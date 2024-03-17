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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Хатайспор
3:0
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
3' Гол
Страндберг Карлос
34' Желтая карточка
Аличи Керим
41' Желтая карточка
Кылынч Эмре
60' Желтая карточка
Гулам Фаузи
69' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
80' Желтая карточка
Максимович Никола
2:0
89' Гол
Деле-Баширу Фисайо
3:0
90' Гол
Ривас Ригоберто
90'+5
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
7
Беяз
Омер
99
Ривас
Ригоберто
14
Педру
Руй
III
70
Синик
Догукан
10
Страндберг
Карлос
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
48
Антальялы
Тайлан
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
36
Раман
Бенито
Хатайспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Самсунспор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.23
Ривас Ригоберто 5 0.17
Деле-Баширу Фисайо 5 0.17
Дадашов Ренат 4 (3) 0.13
Ламкель Зе Дидье 3 0.1
Массанга Шандрель 2 0.07
Саглам Геркем 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Килама Ги-Марселен 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.23
Нтчам Оливье 6 (4) 0.2
Хольсе Карло 5 0.17
Кылынч Эмре 3 0.1
Ван Дронгелен Рик 3 0.1
Кара Эркан 3 (1) 0.1
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Димата Ландри 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Кардешлер Эрдже 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 5 0
Саглам Геркем 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Беяз Омер 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Бекай Висар 2 0
Буджемаа Мехди 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Абид Рейан 1 0
Синик Догукан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 1
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Кылынч Эмре 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Явру Зеки 3 0
Фофана Морике 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Хольсе Карло 3 0
Антальялы Тайлан 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Раман Бенито 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

13
9
Хатайспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Самсунспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

6
22
Хатайспор
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
Самсунспор
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

27
12
7 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 21
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
2
7%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
7
26%
3
25%
61-75
8
30%
30%
4
33%
76-90

Пропущено

18
27
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 15
0
0%
6
22%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
6
33%
3
11%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
2
20%
6
25%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
4
40%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
20%
9
38%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
4
31%
76-90

Забито

37
36
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
5
14%
6
17%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
3
8%
3
8%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
7
19%
5
14%
61-75
10
27%
13
36%
76-90

Пропущено

39
40
17 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 23
3
8%
9
23%
1-15
6
15%
9
23%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
6
15%
3
8%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
13
33%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Хатайспор
Самсунспор

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
8
7
6
9
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
21
9
9
21
1.5
10
20
7
23
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 30 26 3 1 68 - 20 81
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
7.
Ризеспор
 Заявка 30 12 6 12 36 - 47 42
8.
Антальяспор
 Заявка 30 10 11 9 35 - 33 41
9.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
10.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
11.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Хатайспор
 Заявка 30 7 12 11 36 - 40 33
16.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
17.
Газиантеп
 Заявка 30 8 7 15 34 - 44 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
16.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
9.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
10.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 17 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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