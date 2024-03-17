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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Шавиш
0:0
Первый тайм: 12'
Витория Гимарайнш
0'
Прогнозы 117
Шавиш 5.1% (6)
X 19.7% (23)
Витория Гимарайнш 75.2% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Витория Гимарайнш
4.50
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2.01
Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
20
Рибейру
Рубен
14
Эссугу
Дариу
21
Гимарайнш
Рикарду
7
Соуза
Бернардо
27
Карраса
Моура
23
Эрнандес
Эктор
II
80
Гуззу
Рафаэл
27
Шарлес
Силва
6
Силва
Ману
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
Шавиш
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Шавиш
Витория Гимарайнш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.83
1.43

Среднее время на гол

31
63

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
83

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 12 (4) 0.48
Алвес Даниэль 2 0.08
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.4
Силва Жота 8 0.32
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.28
Силва Тьягу 4 (3) 0.16
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Фернандеш Вашку 5 0
Гимарайнш Рикарду 5 0
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Морену Жоау 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Пий Джуниор 3 0
Карраса Моура 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 5 0
Рибейро Томас 5 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Фернандеш Жорже 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Андре III 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Витория Гимарайнш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
4
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Витория Гимарайнш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

6
24
Шавиш
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Витория Гимарайнш
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
32% (8)
56% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
6%
4
29%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

26
11
13 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
7
27%
3
27%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
5
19%
4
36%
76-90

Забито

8
25
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
13%
2
8%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
7
28%
61-75
2
25%
6
24%
76-90

Пропущено

28
15
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
7
25%
3
20%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
3
11%
4
27%
76-90

Забито

24
39
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
8%
6
15%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
2
8%
8
21%
31-45
6
25%
3
8%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
6
25%
10
26%
76-90

Пропущено

54
26
30 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
9
17%
3
12%
1-15
9
17%
2
8%
16-30
12
22%
6
23%
31-45
11
20%
5
19%
46-60
5
9%
2
8%
61-75
8
15%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1
Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0

Результаты матчей

Шавиш
Витория Гимарайнш

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
8
5
1
11
2.5
4
9
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
4
2
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
20
5
7
18
1.5
11
14
1
24
2.5
6
19
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 26 14 6 6 39 - 26 48
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 26 11 7 8 27 - 27 40
7.
Арока
 0:0 Заявка 26 10 5 11 43 - 36 35
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 0:0 Заявка 26 4 8 14 24 - 54 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
8.
Морейренсе
 0:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 0:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 12 20
7.
Арока
 0:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
11.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.5% пользователей.
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Прогнозы 117
Шавиш 5.1% (6)
X 19.7% (23)
Витория Гимарайнш 75.2% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Витория Гимарайнш
4.50
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3.55
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2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шавиш 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Шавиш
5% (6)
Ничья
19% (23)
Витория Гимарайнш
76% (92)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
40.5% (49)
0:1 Витория Гимарайнш
21.5% (26)
1:1 Ничья
18.2% (22)
0:2 Витория Гимарайнш
9.9% (12)
1:0 Шавиш
2.5% (3)
0:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
1:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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