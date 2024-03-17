  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Шавиш
1:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
21' Гол
Силва Жота
1:1
23' Гол
Эрнандес Эктор
33' Желтая карточка
Эссугу Дариу
57' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
60' Желтая карточка
Ногейра Хуго
1:2
62' Пенальти
Силва Тьягу
68' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
79' Желтая карточка
Cesar Andrade Lima Kaio
90' Желтая карточка
Андре Андре
90'+8
1
Ногейра
Хуго
27
Карраса
Моура
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
21
Гимарайнш
Рикарду
20
Рибейру
Рубен
80
Гуззу
Рафаэл
7
Соуза
Бернардо
23
Эрнандес
Эктор
II
27
Шарлес
Силва
6
Силва
Ману
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Шавиш
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Шавиш
Витория Гимарайнш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.83
1.43

Среднее время на гол

31
63

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
83

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 13 (4) 0.5
Алвес Даниэль 2 0.08
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.38
Силва Жота 9 0.35
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.27
Силва Тьягу 5 (4) 0.19
Сантуш Нуну III 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Гимарайнш Рикарду 6 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Фернандеш Вашку 5 0
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Ногейра Хуго 4 0
Морену Жоау 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Пий Джуниор 3 0
Карраса Моура 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Эссугу Дариу 2 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 6 0
Рибейро Томас 5 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Фернандеш Жорже 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Оливейра Нелсон 3 0
Силва Андре III 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Фрейтас Афонсо 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Шавиш
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Витория Гимарайнш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
4
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

6
24
Шавиш
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
6%
4
25%
1-15
4
24%
5
31%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

28
12
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
1
8%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
7
25%
3
25%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
5
18%
4
33%
76-90

Забито

8
25
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
1
13%
2
8%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
7
28%
61-75
2
25%
6
24%
76-90

Пропущено

28
15
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
7
25%
3
20%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
3
11%
4
27%
76-90

Забито

25
41
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
2
8%
6
15%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
6
24%
3
7%
46-60
4
16%
8
20%
61-75
6
24%
10
24%
76-90

Пропущено

56
27
31 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
9
16%
3
11%
1-15
10
18%
3
11%
16-30
12
21%
6
22%
31-45
11
20%
5
19%
46-60
6
11%
2
7%
61-75
8
14%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1
Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0

Результаты матчей

Шавиш
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
21
5
7
19
1.5
12
14
1
25
2.5
6
20
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 26 19 5 2 59 - 21 62
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 26 7 7 12 23 - 38 28
12.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 26 4 7 15 25 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 13 2 5 6 6 - 13 11
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
2.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
11.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О О Л - Силва Тьягу из команды Витория Гимарайнш забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Уго Ногейра прыгнул вправо!
    • 60'
      Ногейра Хуго получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Гимарайнш Рикарду получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Шавиш 5% (6)
    X 19% (23)
    Витория Гимарайнш 76% (92)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шавиш 1:2 Витория Гимарайнш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Шавиш 1:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Шавиш
    5% (6)
    Ничья
    19% (23)
    Витория Гимарайнш
    76% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    40.5% (49)
    0:1 Витория Гимарайнш
    21.5% (26)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    0:2 Витория Гимарайнш
    9.9% (12)
    1:0 Шавиш
    2.5% (3)
    0:3 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный