Тур: 30. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
0'
21' Желтая карточкаМ'баката Салем
35' Желтая карточкаНильсен Каспер
0:1
54' ГолСореску Деян
59' Желтая карточкаМаксим Александру
1:1
64' Гол в свои воротаМ'баката Салем
1:1
71' Не забитый пенальтиШелви Джонджо
2:1
84' ГолОлавоин Ибрахим
3:1
90' ГолЗекири Альтин
90'+7
Ход матча
21'
35'
54'
64'
1:1
71'
1:1
84'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 8
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Ризеспор
Газиантеп
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.3
|Гайч Адольфо
|6
|0.2
|Олавоин Ибрахим
|5
|0.17
|Кесер Бенхур
|4
|0.13
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Зекири Альтин
|2
|0.07
|Мочи Отилла
|2
|0.07
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Минчев Мартин
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|11 (1)
|0.37
|Кызылдаг Арда
|4
|0.13
|Сореску Деян
|3
|0.1
|Маркович Лазар
|2
|0.07
|Максим Александру
|2 (2)
|0.07
|Озчичек Огюн
|2
|0.07
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Евтович Марко
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|9
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|6
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Сарикайя Муаммер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|5
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Озчичек Огюн
|6
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Газиантеп
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Ризеспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
28
13
Упущенные победы
8
12
Ризеспор
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (15)
41% (12)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Газиантеп
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
31
15
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
4
33%
7
35%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
34
22
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
7
21%
5
23%
61-75
8
24%
7
32%
76-90
Забито
33
32
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
2
6%
4
13%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
7
21%
5
16%
31-45
4
12%
8
25%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
10
30%
7
22%
76-90
Пропущено
46
42
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
8
17%
10
24%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
7
15%
3
7%
46-60
9
20%
9
21%
61-75
10
22%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Результаты матчей
Ризеспор
Газиантеп
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
7 раз 24%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
411
510
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
410
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
821
1118
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|36 - 47
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 33
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|34 - 44
|31
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|13 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7