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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Морейренсе
1:0
Конец матча
Арока
0'
1:0
10' Гол
Инфанде Эрнани
19' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
26' Желтая карточка
Офори Лоуренс
90'+6

Ход матча

10'
Инфанде Эрнани
(Фримпонг Годфрид)
1:0
19'
 
Куасси Эбуэ
26'
Офори Лоуренс
 
45'
Кодисанг Кобамело
Инфанде Эрнани
 
57'
 
Куарежма
Лаваль Юсуф
57'
 
Пуче Мигель
Веверсон
64'
Нлаво Луис
Винисиус Алессандро
 
67'
 
Бускетс Ориоль
Галович Нино
78'
 
Морозов Владислав
Сантуш Педру
78'
 
Морейра Педру
Силла Морлей
80'
Амадор Педру
Камачу Жоау
 
80'
Каштру Андре
Алан Осорио
 
80'
Рамос Рубен
Офори Лоуренс
 
Прогнозы 121
Морейренсе 46.3% (56)
X 41.3% (50)
Арока 12.4% (15)
Все прогнозы
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
28
Инфанде
Эрнани
32
Винисиус
Алессандро
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
8
Куасси
Эбуэ
2
Силла
Морлей
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
7
Лаваль
Юсуф
Морейренсе
4-2-3-1
Арока
4-3-3

История личных встреч

Морейренсе
Арока

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КЛ
2:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:2
ГЛ
3:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.23
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.19
Алан Осорио 3 0.12
Камачу Жоау 3 0.12
Марсело Феррейра 2 0.08
Айяс Матеус 2 0.08
Маракас 2 0.08
Кодисанг Кобамело 1 0.04
Фримпонг Годфрид 1 0.04
Сильва Фабиано 1 0.04
Апарисио Педро 1 0.04
Инфанде Эрнани 1 0.04
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 16 0.62
Гонсалес Кристо 11 (2) 0.42
Джейсон 6 0.23
Силла Морлей 3 0.12
Эшгаю Тьягу 1 0.04
Букия Андре 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 8 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Каштру Андре 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Винисиус Алессандро 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Симау Давид 5 1
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Трецца Альфонсо 5 0
Джейсон 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Галович Нино 2 0
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
5
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

13
19
Морейренсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Арока
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
31%
4
18%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
8%
4
25%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
23%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Забито

29
41
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
4
14%
5
12%
1-15
7
24%
4
10%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
9
31%
9
22%
76-90

Пропущено

26
39
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 24
4
15%
9
23%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
7
27%
6
15%
61-75
6
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0
Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Морейренсе
Арока

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
7 раз 27%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
6
7
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
12
14
3
23
2.5
8
18
2
24
3.5
5
21
1
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 26 19 5 2 59 - 21 62
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Фамаликан
 Заявка 25 6 10 9 24 - 30 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 26 7 7 12 35 - 39 28
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 26 7 7 12 23 - 38 28
12.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
13.
Эштрела
 Заявка 26 6 8 12 26 - 39 26
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 26 4 7 15 25 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
11.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
12.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 13 2 5 6 6 - 13 11
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
2.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
11.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 121
    Морейренсе 46.3% (56)
    X 41.3% (50)
    Арока 12.4% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Морейренсе 1:0 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Арока

    Исход игры
    Морейренсе
    46.3% (56)
    Ничья
    41.3% (50)
    Арока
    12.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.33% (28)
    Меньше
    76.67% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (44)
    1:0 Морейренсе
    29.8% (36)
    2:1 Морейренсе
    12.4% (15)
    1:2 Арока
    7.4% (9)
    0:1 Арока
    5% (6)
    2:0 Морейренсе
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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