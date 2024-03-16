  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Зюйдтироль
2:0
Второй тайм: 54'
Кремонезе

Ход матча

39'
Одогву Рафаэль
(Куртич Ясмин)
1:0
49'
Киерво Риккардо
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Кремонезе
4.50
Реклама, pari.ru
6.10
Реклама, fon.bet
4.56
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Зюйдтироль
3-4-3
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Кремонезе

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:1
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
3:2
ППД
2:1
ППД
1:1
ППД
1:1
ППД
3:1
ППД
2:1
ППД
1:0
ППД
1:1
СCB
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.47
Одогву Рафаэль 6 0.2
Emanuele Pecorino 4 0.13
Тайт Фабиан 3 0.1
Silvio Merkaj 3 0.1
Киерво Риккардо 2 0.07
Мазиелло Андреа 2 0.07
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.47
Кастаньетти Микеле 4 0.13
Пикель Шарль 3 0.1
Раванелли Лука 3 0.1
Коллоколо Микеле 3 0.1
Дзанимачча Лука 2 0.07
Гильоне Паоло 2 0.07
Окереке Давид 2 0.07
Васкес Франко 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Йонсен Деннис 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 8 0
Тайт Фабиан 7 0
Казираги Даниэль 6 0
Арригони Томмазо 4 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 8 0
Антов Валентин 6 1
Васкес Франко 6 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Кастаньетти Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Тсаджут Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Кремонезе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
4
Зюйдтироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Кремонезе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

15
19
Зюйдтироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Кремонезе
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

16
20
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
8
50%
6
30%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
5
23%
1
10%
76-90

Забито

36
41
10 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
3
8%
4
10%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
8
22%
6
15%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
12
33%
10
24%
76-90

Пропущено

39
20
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
7
18%
2
10%
1-15
3
8%
5
25%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
6
15%
4
20%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
10
26%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Кремонезе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2
Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Кремонезе

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
5
10
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
7
7
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
9
20
1.5
12
17
4
25
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 30 19 8 3 56 - 29 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 0:2 30 16 8 6 40 - 23 56
4.
Комо
 2:0 30 16 7 7 42 - 32 55
5.
Катанзаро
 1:0 30 15 6 9 47 - 38 51
6.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
7.
Сампдория
 29 11 6 12 40 - 44 39
8.
Зюйдтироль
 2:0 30 10 8 12 38 - 39 38
9.
Брешия
 0:1 30 9 11 10 32 - 31 38
10.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
11.
Пиза
 0:2 30 9 10 11 35 - 37 37
12.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
13.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
14.
Козенца
 0:0 30 8 11 11 31 - 32 35
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 0:0 30 7 9 14 34 - 40 30
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 0:1 30 7 6 17 33 - 48 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 1:0 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 2:0 15 9 4 2 24 - 15 31
4.
Катанзаро
 1:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 0:2 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Зюйдтироль
 2:0 15 6 3 6 18 - 17 21
10.
Брешия
 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 0:2 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Козенца
 0:0 15 4 5 6 21 - 19 17
15.
Тернана
 0:0 16 3 7 6 14 - 15 16
16.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
17.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
18.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
19.
ФералпиСало
 0:1 15 3 3 9 18 - 23 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 15 10 2 3 29 - 15 32
2.
Кремонезе
 0:2 15 9 3 3 20 - 12 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Катанзаро
 1:0 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 0:2 15 5 4 6 16 - 18 19
10.
Брешия
 0:1 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 0:0 15 4 6 5 10 - 13 18
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 2:0 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 0:1 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 0:0 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Г О О О О Л - Киерво Риккардо бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Куртич Ясмин сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Одогву Рафаэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Кремонезе.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.08. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.08 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Кремонезе
4.50
Реклама, pari.ru
6.10
Реклама, fon.bet
4.56
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зюйдтироль 2:0 Кремонезе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зюйдтироль
Кремонезе
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный