Тур: 26. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Диаш Артур Соареш
1:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
10'
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Морейренсе
Арока
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.24
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.2
|Алан Осорио
|3
|0.12
|Камачу Жоау
|3
|0.12
|Марсело Феррейра
|2
|0.08
|Айяс Матеус
|2
|0.08
|Маракас
|2
|0.08
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|16
|0.64
|Гонсалес Кристо
|11 (2)
|0.44
|Джейсон
|6
|0.24
|Силла Морлей
|3
|0.12
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.04
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Винисиус Алессандро
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|7
|0
|Симау Давид
|5
|1
|Сантуш Педру
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|6
|0
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Галович Нино
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
5
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
13
19
Морейренсе
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Арока
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
7
32%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
33%
4
18%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
8%
3
20%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
13
23
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
23%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Забито
28
41
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
11%
5
12%
1-15
7
25%
4
10%
16-30
5
18%
8
20%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
9
32%
9
22%
76-90
Пропущено
26
38
10 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 18
12 Не пропускали 23
4
15%
8
21%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
7
27%
6
16%
61-75
6
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0
Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Морейренсе
Арока
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
210
67
111
58
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
310
66
211
39
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
169
520
1213
322
817
223
520
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 26
|48
|6.
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|27 - 27
|40
|7.
|0:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 36
|35
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 54
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Арока
Исход игры
Морейренсе
46.3% (56)
Ничья
41.3% (50)
Арока
12.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
23.33% (28)
Меньше
76.67% (92)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (44)
1:0 Морейренсе
29.8% (36)
2:1 Морейренсе
12.4% (15)
1:2 Арока
7.4% (9)
0:1 Арока
5% (6)
2:0 Морейренсе
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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