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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Трабзонспор
0:2
Перерыв
Фенербахче
0'
0:1
13' Гол
Фред Сантос
0:2
45' Гол
Фред Сантос

Ход матча

13'
0:1
Фред Сантос
(Тадич Душан)
45'
0:2
Фред Сантос
(Тадич Душан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Фенербахче
8.80
5.46
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1.82
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Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
3
Хоакин
Фернандес
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
10
Трезеге
19
Пепе
Николя
94
Дестан
Энис
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Трабзонспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Фенербахче

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
84.6%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед

38 матчей

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.4%
50%
31.6%
7 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
3:1
К
1:3
К
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
КТ
1:0
С
0:3
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
К
3:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.28
0.85

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.44

Среднее время на гол

66
62

Всего голов

50
43

Голов в среднем за матч

1.32
1.13

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

68
79

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.3
Трезеге 8 0.27
Дестан Энис 5 0.17
Барди Энис 4 0.13
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.13
Пепе Николя 4 0.13
Вишча Эдин 3 0.1
Бенкович Филип 2 0.07
Фунтас Таксиархис 1 0.03
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 19 (1) 0.63
Кавечи Ирфан 10 0.33
Шиманьски Себастьян 9 0.3
Юндер Дженгиз 9 0.3
Тадич Душан 8 (6) 0.27
Бачуайи Миши 8 (3) 0.27
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.1
Яндаш Мерт Хакан 2 0.07
Фред Сантос 1 0.03
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Дурсун Сердар 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 5 0
Бакасетас Тасос 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Мёнье Тома 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Трезеге 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Оздемир Берат 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 7 2
Осайи-Самуэль Брайт 7 0
Остерволде Джейден 6 0
Кавечи Ирфан 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Джику Александер 4 0
Акайдин Самет 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Бекао Родриго 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Азиз Сердар 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Фенербахче
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

6
0
Трабзонспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Фенербахче
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

20
40
Трабзонспор
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Фенербахче
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

26
40

Голы по времени матча

Забито

23
31
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
2
9%
4
13%
1-15
5
22%
1
3%
16-30
4
17%
9
29%
29%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
30%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
7
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
43%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
1
14%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

23
42
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
4
17%
7
17%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
4
17%
8
19%
31-45
4
17%
7
17%
46-60
4
17%
8
19%
61-75
5
22%
8
19%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
4
21%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
6
29%
3
16%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Забито

46
73
21 В 1-м тайме 33
25 Во 2-м тайме 40
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
6
13%
11
15%
1-15
7
15%
5
7%
16-30
8
17%
17
23%
31-45
7
15%
11
15%
46-60
6
13%
12
16%
61-75
12
26%
17
23%
76-90

Пропущено

40
26
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
5
13%
4
15%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
3
8%
6
23%
46-60
11
28%
4
15%
61-75
12
30%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Фенербахче

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
4
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
2
10 раз 34%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
6
1.5
13
2
2
12
2.5
7
8
1
13
3.5
6
9
1
13
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
9
5
5
10
2.5
5
9
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
27
2
15
14
1.5
22
7
7
22
2.5
12
17
2
27
3.5
9
20
2
27
4.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 30 26 3 1 68 - 20 81
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 30 25 4 1 78 - 23 79
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 30 15 4 11 49 - 40 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
7.
Ризеспор
 Заявка 30 12 6 12 36 - 47 42
8.
Антальяспор
 Заявка 30 10 11 9 35 - 33 41
9.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
10.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
11.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Хатайспор
 Заявка 30 7 12 11 36 - 40 33
16.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
17.
Газиантеп
 Заявка 30 8 7 15 34 - 44 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
16.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 15 14 1 0 34 - 6 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
9.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
10.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 17 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Фред Сантос бьет в цель!
  • 13'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Фред Сантос бьет в цель!
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Трабзонспор
Ничья
Фенербахче
8.80
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