  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Тернана
0:0
Второй тайм: 52'
Козенца
0'
25' Желтая карточка
Вентури Майкл
28' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi

Ход матча

25'
 
Вентури Майкл
28'
Lorenzo Lucchesi
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Козенца
2.79
3.15
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3.80
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
72
Аматуччи
Лоренцо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
26
Прашелик
Матеуш
42
Вока
Идриз
7
Маррас
Мануэль
16
Антонуччи
Мирко
34
Флоренци
Альдо
30
Маццокки
Симоне
Тернана
3-1-4-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Козенца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
3:1
СCB
1:1
СCB
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.3
Ди Стефано Филиппо 4 0.13
Касасола Тиаго 4 0.13
Диаките Салим 3 0.1
Луперини Грегорио 2 0.07
Перейро Гастон 2 0.07
Lorenzo Lucchesi 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.4
Маццокки Симоне 3 0.1
Вока Идриз 3 0.1
Фработта Джанлука 3 0.1
Маррас Мануэль 2 0.07
Форте Франческо 2 0.07
Вентури Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Фалетти Сесар 6 0
Луперини Грегорио 6 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Челли Алессандро III 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Карбони Франко 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 13 1
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Маццокки Симоне 5 0
Дзуккон Федерико 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Сгарби Филиппо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Микай Алессандро 4 0
Вока Идриз 4 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Кампорезе Микеле 2 0
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Тернана
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Козенца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
3
Тернана
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

16
16
Тернана
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Козенца
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
14%
3
25%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
19%
4
19%
1-15
0
0%
7
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
6
29%
4
19%
61-75
6
29%
3
14%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
8
33%
5
26%
76-90

Забито

36
32
11 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
6
17%
6
19%
1-15
2
6%
8
25%
16-30
3
8%
3
9%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
9
25%
5
16%
61-75
9
25%
6
19%
76-90

Пропущено

38
31
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
5
13%
3
10%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
11
29%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0
Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1
Козенца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2
Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0

Результаты матчей

Тернана
Козенца

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тернана
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
7
22
5
24
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 30 19 8 3 56 - 29 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 0:2 30 16 8 6 40 - 23 56
4.
Комо
 2:0 30 16 7 7 42 - 32 55
5.
Катанзаро
 1:0 30 15 6 9 47 - 38 51
6.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
7.
Сампдория
 29 11 6 12 40 - 44 39
8.
Зюйдтироль
 2:0 30 10 8 12 38 - 39 38
9.
Брешия
 0:1 30 9 11 10 32 - 31 38
10.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
11.
Пиза
 0:2 30 9 10 11 35 - 37 37
12.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
13.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
14.
Козенца
 0:0 30 8 11 11 31 - 32 35
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 0:0 30 7 9 14 34 - 40 30
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 0:1 30 7 6 17 33 - 48 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 1:0 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 2:0 15 9 4 2 24 - 15 31
4.
Катанзаро
 1:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 0:2 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Зюйдтироль
 2:0 15 6 3 6 18 - 17 21
10.
Брешия
 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 0:2 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Козенца
 0:0 15 4 5 6 21 - 19 17
15.
Тернана
 0:0 16 3 7 6 14 - 15 16
16.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
17.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
18.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
19.
ФералпиСало
 0:1 15 3 3 9 18 - 23 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 15 10 2 3 29 - 15 32
2.
Кремонезе
 0:2 15 9 3 3 20 - 12 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Катанзаро
 1:0 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 0:2 15 5 4 6 16 - 18 19
10.
Брешия
 0:1 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 0:0 15 4 6 5 10 - 13 18
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 2:0 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 0:1 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 0:0 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Лоренцо Луккези получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Вентури Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Козенца
2.79
3.15
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3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:0 Козенца онлайн

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Тернана
Козенца
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