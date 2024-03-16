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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 23539
Бари
0:1
Конец матча
Сампдория
0'
25' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
34' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
56' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
57' Желтая карточка
Стоянович Петар
58' Желтая карточка
Матино Эммануэле
0:0
72' Не забитый пенальти
Сибилли Джузеппе
76' Желтая карточка
Моракьоли Грегорио
0:1
87' Гол
Касами Пайтим
90'+7
22
Бренно
5
Матино
Эммануэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
25
Пучино
Раффаэле
47
Пушкаш
Георге
77
Моракьоли
Грегорио
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
40
Стоянович
Петар
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
23
Депаоли
Фабио
3
Баррека
Антонио
19
Альварес
Агустин
9
Де
Лука
Мануэль
Бари
3-4-1-2
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Бари
Сампдория

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.33
Насти Марко 4 0.13
Куцупиас Илиас 2 0.07
Ди Чезаре Валерио 2 0.07
Пушкаш Георге 2 0.07
Дьяв Давиде 2 0.07
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 6 (1) 0.2
Эспозито Себастьяно 5 0.17
Борини Фабио 5 (3) 0.17
Депаоли Фабио 4 0.13
Касами Пайтим 4 0.13
Педрола Эстанис 3 0.1
Гонсалес Факундо 2 0.07
Simone Giordano 2 0.07
Даниэле Гиларди 2 0.07
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.07
Верре Валерио 1 0.03
Дарбо Эбрима 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Стоянович Петар 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 14 1
Насти Марко 9 0
Бенали Ахмед 8 0
Сибилли Джузеппе 8 0
Викари Франческо 6 0
Риччи Джакомо 6 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Матино Эммануэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Депаоли Фабио 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Эспозито Себастьяно 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Баррека Антонио 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Giovanni Leoni 1 0

Результаты матчей

Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
8
Бари
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сампдория
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

12
13
Бари
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Сампдория
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
7
50%
7
32%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
7
33%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
7
33%
6
27%
76-90

Забито

30
40
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
3
10%
4
10%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
7
23%
7
18%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
23%
8
20%
76-90

Пропущено

35
44
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
7
20%
5
11%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
3
9%
8
18%
31-45
2
6%
8
18%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
14
40%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2
Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1

Результаты матчей

Бари
Сампдория

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бари
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
6
9
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
3
12
1.5
7
7
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
25
4
7
22
1.5
13
16
3
26
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
9.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
10.
Читтаделла
 30 10 8 12 34 - 39 38
11.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
12.
Модена
 30 8 13 9 35 - 40 37
13.
Реджана
 30 7 16 7 31 - 33 37
14.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
15.
Бари
 30 7 13 10 29 - 37 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Специя
 30 6 13 11 28 - 42 31
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
15.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
16.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
17.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
18.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
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    • 56'
      Даниэле Гиларди получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Йепес Жерар уходит с поля. Дарбо Эбрима выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Гонсалес Факундо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 0:1 Сампдория онлайн

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