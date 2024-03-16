Тур: 21. Стадион: Hirnyk Stadium.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЦуриков Андрей
35' Желтая карточкаБизимана Джихад
48' Желтая карточкаДемченко Александр
49' Желтая карточкаПонедельник Андрей
71' Желтая карточкаПаулаускас Гитис
72' Желтая карточкаЛучкевич Валерий
90' Желтая карточкаРангел
1:0
90' ГолБизимана Джихад
90'+7
Ход матча
24'
35'
71'
72'
90'
90'
1:0
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
-
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Кривбасс
Колос Ковалёвка
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.33
|Задерака Максим
|6
|0.29
|Кузык Денис
|4
|0.19
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.14
|Бескоровайный Данил
|3
|0.14
|Бизимана Джихад
|2
|0.1
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.1
|Понедельник Андрей
|2
|0.1
|Аду Принс
|2
|0.1
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Дибанго Иван
|1
|0.05
|Дебелко Роман
|1
|0.05
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.05
|По Жан-Морель
|1
|0.05
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.05
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.15
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.1
|Лучкевич Валерий
|2
|0.1
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|6
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Рангел
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
4
Кривбасс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
18
7
Кривбасс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Колос Ковалёвка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
24
11
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
17%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
28%
3
43%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
6
30%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
30%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
38
14
18 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
5
13%
1
7%
1-15
2
5%
2
14%
16-30
11
29%
3
21%
31-45
6
16%
1
7%
46-60
5
13%
2
14%
61-75
9
24%
5
36%
76-90
Пропущено
22
16
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
23%
2
13%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
3
14%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0
Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2
Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Результаты матчей
Кривбасс
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:3
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
46
65
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
28
55
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
1010
129
515
714
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|2.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|10.
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14.
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6