Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Алания
Родина Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
33
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|10 (2)
|0.43
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.17
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.17
|Кротов Вячеслав
|2
|0.09
|Цараев Алан
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Царукян Валерий
|1
|0.04
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.04
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.57
|Гордюшенко Астемир
|5
|0.22
|Турищев Максим
|4
|0.17
|Калмыков Амур
|4 (1)
|0.17
|Клещенко Александр
|2
|0.09
|Самко Владислав
|2
|0.09
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.04
|Кризан Митча
|1
|0.04
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.04
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|5
|1
|Багаев Алан
|4
|0
|Качмазов Сослан
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Машуков Ислам
|3
|0
|Плиев Константин
|3
|0
|Шавлохов Давид
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Бакаев Солтмурад
|4
|0
|Клещенко Александр
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Эдилсон
|1
|0
|Марсиньо Силва
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Результаты матчей
Алания
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Родина Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
6
Алания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
15
Алания
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Родина Москва
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Забито
25
35
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
1
4%
4
11%
1-15
5
20%
6
17%
16-30
7
28%
4
11%
31-45
3
12%
7
20%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
4
16%
9
26%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
20%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
7
28%
4
20%
61-75
1
4%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2
Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Результаты матчей
Алания
Родина Москва
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Алания
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
47
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
176
716
1013
122
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Алания - Родина Москва
Исход игры
Алания
51% (25)
Ничья
36.7% (18)
Родина Москва
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (19)
Меньше
60.42% (29)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (16)
2:1 Алания
24.5% (12)
2:0 Алания
12.2% (6)
1:0 Алания
12.2% (6)
1:2 Родина Москва
10.2% (5)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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