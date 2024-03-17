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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Ризеспор
3:1
Конец матча
Газиантеп
0'
21' Желтая карточка
М'баката Салем
35' Желтая карточка
Нильсен Каспер
0:1
54' Гол
Сореску Деян
59' Желтая карточка
Максим Александру
1:1
64' Гол в свои ворота
М'баката Салем
1:1
71' Не забитый пенальти
Шелви Джонджо
2:1
84' Гол
Олавоин Ибрахим
3:1
90' Гол
Зекири Альтин
90'+7
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
24
Сарикайя
Муаммер
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
89
Минчев
Мартин
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
22
М'баката
Салем
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
23
Монтейру
Жамиру
44
Максим
Александру
11
Эскихеллач
Мустафа
70
Драгус
Денис
Ризеспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
4:5
С
3:0
С
2:0
С
1:2
ПЛТ
4:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.3
Гайч Адольфо 6 0.2
Олавоин Ибрахим 5 0.17
Кесер Бенхур 4 0.13
Шелви Джонджо 2 0.07
Зекири Альтин 2 0.07
Мочи Отилла 2 0.07
Нильсен Каспер 1 0.03
Мари Джон 1 0.03
Минчев Мартин 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 11 (1) 0.37
Кызылдаг Арда 4 0.13
Сореску Деян 3 0.1
Маркович Лазар 2 0.07
Максим Александру 2 (2) 0.07
Озчичек Огюн 2 0.07
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Евтович Марко 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 9 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 6 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 5 2
Драгус Денис 6 0
Озчичек Огюн 6 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Газиантеп
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
7
Ризеспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

28
13

Упущенные победы

8
12
Ризеспор
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (15)
41% (12)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Газиантеп
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

31
15

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
4
33%
7
35%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

34
22
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
7
21%
5
23%
61-75
8
24%
7
32%
76-90

Забито

33
32
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
6%
4
13%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
7
21%
5
16%
31-45
4
12%
8
25%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
10
30%
7
22%
76-90

Пропущено

46
42
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
8
17%
10
24%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
7
15%
3
7%
46-60
9
20%
9
21%
61-75
10
22%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1

Результаты матчей

Ризеспор
Газиантеп

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
7 раз 24%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
11
18
4
25
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
7.
Ризеспор
 Заявка 30 12 6 12 36 - 47 42
8.
Антальяспор
 Заявка 30 10 11 9 35 - 33 41
9.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
10.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
11.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Газиантеп
 Заявка 30 8 7 15 34 - 44 31
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
15.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
9.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
10.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Антальяспор Букса Адам 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      М'баката Салем получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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