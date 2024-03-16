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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Второй тайм: 51'
Колос Ковалёвка
0'
24' Желтая карточка
Цуриков Андрей
36' Желтая карточка
Бизимана Джихад
48' Желтая карточка
Демченко Александр
49' Желтая карточка

Ход матча

24'
 
Цуриков Андрей
36'
Бизимана Джихад
 
46'
Понедельник Андрей
Bandeira
 
46'
Вакулко Юрий
Hrvoje Ilic
 
48'
 
Демченко Александр
49'
 
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Кривбасс
Ничья
Колос Ковалёвка
2.01
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3.40
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Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
9
Созах
Даниэль
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
23
Фесюн
Кирилл
27
Лучкевич
Валерий
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
9
Цуриков
Андрей
69
Ильин
Олег
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
10
Ореховский
Павел
70
Топалов
Дмитрий
99
Паулаускас
Гитис
Кривбасс
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Кривбасс
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.33
Задерака Максим 6 0.29
Кузык Денис 4 0.19
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.14
Бескоровайный Данил 3 0.14
Klim Prykhodko 2 (1) 0.1
Понедельник Андрей 2 0.1
Аду Принс 2 0.1
Стецков Тимур 1 0.05
Дибанго Иван 1 0.05
Дебелко Роман 1 0.05
Хомченовский Дмитрий 1 0.05
Бизимана Джихад 1 0.05
По Жан-Морель 1 0.05
Viktor Bliznichenko 1 0.05
Лунёв Максим 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0
Bandeira 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.15
Милько Вадим 2 (1) 0.1
Лучкевич Валерий 2 0.1
Ореховский Павел 1 (1) 0.05
Бурда Никита 1 0.05
Безбородько Денис 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Паулаускас Гитис 1 0.05
Салабай Антон 1 0.05
Vladyslav Veleten 1 0.05
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 6 0
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 6 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 4 0
Черноморец Александр 3 0
Демченко Александр 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Мякушко Сергей 2 0
Безбородько Денис 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Ильин Олег 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
4
Кривбасс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

18
7
Кривбасс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

24
11

Голы по времени матча

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
6
30%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
30%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

37
14
18 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
14%
1
7%
1-15
2
5%
2
14%
16-30
11
30%
30%
3
21%
31-45
6
16%
1
7%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
8
22%
5
36%
76-90

Пропущено

22
15
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
23%
2
13%
1-15
5
23%
3
20%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0
Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2
Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3

Результаты матчей

Кривбасс
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 30%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
6
4
1.5
3
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
2
7
5
5
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
10
9
12
8
1.5
5
14
7
13
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
2.
Кривбасс
 0:0 21 12 5 4 37 - 22 41
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 21 9 6 6 26 - 17 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 20 5 10 5 15 - 14 25
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 20 4 6 10 12 - 25 18
14.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 0:0 11 6 3 2 17 - 12 21
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Оболонь
 10 2 4 4 7 - 11 10
13.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
3.
Кривбасс
 0:0 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Бизимана Джихад получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Колос Ковалёвка
2.01
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3.40
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5.10
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