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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Каса Пия
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
45' Желтая карточка
Флорентину
0:1
74' Гол
Кабрал Артур
77' Желтая карточка
Силва Антониу
90'+5

Ход матча

45'
 
Флорентину
59'
 
Кабрал Артур
Леонардо Маркос
59'
 
Нерес Давид
Флорентину
62'
Сома Юки
Кастро Пабло
 
62'
Ламейраш Рубен
Морейра Нуну
 
74'
0:1
Кабрал Артур
(Мариу Жоау)
74'
Сеговия Теласко
Кардозо Фелиппе
 
74'
Лакксимикант Андре
Жушту Самуэл
 
77'
 
Силва Антониу
86'
Андраде Фернандо
Варела Фернанду
 
89'
 
Араужу Томаш
Бах Александр
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Каса Пия 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Бенфика 97.5% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
21
Сеговия
Теласко
8
Нето Анжело
80
Кастро
Пабло
5
Лело
Леонардо
7
Морейра
Нуну
30
Кардозо
Фелиппе
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
36
Леонардо
Маркос
Каса Пия
3-5-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Бенфика

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.31
Кастро Пабло 3 0.12
Кардозо Фелиппе 3 0.12
Сома Юки 2 0.08
Андраде Фернандо 2 (1) 0.08
Ларрасабаль Гаиска 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лакксимикант Андре 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.46
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.31
Муса Петар 5 0.19
Кабрал Артур 5 0.19
Леонардо Маркос 5 0.19
Нерес Давид 4 0.15
Кекчю Оркун 3 0.12
Тенгстедт Каспер 3 0.12
Мариу Жоау 3 (1) 0.12
Эурснес Фредрик 2 0.08
Отаменди Николас 2 0.08
Говейя Тьягу 2 0.08
Невеш Жоау 2 0.08
Силва Антониу 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 9 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ламейраш Рубен 3 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Флорентину 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 5 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Бенфика
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
4
Каса Пия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Бенфика
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
0

Упущенные победы

15
35
Каса Пия
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Бенфика
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

19
39

Голы по времени матча

Забито

6
24
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
17%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
2
33%
3
13%
61-75
1
17%
6
25%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Забито

17
35
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
12%
2
6%
1-15
4
24%
4
11%
16-30
3
18%
8
23%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
6
35%
10
29%
76-90

Пропущено

25
7
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
16%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
1
14%
76-90

Забито

23
59
10 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 18
11 Не забивали 2
3
13%
5
8%
1-15
4
17%
7
12%
16-30
3
13%
13
22%
31-45
3
13%
10
17%
46-60
3
13%
8
14%
61-75
7
30%
16
27%
76-90

Пропущено

39
22
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
5
13%
2
9%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
5
13%
5
23%
46-60
9
23%
4
18%
61-75
10
26%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1

Результаты матчей

Каса Пия
Бенфика

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
11 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
24
2
4
22
1.5
18
8
3
23
2.5
11
15
1
25
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 26 20 4 2 60 - 21 64
2.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 25 20 2 3 69 - 25 62
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Боавишта
 1:0 Заявка 26 8 7 11 33 - 45 31
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
12.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 26 4 7 15 25 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 13 12 0 1 40 - 10 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 1:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
2.
Спортинг Л
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 1:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
10.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
11.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Флорентину получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Каса Пия 0.8% (1)
    X 1.7% (2)
    Бенфика 97.5% (118)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Бенфика

    Исход игры
    Каса Пия
    0.8% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Бенфика
    97.5% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (51)
    Нет
    57.14% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    37.2% (45)
    1:2 Бенфика
    26.4% (32)
    1:3 Бенфика
    12.4% (15)
    0:1 Бенфика
    11.6% (14)
    0:3 Бенфика
    5% (6)
    0:4 Бенфика
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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