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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Динамо Махачкала
 
Позже
Химки
Прогнозы 48
Динамо Махачкала 27.1% (13)
X 31.3% (15)
Химки 41.7% (20)
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История личных встреч

Динамо Махачкала
Химки

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 6 0.26
Магомедов Ражаб 3 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Абдуллахи Квари 2 0.09
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.09
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Алибеков Муталип 1 0.04
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 8 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.26
Нетфуллин Равиль 4 0.17
Корян Аршак 3 (1) 0.13
Магомедов Бутта 2 0.09
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.09
Касимов Тимур 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Варатынов Сергей 1 0.04

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 6 0
Касинтура Эгаш 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Касимов Артём 1 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Степанов Данил 4 0
Варатынов Сергей 4 0
Терехов Сергей 3 0
Исаенко Олег 3 0
Нетфуллин Равиль 1 1
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Журавлёв Юрий 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
5
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
14
Динамо Махачкала
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
65% (15)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Химки
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
6
38%
4
20%
61-75
3
19%
4
20%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
67%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

24
36
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
6
25%
7
19%
31-45
1
4%
6
17%
46-60
6
25%
9
25%
61-75
5
21%
7
19%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2
Химки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0
Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Химки

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
20
3
8
15
1.5
12
11
2
21
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    Динамо Махачкала 27.1% (13)
    X 31.3% (15)
    Химки 41.7% (20)
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    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Химки
    3.00
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    3.30
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    2.81
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    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Химки

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    27.1% (13)
    Ничья
    31.3% (15)
    Химки
    41.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:2 Химки
    22.9% (11)
    2:1 Динамо Махачкала
    16.7% (8)
    0:1 Химки
    12.5% (6)
    1:0 Динамо Махачкала
    10.4% (5)
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    Динамо Махачкала
    Химки
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