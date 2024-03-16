Тур: 30. Стадион: Сан Никола. Зрители: 23539
0'
25' Желтая карточкаГонсалес Факундо
34' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
56' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
57' Желтая карточкаСтоянович Петар
58' Желтая карточкаМатино Эммануэле
0:0
72' Не забитый пенальтиСибилли Джузеппе
76' Желтая карточкаМоракьоли Грегорио
0:1
87' ГолКасами Пайтим
90'+7
Ход матча
25'
56'
57'
58'
72'
0:0
87'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
22
Бренно
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Бари
Сампдория
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.33
|Насти Марко
|4
|0.13
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Пушкаш Георге
|2
|0.07
|Дьяв Давиде
|2
|0.07
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|6 (1)
|0.2
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.17
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.17
|Депаоли Фабио
|4
|0.13
|Касами Пайтим
|4
|0.13
|Педрола Эстанис
|3
|0.1
|Гонсалес Факундо
|2
|0.07
|Simone Giordano
|2
|0.07
|Даниэле Гиларди
|2
|0.07
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.07
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Дарбо Эбрима
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|14
|1
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Викари Франческо
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Матино Эммануэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Результаты матчей
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
8
Бари
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сампдория
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
12
13
Бари
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Сампдория
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
7
50%
7
32%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
7
33%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
7
33%
6
27%
76-90
Забито
30
40
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
3
10%
4
10%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
7
23%
7
18%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
23%
8
20%
76-90
Пропущено
35
44
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
7
20%
5
11%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
3
9%
8
18%
31-45
2
6%
8
18%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
14
40%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2
Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Результаты матчей
Бари
Сампдория
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бари
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
410
69
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
312
77
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
254
722
1316
326
227
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13