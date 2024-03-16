Тур: 30. Стадион: Лино Турина.
1:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолМихэйлэ Валентин
1:1
65' ГолДубицкас Эдгарас
1:2
68' ГолЭстевес Науэль
90' Желтая карточкаФьордилино Лука
90' Желтая карточкаШарпантье Габриэль
90'+4
Ход матча
29'
65'
68'
1:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 478
-
45 Владение мячом, % 55
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
ФералпиСало
Парма
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.17
|Ла Мантия Андреа
|5 (2)
|0.17
|Компаньон Маттиа
|4
|0.13
|Феличи Маттиа
|3
|0.1
|Davide Balestrero
|3
|0.1
|Курфалидис Христос
|3
|0.1
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.07
|Дубицкас Эдгарас
|2
|0.07
|Mattia Tonetto
|2
|0.07
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Federico Bergonzi
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.37
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.33
|Бернабе Адриан
|6
|0.2
|Михэйлэ Валентин
|4
|0.13
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.1
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.1
|Эстевес Науэль
|3
|0.1
|Партипило Антони
|3
|0.1
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.1
|Эрнани Азеведо
|2
|0.07
|Дель Прато Энрико
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Чеппители Лука
|8
|0
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Чиркати Алессандро
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Парма
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
9
5
ФералпиСало
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
13
26
ФералпиСало
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Парма
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
18
28
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
3
17%
6
21%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
5
18%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
5
28%
3
11%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Забито
16
26
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
13%
6
23%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
31%
9
35%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
34
54
11 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 19
10 Не забивали 5
5
15%
12
22%
1-15
2
6%
8
15%
16-30
4
12%
6
11%
31-45
7
21%
10
19%
46-60
6
18%
6
11%
61-75
10
29%
29%
12
22%
76-90
Пропущено
49
33
22 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 22
7
14%
4
12%
1-15
7
14%
7
21%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
7
14%
8
24%
46-60
7
14%
4
12%
61-75
13
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1
Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1
Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4
Результаты матчей
ФералпиСало
Парма
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
14 раз 47%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
411
105
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
411
114
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
273
822
219
525
723
129
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|57 - 30
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|4.
|30
|16
|7
|7
|43 - 33
|55
|5.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|6.
|30
|14
|7
|9
|47 - 39
|49
|7.
|1:0
|30
|11
|7
|12
|34 - 38
|40
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|40 - 44
|40
|9.
|30
|9
|12
|9
|33 - 31
|39
|10.
|30
|10
|8
|12
|39 - 39
|38
|11.
|30
|9
|10
|11
|36 - 38
|37
|12.
|0:0
|30
|7
|16
|7
|31 - 33
|37
|13.
|0:1
|30
|8
|12
|10
|34 - 40
|36
|14.
|0:0
|30
|7
|14
|9
|29 - 36
|35
|15.
|30
|8
|10
|12
|31 - 33
|34
|16.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|17.
|0:0
|30
|6
|13
|11
|28 - 42
|31
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 16
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 19
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|8.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|16 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|16.
|0:0
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|17.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|18.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|7.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 23
|17
|14.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13