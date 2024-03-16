Тур: 30. Стадион: Либеро Либерати.
0'
25' Желтая карточкаВентури Майкл
28' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
55' Желтая карточкаПерейро Гастон
61' Желтая карточкаФорте Франческо
1:0
69' ГолПерейро Гастон
86' Желтая карточкаАматуччи Лоренцо
90' Желтая карточкаКарбони Франко
90'+7
Ход матча
25'
28'
55'
61'
69'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
376 Количество передач 445
-
46 Владение мячом, % 54
18
Гьямфи
Брайт
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Зуберек Ян
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Тернана
Козенца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.3
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.13
|Касасола Тиаго
|4
|0.13
|Перейро Гастон
|3
|0.1
|Диаките Салим
|3
|0.1
|Луперини Грегорио
|2
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.4
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Вока Идриз
|3
|0.1
|Фработта Джанлука
|3
|0.1
|Маррас Мануэль
|2
|0.07
|Форте Франческо
|2
|0.07
|Вентури Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Перейро Гастон
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|13
|1
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Сгарби Филиппо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Козенца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
3
Тернана
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
16
16
Тернана
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Козенца
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
4
19%
4
19%
1-15
0
0%
7
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
6
29%
4
19%
61-75
6
29%
3
14%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
8
33%
5
26%
76-90
Забито
37
32
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
6
16%
6
19%
1-15
2
5%
8
25%
16-30
3
8%
3
9%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
10
27%
5
16%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Пропущено
38
32
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
5
13%
3
9%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
3
8%
7
22%
61-75
11
29%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0
Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1
Козенца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2
Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0
Результаты матчей
Тернана
Козенца
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
313
510
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
78
68
213
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1911
921
723
525
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|57 - 30
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|4.
|30
|16
|7
|7
|43 - 33
|55
|5.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|6.
|30
|14
|7
|9
|47 - 39
|49
|7.
|1:0
|30
|11
|7
|12
|34 - 38
|40
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|40 - 44
|40
|9.
|30
|9
|12
|9
|33 - 31
|39
|10.
|30
|10
|8
|12
|39 - 39
|38
|11.
|30
|9
|10
|11
|36 - 38
|37
|12.
|0:0
|30
|7
|16
|7
|31 - 33
|37
|13.
|0:1
|30
|8
|12
|10
|34 - 40
|36
|14.
|0:0
|30
|7
|14
|9
|29 - 36
|35
|15.
|30
|8
|10
|12
|31 - 33
|34
|16.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|17.
|0:0
|30
|6
|13
|11
|28 - 42
|31
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 16
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 19
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|8.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|16 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|16.
|0:0
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|17.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|18.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|7.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 23
|17
|14.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13