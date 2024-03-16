Тур: 21. Стадион: Левый Берег.
0:4
Второй тайм: 80'
0'
0:1
18' ПенальтиПлюман Анже-Фредди
0:2
20' ГолКвасница Илья
28' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
0:3
34' ГолDenys Pidgurskyi
0:4
36' ГолПлюман Анже-Фредди
50' Красная карточкаVitaliy Roman
Ход матча
18'
20'
28'
34'
0:3
36'
50'
20
Червак
Вадим
19
Гармаш
Денис
14
Юсов
Дмитрий
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Металлист-1925
Рух Львов
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
150
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.14
|Юсов Дмитрий
|3
|0.14
|Русин Ростислав
|3
|0.14
|Дмитренко Владислав
|3
|0.14
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.05
|Гармаш Денис
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ременюк Андрей
|1
|0.05
|Ari Moura
|1
|0.05
|Овусу Раймонд
|1
|0.05
|Фарина Марьян
|1
|0.05
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.29
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.24
|Рунич Василий
|4
|0.19
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.14
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.14
|Слюбик Богдан
|2
|0.1
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.1
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.05
|Сыч Алексей
|1
|0.05
|Карабин Ярослав
|1
|0.05
|Denys Teslyuk
|1
|0.05
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Червак Вадим
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|4
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
2
Металлист-1925
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Рух Львов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
5
10
Металлист-1925
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Рух Львов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
6
38%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
2
18%
1
10%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
6
50%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
1
8%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
19%
4
15%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
3
14%
7
27%
76-90
Пропущено
34
22
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
3
9%
4
18%
1-15
4
12%
7
32%
16-30
7
21%
4
18%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
8
24%
0
0%
61-75
8
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2
Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4
Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2
Результаты матчей
Металлист-1925
Рух Львов
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
38
37
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
155
614
614
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|2.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|4:1
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|1:4
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|14.
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|4:1
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|1:4
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|1:4
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6