Тур: 21. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:0
Второй тайм: 51'
0'
24' Желтая карточкаЦуриков Андрей
36' Желтая карточкаБизимана Джихад
48' Желтая карточкаДемченко Александр
Ход матча
24'
36'
49'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
-
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Кривбасс
Колос Ковалёвка
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.33
|Задерака Максим
|6
|0.29
|Кузык Денис
|4
|0.19
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.14
|Бескоровайный Данил
|3
|0.14
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.1
|Понедельник Андрей
|2
|0.1
|Аду Принс
|2
|0.1
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Дибанго Иван
|1
|0.05
|Дебелко Роман
|1
|0.05
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.05
|Бизимана Джихад
|1
|0.05
|По Жан-Морель
|1
|0.05
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.05
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.15
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.1
|Лучкевич Валерий
|2
|0.1
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|6
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Демченко Александр
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
4
Кривбасс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
18
7
Кривбасс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
24
11
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
6
30%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
30%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
37
14
18 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
14%
1
7%
1-15
2
5%
2
14%
16-30
11
30%
30%
3
21%
31-45
6
16%
1
7%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
8
22%
5
36%
76-90
Пропущено
22
15
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
23%
2
13%
1-15
5
23%
3
20%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0
Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2
Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Результаты матчей
Кривбасс
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 30%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
64
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
64
27
55
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
109
128
514
713
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|2.
|0:0
|21
|12
|5
|4
|37 - 22
|41
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|0:0
|20
|5
|10
|5
|15 - 14
|25
|10.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14.
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|0:0
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6