Паоло
31' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
44' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
63' Желтая карточкаКассата Франческо
84' Желтая карточкаВиньяли Лука
90' Красная карточкаКабаши Элвис
90' Желтая карточкаЭспозито Франческо
90'+7
Ход матча
5'
84'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 393
-
49 Владение мячом, % 51
77
Кабаши
Элвис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Реджана
Специя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.23
|Моро Лука
|4 (1)
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.07
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Эспозито Франческо
|2
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Христов Петко
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|8
|0
|Чигарини Лука
|5
|1
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|10
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Специя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
10
Реджана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
10
Реджана
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Специя
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
63% (19)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
5
23%
8
30%
30%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
25 Не забивали 22
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
9
31%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
7
24%
76-90
Пропущено
46
41
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
11
24%
5
12%
1-15
4
9%
3
7%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0
Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0
Результаты матчей
Реджана
Специя
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
77
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
97
69
511
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1614
822
822
228
327
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13