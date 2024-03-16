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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Оболонь
1:0
Конец матча
Полесье
0'
2' Красная карточка
Чоботенко Сергей
7' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
1:0
10' Гол
Черненко Руслан
23' Желтая карточка
Черненко Руслан
44' Желтая карточка
Дубко Валерий
50' Желтая карточка
Козак Артём
51' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
56' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
57' Желтая карточка
Фортюн Яссин
58' Желтая карточка
Грисьо Максим
70' Желтая карточка
Приймак Владислав
83' Желтая карточка
Igor Medynsky
90'+5
13
Кичак
Артём
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
24
Yegor
Prokopenko
10
Слободян
Олег
95
Igor
Krasnopir
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
55
Крушиньский
Борис
59
Козак
Артём
14
Фортюн
Яссин
7
Назаренко
Александр
28
Будковский
Филипп
Оболонь
Полесье

История личных встреч

Оболонь
Полесье

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.2
Суханов Сергей 3 (1) 0.15
Черненко Руслан 2 0.1
Тарануха Ростислав 2 0.1
Карась Даниил 1 0.05
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.19
Козак Артём 4 (1) 0.19
Будковский Филипп 4 0.19
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.1
Грицук Василий 2 (2) 0.1
Шастал Дмитрий 2 0.1
Крушиньский Борис 2 0.1
Arielson 1 0.05
Назаренко Александр 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Мустафаев Эмиль 1 0.05
Artem Smolyakov 1 0.05
Янаков Денис 1 (1) 0.05
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 9 2
Приймак Владислав 7 0
Вовкун Артем 3 2
Yegor Prokopenko 6 0
Дубко Валерий 5 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Черненко Руслан 2 0
Лукьянчук Павел 2 0
Суханов Сергей 2 0
Igor Medynsky 2 0
Рыбка Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Грисьо Максим 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 7 1
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Козак Артём 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0

Результаты матчей

Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Оболонь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
12
Оболонь
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Полесье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
60% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
7
54%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 5
0
0%
3
12%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
3
12%
46-60
1
9%
7
27%
61-75
2
18%
10
38%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
12%
4
25%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
9
36%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0
Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Полесье
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0
Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1

Результаты матчей

Оболонь
Полесье

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 63%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
12
0.5
Больше Меньше
15
5
4
15
1.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
2.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 21 9 6 6 26 - 17 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 20 4 6 10 12 - 25 18
14.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Оболонь
 10 2 4 4 7 - 11 10
13.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
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    • 46'
      Тарас Мороз уходит с поля. Косовский Сергей выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Оболонь 1:0 Полесье онлайн

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