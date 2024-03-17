Тур: 26. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Коррейя Густаво
0:0
Первый тайм: 12'
0'
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Гуззу РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Шавиш
Витория Гимарайнш
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.83
1.43
Среднее время на гол
31
63
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
83
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|12 (4)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.08
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Коррея Жоау
|1
|0.04
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|10
|0.4
|Силва Жота
|8
|0.32
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.28
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.16
|Сантуш Нуну III
|1
|0.04
|Силва Даниэл
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|1
|0.04
|Гашпар Бруну
|1
|0.04
|Рибейро Томас
|1
|0.04
|Хэндель Томаш
|1
|0.04
|Да Луз Нелсон
|1
|0.04
|Силва Ману
|1
|0.04
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.04
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Морену Жоау
|2
|1
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Карраса Моура
|1
|1
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Андре Андре
|5
|0
|Рибейро Томас
|5
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Фернандеш Жорже
|4
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Андре III
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Витория Гимарайнш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
4
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Витория Гимарайнш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
6
24
Шавиш
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Витория Гимарайнш
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
32% (8)
56% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
6%
4
29%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
26
11
13 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
7
27%
3
27%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
5
19%
4
36%
76-90
Забито
8
25
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
13%
2
8%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
7
28%
61-75
2
25%
6
24%
76-90
Пропущено
28
15
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
7
25%
3
20%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
3
11%
4
27%
76-90
Забито
24
39
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
8%
6
15%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
2
8%
8
21%
31-45
6
25%
3
8%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
6
25%
10
26%
76-90
Пропущено
54
26
30 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
9
17%
3
12%
1-15
9
17%
2
8%
16-30
12
22%
6
23%
31-45
11
20%
5
19%
46-60
5
9%
2
8%
61-75
8
15%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1
Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0
Результаты матчей
Шавиш
Витория Гимарайнш
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
57
85
111
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
84
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
205
718
1114
124
619
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 26
|48
|6.
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|27 - 27
|40
|7.
|0:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 36
|35
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 54
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Шавиш
5% (6)
Ничья
19% (23)
Витория Гимарайнш
76% (92)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
40.5% (49)
0:1 Витория Гимарайнш
21.5% (26)
1:1 Ничья
18.2% (22)
0:2 Витория Гимарайнш
9.9% (12)
1:0 Шавиш
2.5% (3)
0:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
1:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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