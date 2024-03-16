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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
ФералпиСало
1:2
Конец матча
Парма
0'
0:1
29' Гол
Михэйлэ Валентин
1:1
65' Гол
Дубицкас Эдгарас
1:2
68' Гол
Эстевес Науэль
90' Желтая карточка
Фьордилино Лука
90' Желтая карточка
Шарпантье Габриэль
90'+4
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
19
Alessandro
Pilati
87
Мартелла
Бруно
94
Летиция
Гаэтано
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
3
Mattia
Tonetto
28
Манцари
Джакомо
9
Бутич
Карло
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
64
Сиприен
Вилан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
10
Бернабе
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
ФералпиСало
3-5-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

ФералпиСало
Парма

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
ТМК
2:0
ЛП
0:1
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 5 (1) 0.17
Ла Мантия Андреа 5 (2) 0.17
Компаньон Маттиа 4 0.13
Феличи Маттиа 3 0.1
Davide Balestrero 3 0.1
Курфалидис Христос 3 0.1
Зеннаро Маттиа 2 0.07
Дубицкас Эдгарас 2 0.07
Mattia Tonetto 2 0.07
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Federico Bergonzi 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.37
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.33
Бернабе Адриан 6 0.2
Михэйлэ Валентин 4 0.13
Бонни Анж-Йоан 3 0.1
Шарпантье Габриэль 3 0.1
Эстевес Науэль 3 0.1
Партипило Антони 3 0.1
Чолак Антонио-Мирко 3 0.1
Эрнани Азеведо 2 0.07
Дель Прато Энрико 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Фьордилино Лука 7 1
Чеппители Лука 8 0
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Бернабе Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Сиприен Вилан 1 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Парма
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

9
5
ФералпиСало
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

13
26
ФералпиСало
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Парма
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

18
28
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
3
17%
6
21%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
5
18%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
5
28%
3
11%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Забито

16
26
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
13%
6
23%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
31%
9
35%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

34
54
11 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 19
10 Не забивали 5
5
15%
12
22%
1-15
2
6%
8
15%
16-30
4
12%
6
11%
31-45
7
21%
10
19%
46-60
6
18%
6
11%
61-75
10
29%
29%
12
22%
76-90

Пропущено

49
33
22 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 22
7
14%
4
12%
1-15
7
14%
7
21%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
7
14%
8
24%
46-60
7
14%
4
12%
61-75
13
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1
Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1
Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4

Результаты матчей

ФералпиСало
Парма

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
14 раз 47%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
10
5
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
11
4
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
27
3
8
22
1.5
21
9
5
25
2.5
7
23
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Читтаделла
 1:0 30 11 7 12 34 - 38 40
8.
Сампдория
 0:0 30 11 7 12 40 - 44 40
9.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
10.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
11.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
12.
Реджана
 0:0 30 7 16 7 31 - 33 37
13.
Модена
 0:1 30 8 12 10 34 - 40 36
14.
Бари
 0:0 30 7 14 9 29 - 36 35
15.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Специя
 0:0 30 6 13 11 28 - 42 31
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Читтаделла
 1:0 16 8 2 6 23 - 19 26
7.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
8.
Бари
 0:0 15 5 8 2 16 - 14 23
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 0:1 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 0:0 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
15.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
16.
Реджана
 0:0 15 2 10 3 14 - 17 16
17.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
18.
Специя
 0:0 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
6.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
7.
Сампдория
 0:0 15 6 4 5 21 - 22 22
8.
Реджана
 0:0 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
12.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Модена
 0:1 15 3 8 4 18 - 23 17
14.
Специя
 0:0 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 1:0 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 0:0 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Бонни Анж-Йоан сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Михэйлэ Валентин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФералпиСало 1:2 Парма онлайн

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