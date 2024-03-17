Тур: 26. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Диаш Артур Соареш
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолИнфанде Эрнани
19' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
26' Желтая карточкаОфори Лоуренс
90'+6
Ход матча
10'
19'
26'
57'
57'
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Морейренсе
Арока
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.23
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.19
|Алан Осорио
|3
|0.12
|Камачу Жоау
|3
|0.12
|Марсело Феррейра
|2
|0.08
|Айяс Матеус
|2
|0.08
|Маракас
|2
|0.08
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Инфанде Эрнани
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|16
|0.62
|Гонсалес Кристо
|11 (2)
|0.42
|Джейсон
|6
|0.23
|Силла Морлей
|3
|0.12
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.04
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|8
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Винисиус Алессандро
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|7
|0
|Симау Давид
|5
|1
|Сантуш Педру
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Джейсон
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Галович Нино
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
5
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
13
19
Морейренсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Арока
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
31%
4
18%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
8%
4
25%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
13
23
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
23%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Забито
29
41
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
4
14%
5
12%
1-15
7
24%
4
10%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
9
31%
9
22%
76-90
Пропущено
26
39
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 24
4
15%
9
23%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
7
27%
6
15%
61-75
6
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0
Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Морейренсе
Арока
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
211
67
112
58
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
67
211
310
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1610
521
1214
323
818
224
521
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|0:0 Заявка
|26
|19
|5
|2
|59 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|11.
|0:0 Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 38
|28
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|6 - 13
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Арока
Исход игры
Морейренсе
46.3% (56)
Ничья
41.3% (50)
Арока
12.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
23.33% (28)
Меньше
76.67% (92)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (44)
1:0 Морейренсе
29.8% (36)
2:1 Морейренсе
12.4% (15)
1:2 Арока
7.4% (9)
0:1 Арока
5% (6)
2:0 Морейренсе
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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