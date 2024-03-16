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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Металлист-1925
1:4
Конец матча
Рух Львов
0'
0:1
18' Пенальти
Плюман Анже-Фредди
0:2
20' Гол
Квасница Илья
28' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
0:3
34' Гол
Denys Pidgurskyi
0:4
36' Гол
Плюман Анже-Фредди
50' Красная карточка
Vitaliy Roman
61' Желтая карточка
Плюман Анже-Фредди
1:4
83' Гол
Имереков Максим
90' Желтая карточка
Червак Вадим
90' Желтая карточка
Мозиль Олег
90'+10
23
Yaroslav
Protsenko
2
Капинус
Дмитрий
20
Червак
Вадим
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
28
Габелок
Артём
7
Ari
Moura
19
Гармаш
Денис
80
Юрченко
Владлен
21
Бичек
Константин
14
Юсов
Дмитрий
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
22
Плюман
Анже-Фредди
19
Yevgeniy
Pastukh
30
Де
Паула
Таллес
9
Квасница
Илья
8
Карабин
Ярослав
Металлист-1925
Рух Львов

История личных встреч

Металлист-1925
Рух Львов

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
150

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.14
Юсов Дмитрий 3 0.14
Дмитренко Владислав 3 0.14
Русин Ростислав 2 0.1
Oleksiy Sydorov 1 0.05
Имереков Максим 1 0.05
Гармаш Денис 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ременюк Андрей 1 0.05
Ari Moura 1 0.05
Овусу Раймонд 1 0.05
Фарина Марьян 1 0.05
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 6 0.29
Климчук Юрий 5 (2) 0.24
Рунич Василий 4 0.19
Yevgeniy Pastukh 3 0.14
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.14
Слюбик Богдан 2 0.1
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.1
Де Паула Таллес 1 (1) 0.05
Сыч Алексей 1 0.05
Карабин Ярослав 1 0.05
Denys Teslyuk 1 0.05
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 4 1
Рунич Василий 5 0
Дидик Роман 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
2
Металлист-1925
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Рух Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

5
10
Металлист-1925
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Рух Львов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
6
30%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
2
11%
5
45%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
2
18%
1
10%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
6
50%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Забито

22
30
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
18%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
3
14%
8
27%
61-75
4
18%
7
23%
76-90

Пропущено

38
23
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
3
8%
4
17%
1-15
6
16%
7
30%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
8
21%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2
Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4
Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2

Результаты матчей

Металлист-1925
Рух Львов

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
5
6
15
1.5
7
14
1
20
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
2.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 0:1 21 9 6 6 26 - 17 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 1:0 20 4 6 10 12 - 25 18
14.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 0:1 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Оболонь
 1:0 10 2 4 4 7 - 11 10
13.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Полесье
 0:1 11 5 3 3 13 - 6 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 1:0 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
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