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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Спортинг Л
6:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
3' Гол
Макута Гайус
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Тринкан Франсишку
32' Желтая карточка
Агра Салвадор
33' Желтая карточка
Юлманд Мортен
41' Желтая карточка
Мальейру Педро
1:1
45' Гол
Дьёкереш Виктор
2:1
54' Гол
Паулинью Жуан
3:1
68' Гол
Дьёкереш Виктор
71' Желтая карточка
Сент-Жюст Йерри
77' Желтая карточка
Перес Себастьян
4:1
79' Пенальти
Дьёкереш Виктор
5:1
88' Гол
Сантуш Нуну
6:1
90' Гол
Паулинью Жуан
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Макута Гайус
7'
Тринкан Франсишку
 
32'
 
Агра Салвадор
33'
Юлманд Мортен
 
41'
 
Мальейру Педро
41'
 
Камара Ибраима
Абаскаль Родриго
45'
Дьёкереш Виктор
(Паулинью Жуан)
1:1
46'
Браганса Даниэл
Юлманд Мортен
 
54'
Паулинью Жуан
(Катамо Джени)
2:1
55'
Инасиу Гонсалу
Матеус Рейс
 
58'
 
Лоуренсу Бруну
Рейзиньо Мигель
68'
Дьёкереш Виктор
(Сантуш Нуну II)
3:1
71'
Сент-Жюст Йерри
 
73'
Куарежма Эдуарду
Диоманде Усман
 
77'
 
Перес Себастьян
79'
Дьёкереш Виктор
4:1
80'
 
Вукотич Илия
Перес Себастьян
80'
 
Мачадо Тьяго
Агра Салвадор
80'
 
Да Силва Жоэль
Феррейра Филипе
84'
Эсгаю Рикарду
Тринкан Франсишку
 
84'
Коба Куандреди
Морита Хидемаса
 
88'
Сантуш Нуну
(Дьёкереш Виктор)
5:1
90'
Паулинью Жуан
(Сантуш Нуну II)
6:1
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Спортинг Л 99.2% (125)
X 0.8% (1)
Боавишта 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
21
Катамо
Джени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
99
Гонсалвеш
Жуан
II
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Спортинг Л
3-4-3
Боавишта
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Боавишта

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

22 матча

81.8%
9.1%
9.1%
18 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
LC2S
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.09
1.64

Среднее время на гол

43
55

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.73
0.18

Среднее время на гол

123
495

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.41
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

63
99

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.88
Паулинью Жуан 11 0.44
Педру Гонсалвеш 9 0.36
Тринкан Франсишку 6 0.24
Эдвардс Маркус 4 0.16
Коатес Себастьян 4 0.16
Сантуш Нуну II 3 0.12
Катамо Джени 3 0.12
Юлманд Мортен 3 0.12
Браганса Даниэл 3 0.12
Морита Хидемаса 2 0.08
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.31
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.23
Агра Салвадор 3 0.12
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.12
Рейзиньо Мигель 2 0.08
Макута Гайус 2 0.08
Мальейру Педро 2 0.08
Сассо Венсан 2 0.08
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 8 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катамо Джени 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 11 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Мальейру Педро 6 0
Абаскаль Родриго 5 0
Агра Салвадор 4 0
Авазьем Чидозье 4 0
Рейзиньо Мигель 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Сантос Луис 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

0
6
Спортинг Л
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Боавишта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

26
15
Спортинг Л
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Боавишта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

44
15
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
7
16%
3
20%
1-15
6
14%
4
27%
16-30
6
14%
2
13%
31-45
7
16%
1
7%
46-60
8
18%
3
20%
61-75
10
23%
2
13%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
5
42%
5
19%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
7
27%
76-90

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
10%
4
24%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
7
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
26
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Забито

73
32
33 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
10
14%
7
22%
1-15
10
14%
7
22%
16-30
13
18%
3
9%
31-45
12
16%
3
9%
46-60
11
15%
5
16%
61-75
17
23%
7
22%
76-90

Пропущено

27
52
9 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 27
4 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
3
11%
4
8%
1-15
0
0%
10
19%
16-30
6
22%
11
21%
31-45
7
26%
6
12%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
6
22%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0
Боавишта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1
Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Боавишта

Точный счет

3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:4
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
4
9
9
4
2.5
2
11
4
9
3.5
1
12
4
9
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
3
10
5
7
2.5
2
11
1
11
3.5
2
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
1.5
Больше Меньше
7
19
14
11
2.5
4
22
5
20
3.5
3
23
5
20
4.5
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 25 21 2 2 75 - 25 65
2.
Бенфика
 Заявка 26 20 4 2 60 - 21 64
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
9.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
10.
Боавишта
 Заявка 26 7 7 12 33 - 51 28
11.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
12.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 26 4 7 15 25 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
2.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
10.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
11.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Прогнозы 126
    Спортинг Л 99.2% (125)
    X 0.8% (1)
    Боавишта 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 6:1 Боавишта

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Боавишта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (60)
    Меньше
    50.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    33.06% (40)
    Нет
    66.94% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    38.9% (49)
    2:1 Спортинг Л
    18.3% (23)
    3:0 Спортинг Л
    13.5% (17)
    3:1 Спортинг Л
    9.5% (12)
    1:0 Спортинг Л
    8.7% (11)
    4:1 Спортинг Л
    2.4% (3)
    6:0 Спортинг Л
    1.6% (2)
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    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




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