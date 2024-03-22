Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Химки
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|6
|0.26
|Магомедов Ражаб
|3
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.13
|Касинтура Эгаш
|3
|0.13
|Абдуллахи Квари
|2
|0.09
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.09
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Алибеков Муталип
|1
|0.04
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|8 (1)
|0.35
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.26
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.17
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.13
|Магомедов Бутта
|2
|0.09
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.09
|Касимов Тимур
|2
|0.09
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Варатынов Сергей
|1
|0.04
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|6
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Касимов Артём
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Степанов Данил
|4
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Нетфуллин Равиль
|1
|1
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Журавлёв Юрий
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
5
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
14
Динамо Махачкала
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
65% (15)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Химки
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
6
38%
4
20%
61-75
3
19%
4
20%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
67%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
24
36
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
6
25%
7
19%
31-45
1
4%
6
17%
46-60
6
25%
9
25%
61-75
5
21%
7
19%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2
Химки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0
Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Химки
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
29
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
203
815
1211
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Химки
Исход игры
Динамо Махачкала
27.1% (13)
Ничья
31.3% (15)
Химки
41.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (15)
1:2 Химки
22.9% (11)
2:1 Динамо Махачкала
16.7% (8)
0:1 Химки
12.5% (6)
1:0 Динамо Махачкала
10.4% (5)
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