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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 7907
Читтаделла
1:1
Конец матча
Модена
0'
7' Желтая карточка
Бранка Симоне
1:0
13' Гол
Francesco Amatucci
34' Желтая карточка
Рицца Алессио
1:1
42' Гол
Маньино Лука
45' Желтая карточка
Санторо Симоне
84' Желтая карточка
Кристиан Каус
90'+5

Ход матча

7'
Бранка Симоне
 
13'
Francesco Amatucci
(Кариссони Лоренцо)
1:0
34'
Рицца Алессио
 
42'
1:1
Маньино Лука
(Коррадо Никколо)
45'
 
Санторо Симоне
46'
Federico Giraudo
Рицца Алессио
 
55'
 
Понси Фабио
Палумбо Антонио
56'
 
Antonio Pergreffi
Заро Джованни
65'
Маистрелло Томми
Andrea Magrassi
 
65'
Анжели Маттео
Federico Giraudo
 
65'
Пандольфи Лука
Бальдини Энрико
 
69'
 
Коттали Маттео
Коррадо Никколо
69'
 
Стриццоло Лука
Глиоцци Этторе
78'
Мастрантонио Валерио
Бранка Симоне
 
84'
 
Кристиан Каус
86'
 
Тремолада Лука
Fabio Abiuso

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 429 Количество передач 355
  • 55 Владение мячом, % 45
77
Маньеро
Лука
2
Сальви
Алессандро
30
Stefano
Negro
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
28
Рицца
Алессио
92
Бальдини
Энрико
9
Andrea
Magrassi
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
8
Санторо
Симоне
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
9
Глиоцци
Этторе
90
Fabio
Abiuso
Читтаделла
3-5-2
Модена
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Модена

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
0:3
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.23
Вита Алессио 4 0.13
Filippo Pittarello 4 0.13
Кассано Клаудио 3 0.1
Маистрелло Томми 3 0.1
Andrea Magrassi 3 0.1
Каррьеро Джузеппе 2 0.07
Francesco Amatucci 2 0.07
Кариссони Лоренцо 1 0.03
Бранка Симоне 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Stefano Negro 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 6 (4) 0.2
Fabio Abiuso 5 0.17
Стриццоло Лука 4 0.13
Манкони Якопо 3 0.1
Фальчинелли Диего 2 0.07
Тремолада Лука 2 (1) 0.07
Баттистелла Томас 2 0.07
Заро Джованни 2 0.07
Edoardo Duca 2 0.07
Kleis Bozhanaj 2 0.07
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 14 1
Сальви Алессандро 9 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Анжели Маттео 5 1
Stefano Negro 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Тессьоре Андреа 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Francesco Amatucci 3 0
Бальдини Энрико 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Фраре Доменико 2 0
Кассано Клаудио 2 0
Рицца Алессио 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 7 0
Понси Фабио 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Edoardo Duca 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Заро Джованни 5 0
Коттали Маттео 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Кристиан Каус 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Манкони Якопо 4 0
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
14
Читтаделла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

7
12
Читтаделла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Модена
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

24
19
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
25%
1
5%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
7
30%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
4
21%
6
26%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
18%
6
35%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
4
36%
1
6%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
1
5%
6
38%
76-90

Забито

35
36
19 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
8
23%
7
19%
1-15
6
17%
4
11%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
2
6%
10
28%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
11
31%
7
19%
76-90

Пропущено

38
39
18 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
7
18%
4
10%
1-15
5
13%
7
18%
16-30
6
16%
10
26%
31-45
8
21%
3
8%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
5
13%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0
Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1

Результаты матчей

Читтаделла
Модена

Точный счет

1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
9
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
2
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
23
7
9
21
1.5
11
19
2
28
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
9.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
10.
Читтаделла
 30 10 8 12 34 - 39 38
11.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
12.
Модена
 30 8 13 9 35 - 40 37
13.
Реджана
 30 7 16 7 31 - 33 37
14.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
15.
Бари
 30 7 13 10 29 - 37 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Специя
 30 6 13 11 28 - 42 31
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
15.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
16.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
17.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
18.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Санторо Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Никколо Коррадо сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Маньино Лука бьет в цель!
    • 34'
      Рицца Алессио получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Кариссони Лоренцо сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Франческо Аматуччи бьет в цель!
    • 7'
      Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Читтаделла 1:1 Модена онлайн

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