Тур: 30. Стадион: Марко Друсо.
2:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
39'
1:0
49'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Зюйдтироль
Кремонезе
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.47
|Одогву Рафаэль
|6
|0.2
|Emanuele Pecorino
|4
|0.13
|Тайт Фабиан
|3
|0.1
|Silvio Merkaj
|3
|0.1
|Киерво Риккардо
|2
|0.07
|Мазиелло Андреа
|2
|0.07
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.47
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.13
|Пикель Шарль
|3
|0.1
|Раванелли Лука
|3
|0.1
|Коллоколо Микеле
|3
|0.1
|Дзанимачча Лука
|2
|0.07
|Гильоне Паоло
|2
|0.07
|Окереке Давид
|2
|0.07
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|8
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Антов Валентин
|6
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Кремонезе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
4
Зюйдтироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Кремонезе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
15
19
Зюйдтироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Кремонезе
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
16
20
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
8
50%
6
30%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
4
19%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
5
23%
1
10%
76-90
Забито
36
41
10 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
3
8%
4
10%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
8
22%
6
15%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
12
33%
10
24%
76-90
Пропущено
39
20
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
7
18%
2
10%
1-15
3
8%
5
25%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
6
15%
4
20%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
10
26%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Кремонезе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2
Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Кремонезе
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
410
510
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
510
77
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
920
1217
425
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|19
|8
|3
|56 - 29
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|0:2
|30
|16
|8
|6
|40 - 23
|56
|4.
|2:0
|30
|16
|7
|7
|42 - 32
|55
|5.
|1:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 38
|51
|6.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|7.
|29
|11
|6
|12
|40 - 44
|39
|8.
|2:0
|30
|10
|8
|12
|38 - 39
|38
|9.
|0:1
|30
|9
|11
|10
|32 - 31
|38
|10.
|29
|10
|7
|12
|33 - 38
|37
|11.
|0:2
|30
|9
|10
|11
|35 - 37
|37
|12.
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|13.
|29
|7
|15
|7
|31 - 33
|36
|14.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|31 - 32
|35
|15.
|29
|7
|13
|9
|29 - 36
|34
|16.
|29
|6
|12
|11
|28 - 42
|30
|17.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|34 - 40
|30
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|0:1
|30
|7
|6
|17
|33 - 48
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|1:0
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|0:2
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|0:2
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|15.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|14 - 15
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|17.
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|18.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|19.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 23
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 15
|32
|2.
|0:2
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|7.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|10.
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|10 - 13
|18
|12.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|16.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13