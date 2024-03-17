Тур: 26. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Перейра Клаудиу
Ход матча
45'
62'
74'
0:1
77'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Кастро
Пабло
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Бенфика
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.31
|Кастро Пабло
|3
|0.12
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.12
|Сома Юки
|2
|0.08
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.08
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.04
|Диас Тиаго
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Жушту Самуэл
|1
|0.04
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.04
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лакксимикант Андре
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.46
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.31
|Муса Петар
|5
|0.19
|Кабрал Артур
|5
|0.19
|Леонардо Маркос
|5
|0.19
|Нерес Давид
|4
|0.15
|Кекчю Оркун
|3
|0.12
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.12
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.12
|Эурснес Фредрик
|2
|0.08
|Отаменди Николас
|2
|0.08
|Говейя Тьягу
|2
|0.08
|Невеш Жоау
|2
|0.08
|Силва Антониу
|2
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|9
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Тчамба Дуплекс
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Флорентину
|6
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|5
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Бенфика
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
4
Каса Пия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Бенфика
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
0
Упущенные победы
15
35
Каса Пия
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Бенфика
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
19
39
Голы по времени матча
Забито
6
24
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
17%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
2
33%
3
13%
61-75
1
17%
6
25%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Забито
17
35
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
12%
2
6%
1-15
4
24%
4
11%
16-30
3
18%
8
23%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
6
35%
10
29%
76-90
Пропущено
25
7
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
16%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
1
14%
76-90
Забито
23
59
10 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 18
11 Не забивали 2
3
13%
5
8%
1-15
4
17%
7
12%
16-30
3
13%
13
22%
31-45
3
13%
10
17%
46-60
3
13%
8
14%
61-75
7
30%
16
27%
76-90
Пропущено
39
22
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
5
13%
2
9%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
5
13%
5
23%
46-60
9
23%
4
18%
61-75
10
26%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1
Результаты матчей
Каса Пия
Бенфика
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
11 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
85
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
242
422
188
323
1115
125
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|60 - 21
|64
|2.
|0:1 Заявка
|25
|20
|2
|3
|69 - 25
|62
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 45
|31
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|12
|0
|1
|40 - 10
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|2.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Бенфика
Исход игры
Каса Пия
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Бенфика
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
42.86% (51)
Нет
57.14% (68)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
37.2% (45)
1:2 Бенфика
26.4% (32)
1:3 Бенфика
12.4% (15)
0:1 Бенфика
11.6% (14)
0:3 Бенфика
5% (6)
0:4 Бенфика
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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