Тур: 21. Стадион: Оболонь Арена.
0'
2' Красная карточкаЧоботенко Сергей
7' Желтая карточкаYegor Prokopenko
1:0
10' ГолЧерненко Руслан
23' Желтая карточкаЧерненко Руслан
44' Желтая карточкаДубко Валерий
50' Желтая карточкаКозак Артём
51' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
56' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
57' Желтая карточкаФортюн Яссин
58' Желтая карточкаГрисьо Максим
70' Желтая карточкаПриймак Владислав
83' Желтая карточкаIgor Medynsky
90'+5
Ход матча
10'
1:0
23'
44'
50'
57'
58'
83'
13
Кичак
Артём
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 Петряк ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Оболонь
Полесье
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.2
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.15
|Черненко Руслан
|2
|0.1
|Тарануха Ростислав
|2
|0.1
|Карась Даниил
|1
|0.05
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.19
|Козак Артём
|4 (1)
|0.19
|Будковский Филипп
|4
|0.19
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.1
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.1
|Шастал Дмитрий
|2
|0.1
|Крушиньский Борис
|2
|0.1
|Arielson
|1
|0.05
|Назаренко Александр
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.05
|Artem Smolyakov
|1
|0.05
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.05
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Вовкун Артем
|3
|2
|Yegor Prokopenko
|6
|0
|Дубко Валерий
|5
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Черненко Руслан
|2
|0
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Грисьо Максим
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|7
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Козак Артём
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Оболонь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
12
Оболонь
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Полесье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
60% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
7
54%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 5
0
0%
3
12%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
3
12%
46-60
1
9%
7
27%
61-75
2
18%
10
38%
76-90
Пропущено
25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
12%
4
25%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
9
36%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0
Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Полесье
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0
Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1
Результаты матчей
Оболонь
Полесье
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 63%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
712
Больше Меньше
155
415
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|2.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14.
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6