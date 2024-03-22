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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Шинник
 
Позже
Акрон
Прогнозы 51
Шинник 29.4% (15)
X 19.6% (10)
Акрон 51% (26)
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Шинник
Ничья
Акрон
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История личных встреч

Шинник
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

МПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 8 (1) 0.35
Самойлов Дмитрий 6 (2) 0.26
Алейников Василий 4 (1) 0.17
Рубцов Илья 3 0.13
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.09
Зинков Вячеслав 1 0.04
Котин Никита 1 0.04
Соколов Игорь 1 0.04
Сухомлинов Данила 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.3
Килин Антон 5 0.22
Понсе Андрес 4 0.17
Чудин Иван 2 0.09
Данилин Кирилл 2 0.09
Савичев Константин 2 (1) 0.09
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Галкин Владислав 1 0.04
Глушков Никита Андреевич 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Палиенко Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Алейников Василий 5 0
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Гогуа Седрик 1 0
Андреев Игорь 1 0
Котин Никита 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Анджелкович Неманья 4 0
Макаров Сергей 2 1
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Песегов Евгений 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бокоев Марат 1 0
Димоски Боян 1 0

Результаты матчей

Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Акрон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
4
Шинник
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

8
16
Шинник
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Акрон
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
14%
3
30%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Забито

28
32
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
4
14%
10
31%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
5
18%
5
16%
76-90

Пропущено

35
19
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
3
9%
4
21%
1-15
6
17%
5
26%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
6
17%
4
21%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
5
14%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2
Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6

Результаты матчей

Шинник
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шинник
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
8
15
2
21
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Акрон.
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    • Прогнозы 51
    Шинник 29.4% (15)
    X 19.6% (10)
    Акрон 51% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Акрон
    3.80
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    2.12
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    Прогнозы на матч Шинник - Акрон

    Исход игры
    Шинник
    29.4% (15)
    Ничья
    19.6% (10)
    Акрон
    51% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Акрон
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    1:0 Шинник
    13.7% (7)
    0:1 Акрон
    11.8% (6)
    2:1 Шинник
    9.8% (5)
    2:0 Шинник
    3.9% (2)
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