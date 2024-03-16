Тур: 30. Стадион: Stadio P.C. Tombolato. Зрители: 7907
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБранка Симоне
1:0
13' ГолFrancesco Amatucci
34' Желтая карточкаРицца Алессио
1:1
42' ГолМаньино Лука
45' Желтая карточкаСанторо Симоне
84' Желтая карточкаКристиан Каус
90'+5
Ход матча
13'
34'
42'
1:1
45'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
429 Количество передач 355
-
55 Владение мячом, % 45
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Читтаделла
Модена
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.88
Среднее время на гол
50
102
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.23
|Вита Алессио
|4
|0.13
|Filippo Pittarello
|4
|0.13
|Кассано Клаудио
|3
|0.1
|Маистрелло Томми
|3
|0.1
|Andrea Magrassi
|3
|0.1
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.07
|Francesco Amatucci
|2
|0.07
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.03
|Бранка Симоне
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Stefano Negro
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|6 (4)
|0.2
|Fabio Abiuso
|5
|0.17
|Стриццоло Лука
|4
|0.13
|Манкони Якопо
|3
|0.1
|Фальчинелли Диего
|2
|0.07
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.07
|Баттистелла Томас
|2
|0.07
|Заро Джованни
|2
|0.07
|Edoardo Duca
|2
|0.07
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.07
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|14
|1
|Сальви Алессандро
|9
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Stefano Negro
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Тессьоре Андреа
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Francesco Amatucci
|3
|0
|Бальдини Энрико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Кассано Клаудио
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Понси Фабио
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Манкони Якопо
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
14
Читтаделла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
7
12
Читтаделла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Модена
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
24
19
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
25%
1
5%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
7
30%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
4
21%
6
26%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
18%
6
35%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
4
36%
1
6%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
1
5%
6
38%
76-90
Забито
35
36
19 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
8
23%
7
19%
1-15
6
17%
4
11%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
2
6%
10
28%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
11
31%
7
19%
76-90
Пропущено
38
39
18 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
7
18%
4
10%
1-15
5
13%
7
18%
16-30
6
16%
10
26%
31-45
8
21%
3
8%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
5
13%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0
Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
Модена
Точный счет
1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
79
510
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
212
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
237
921
1119
228
129
129
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13