Тур: 30. Стадион: Papara Park.
2:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолФред Сантос
0:2
45' ГолФред Сантос
52' Желтая карточкаДестан Энис
1:2
63' ГолБарди Энис
70' Желтая карточкаДенсвил Стефано
75' Желтая карточкаДжику Александер
76' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
2:2
78' ПенальтиТрезеге
78' Желтая карточкаТрезеге
82' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
2:3
87' ГолБачуайи Миши
90' Желтая карточкаОстерволде Джейден
90' Желтая карточкаБозок Умут
90'+15
Ход матча
13'
0:1
45'
0:2
52'
63'
1:2
70'
75'
78'
2:2
78'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
10
Трезеге
19
Пепе
Николя
94
Дестан
Энис
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Трабзонспор
Фенербахче
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
84.6%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед
38 матчей
26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.4%
50%
31.6%
7 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.28
0.85
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.44
Среднее время на гол
66
62
Всего голов
50
43
Голов в среднем за матч
1.32
1.13
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
68
79
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|9 (1)
|0.3
|Онуачу Пол
|9
|0.3
|Барди Энис
|5
|0.17
|Дестан Энис
|5
|0.17
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.13
|Пепе Николя
|4
|0.13
|Вишча Эдин
|3
|0.1
|Бенкович Филип
|2
|0.07
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.03
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|19 (1)
|0.63
|Кавечи Ирфан
|10
|0.33
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.3
|Юндер Дженгиз
|9
|0.3
|Бачуайи Миши
|9 (3)
|0.3
|Тадич Душан
|8 (6)
|0.27
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.1
|Фред Сантос
|2
|0.07
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Дурсун Сердар
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|6
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|7
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|8
|0
|Остерволде Джейден
|7
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фенербахче
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
8
0
Трабзонспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Фенербахче
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
20
40
Трабзонспор
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Фенербахче
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
28
40
Голы по времени матча
Забито
25
34
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
2
8%
5
15%
1-15
5
20%
1
3%
16-30
4
16%
10
29%
29%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
3
12%
4
12%
61-75
8
32%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Забито
23
42
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
4
17%
7
17%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
4
17%
8
19%
31-45
4
17%
7
17%
46-60
4
17%
8
19%
61-75
5
22%
8
19%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
4
21%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
6
29%
3
16%
61-75
7
33%
3
16%
76-90
Забито
48
76
21 В 1-м тайме 35
27 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
6
13%
12
16%
1-15
7
15%
5
7%
16-30
8
17%
18
24%
31-45
7
15%
11
14%
46-60
7
15%
12
16%
61-75
13
27%
18
24%
76-90
Пропущено
43
28
16 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
6
14%
4
14%
1-15
4
9%
4
14%
16-30
6
14%
5
18%
31-45
3
7%
6
21%
46-60
11
26%
5
18%
61-75
13
30%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Фенербахче
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
4
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:3
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
96
132
213
78
114
69
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
78
105
510
69
114
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
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282
1614
237
723
1317
228
921
228
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|68 - 20
|81
|2.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|79 - 25
|79
|3.
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|51 - 41
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|36 - 47
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 33
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 40
|33
|16.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|17.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|34 - 44
|31
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|17 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7