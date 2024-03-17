Тур: 26. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Нобре Антониу
6:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМакута Гайус
7' Undefined phrase: football_event_Тринкан Франсишку
32' Желтая карточкаАгра Салвадор
33' Желтая карточкаЮлманд Мортен
41' Желтая карточкаМальейру Педро
1:1
45' ГолДьёкереш Виктор
2:1
54' ГолПаулинью Жуан
3:1
68' ГолДьёкереш Виктор
71' Желтая карточкаСент-Жюст Йерри
77' Желтая карточкаПерес Себастьян
4:1
79' ПенальтиДьёкереш Виктор
5:1
88' ГолСантуш Нуну
6:1
90' ГолПаулинью Жуан
90'+7
Ход матча
3'
0:1
32'
33'
41'
45'
1:1
54'
2:1
68'
71'
77'
79'
4:1
88'
5:1
90'
6:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катамо
Джени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Спортинг Л
Боавишта
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
22 матча
81.8%
9.1%
9.1%
18 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
2.09
1.64
Среднее время на гол
43
55
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
0.73
0.18
Среднее время на гол
123
495
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.41
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
63
99
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|22 (4)
|0.88
|Паулинью Жуан
|11
|0.44
|Педру Гонсалвеш
|9
|0.36
|Тринкан Франсишку
|6
|0.24
|Эдвардс Маркус
|4
|0.16
|Коатес Себастьян
|4
|0.16
|Сантуш Нуну II
|3
|0.12
|Катамо Джени
|3
|0.12
|Юлманд Мортен
|3
|0.12
|Браганса Даниэл
|3
|0.12
|Морита Хидемаса
|2
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.04
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.31
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.23
|Агра Салвадор
|3
|0.12
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.12
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.08
|Макута Гайус
|2
|0.08
|Мальейру Педро
|2
|0.08
|Сассо Венсан
|2
|0.08
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|8
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катамо Джени
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|11
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Абаскаль Родриго
|5
|0
|Агра Салвадор
|4
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Рейзиньо Мигель
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
0
6
Спортинг Л
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Боавишта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
26
15
Спортинг Л
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Боавишта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
44
15
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
7
16%
3
20%
1-15
6
14%
4
27%
16-30
6
14%
2
13%
31-45
7
16%
1
7%
46-60
8
18%
3
20%
61-75
10
23%
2
13%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
5
42%
5
19%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
7
27%
76-90
Забито
29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
10%
4
24%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
7
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Забито
73
32
33 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
10
14%
7
22%
1-15
10
14%
7
22%
16-30
13
18%
3
9%
31-45
12
16%
3
9%
46-60
11
15%
5
16%
61-75
17
23%
7
22%
76-90
Пропущено
27
52
9 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 27
4 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
3
11%
4
8%
1-15
0
0%
10
19%
16-30
6
22%
11
21%
31-45
7
26%
6
12%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
6
22%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0
Боавишта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1
Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3
Результаты матчей
Спортинг Л
Боавишта
Точный счет
3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:4
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
94
211
49
112
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
310
57
211
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
719
1411
422
520
323
520
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|75 - 25
|65
|2.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|60 - 21
|64
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|9.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 51
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 6:1 Боавишта
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (125)
Ничья
0.8% (1)
Боавишта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
33.06% (40)
Нет
66.94% (81)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
38.9% (49)
2:1 Спортинг Л
18.3% (23)
3:0 Спортинг Л
13.5% (17)
3:1 Спортинг Л
9.5% (12)
1:0 Спортинг Л
8.7% (11)
4:1 Спортинг Л
2.4% (3)
6:0 Спортинг Л
1.6% (2)
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