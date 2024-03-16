Тур: 21. Стадион: Оболонь Арена.
0'
2' Красная карточкаЧоботенко Сергей
7' Желтая карточкаYegor Prokopenko
1:0
10' ГолЧерненко Руслан
23' Желтая карточкаЧерненко Руслан
Ход матча
10'
1:0
23'
13
Кичак
Артём
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 Петряк ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Оболонь
Полесье
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.2
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.15
|Черненко Руслан
|2
|0.1
|Тарануха Ростислав
|2
|0.1
|Карась Даниил
|1
|0.05
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.19
|Козак Артём
|4 (1)
|0.19
|Будковский Филипп
|4
|0.19
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.1
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.1
|Шастал Дмитрий
|2
|0.1
|Крушиньский Борис
|2
|0.1
|Arielson
|1
|0.05
|Назаренко Александр
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.05
|Artem Smolyakov
|1
|0.05
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.05
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Вовкун Артем
|3
|2
|Приймак Владислав
|6
|0
|Yegor Prokopenko
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Дубко Валерий
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Черненко Руслан
|2
|0
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Оболонь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
12
Оболонь
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Полесье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
60% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
7
54%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 5
0
0%
3
12%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
3
12%
46-60
1
9%
7
27%
61-75
2
18%
10
38%
76-90
Пропущено
25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
12%
4
25%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
9
36%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0
Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Полесье
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0
Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1
Результаты матчей
Оболонь
Полесье
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 63%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
712
Больше Меньше
155
415
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|2.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|0:1
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|1:0
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14.
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6