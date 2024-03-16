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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Оболонь
1:0
Первый тайм: 39'
Полесье
0'
2' Красная карточка
Чоботенко Сергей
7' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
1:0
10' Гол
Черненко Руслан
23' Желтая карточка
Черненко Руслан

Ход матча

2'
 
Чоботенко Сергей
5'
 
Кравец Василий
Назаренко Александр
7'
Yegor Prokopenko
 
10'
Черненко Руслан
1:0
23'
Черненко Руслан
 
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Оболонь
Ничья
Полесье
4.39
4.70
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Все Коэффициенты
13
Кичак
Артём
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
24
Yegor
Prokopenko
10
Слободян
Олег
95
Igor
Krasnopir
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
55
Крушиньский
Борис
59
Козак
Артём
14
Фортюн
Яссин
7
Назаренко
Александр
28
Будковский
Филипп
Оболонь
Полесье

История личных встреч

Оболонь
Полесье

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.2
Суханов Сергей 3 (1) 0.15
Черненко Руслан 2 0.1
Тарануха Ростислав 2 0.1
Карась Даниил 1 0.05
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.19
Козак Артём 4 (1) 0.19
Будковский Филипп 4 0.19
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.1
Грицук Василий 2 (2) 0.1
Шастал Дмитрий 2 0.1
Крушиньский Борис 2 0.1
Arielson 1 0.05
Назаренко Александр 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Мустафаев Эмиль 1 0.05
Artem Smolyakov 1 0.05
Янаков Денис 1 (1) 0.05
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 9 2
Вовкун Артем 3 2
Приймак Владислав 6 0
Yegor Prokopenko 6 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Дубко Валерий 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Черненко Руслан 2 0
Лукьянчук Павел 2 0
Суханов Сергей 2 0
Рыбка Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 6 1
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 2 1
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Михайличенко Богдан 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0

Результаты матчей

Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Оболонь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
12
Оболонь
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Полесье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
60% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
7
54%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 5
0
0%
3
12%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
3
12%
46-60
1
9%
7
27%
61-75
2
18%
10
38%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
12%
4
25%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
9
36%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0
Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Полесье
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0
Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1

Результаты матчей

Оболонь
Полесье

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 63%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
12
0.5
Больше Меньше
15
5
4
15
1.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
2.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 0:1 21 9 6 6 26 - 17 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 1:0 20 4 6 10 12 - 25 18
14.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 0:1 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Оболонь
 1:0 10 2 4 4 7 - 11 10
13.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Полесье
 0:1 11 5 3 3 13 - 6 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 1:0 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Черненко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Черненко Руслан бьет в цель!
  • 7'
    Егор Прокопенко получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Александр Назаренко уходит с поля. Кравец Василий выходит вместо него
  • 2'
    УДАЛЕНИЕ! - Чоботенко Сергей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Оболонь
Ничья
Полесье
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