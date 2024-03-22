Тур: 24.
История личных встреч
Шинник
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|8 (1)
|0.35
|Самойлов Дмитрий
|6 (2)
|0.26
|Алейников Василий
|4 (1)
|0.17
|Рубцов Илья
|3
|0.13
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.09
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Котин Никита
|1
|0.04
|Соколов Игорь
|1
|0.04
|Сухомлинов Данила
|1
|0.04
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.3
|Килин Антон
|5
|0.22
|Понсе Андрес
|4
|0.17
|Чудин Иван
|2
|0.09
|Данилин Кирилл
|2
|0.09
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.09
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Хубаев Давид
|1
|0.04
|Галоян Артур
|1
|0.04
|Галкин Владислав
|1
|0.04
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.04
|Бокоев Марат
|1
|0.04
|Анджелкович Неманья
|1
|0.04
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.04
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Алейников Василий
|5
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Гузь Дмитрий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Гогуа Седрик
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Анджелкович Неманья
|4
|0
|Макаров Сергей
|2
|1
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Акрон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
4
Шинник
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
8
16
Шинник
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Акрон
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
14%
3
30%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
2
10%
1
10%
76-90
Забито
28
32
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
4
14%
10
31%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
5
18%
5
16%
76-90
Пропущено
35
19
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
3
9%
4
21%
1-15
6
17%
5
26%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
6
17%
4
21%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
5
14%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2
Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6
Результаты матчей
Шинник
Акрон
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шинник
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
47
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
39
38
111
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
716
815
221
518
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Шинник - Акрон
Исход игры
Шинник
29.4% (15)
Ничья
19.6% (10)
Акрон
51% (26)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
1:2 Акрон
35.3% (18)
1:1 Ничья
15.7% (8)
1:0 Шинник
13.7% (7)
0:1 Акрон
11.8% (6)
2:1 Шинник
9.8% (5)
2:0 Шинник
3.9% (2)
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