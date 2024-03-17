Тур: 30. Стадион: Новый стадион Хатая.
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСтрандберг Карлос
34' Желтая карточкаАличи Керим
41' Желтая карточкаКылынч Эмре
60' Желтая карточкаГулам Фаузи
69' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
80' Желтая карточкаМаксимович Никола
2:0
89' ГолДеле-Баширу Фисайо
3:0
90' ГолРивас Ригоберто
90'+5
Ход матча
3'
34'
41'
60'
69'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
36
Раман
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
36 Раман БенитоНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Хатайспор
Самсунспор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.23
|Ривас Ригоберто
|5
|0.17
|Деле-Баширу Фисайо
|5
|0.17
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.1
|Массанга Шандрель
|2
|0.07
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.23
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.2
|Хольсе Карло
|5
|0.17
|Кылынч Эмре
|3
|0.1
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.1
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.1
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Димата Ландри
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Кардешлер Эрдже
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Гулам Фаузи
|5
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Буджемаа Мехди
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Раман Бенито
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
9
Хатайспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Самсунспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
6
22
Хатайспор
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
Самсунспор
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
27
12
7 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 21
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
2
7%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
7
26%
3
25%
61-75
8
30%
30%
4
33%
76-90
Пропущено
18
27
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 15
0
0%
6
22%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
6
33%
3
11%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
28%
5
19%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
2
20%
6
25%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
4
40%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
20%
9
38%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
4
31%
76-90
Забито
37
36
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
5
14%
6
17%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
3
8%
3
8%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
7
19%
5
14%
61-75
10
27%
13
36%
76-90
Пропущено
39
40
17 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 23
3
8%
9
23%
1-15
6
15%
9
23%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
6
15%
3
8%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
13
33%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2
Результаты матчей
Хатайспор
Самсунспор
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
87
69
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
96
213
213
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
219
921
1020
723
327
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|68 - 20
|81
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|36 - 47
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 33
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 40
|33
|16.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|17.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|34 - 44
|31
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|17 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7