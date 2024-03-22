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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Алания
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 49
Алания 51% (25)
X 36.7% (18)
Родина Москва 12.2% (6)
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История личных встреч

Алания
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
33

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 (2) 0.43
Гурциев Батраз 4 (1) 0.17
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.17
Кротов Вячеслав 2 0.09
Цараев Алан 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Царукян Валерий 1 0.04
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.57
Гордюшенко Астемир 5 0.22
Турищев Максим 4 0.17
Калмыков Амур 4 (1) 0.17
Клещенко Александр 2 0.09
Самко Владислав 2 0.09
Султонов Мухаммад 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 5 1
Багаев Алан 4 0
Качмазов Сослан 2 1
Гиоргобиани Николай 2 1
Машуков Ислам 3 0
Плиев Константин 3 0
Шавлохов Давид 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Бакаев Солтмурад 4 0
Клещенко Александр 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Сокол Артём 1 1
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Кризан Митча 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Эдилсон 1 0
Марсиньо Силва 1 0
Куликов Даниил 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

Алания
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Родина Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
Алания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
15
Алания
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Родина Москва
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Забито

25
35
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
1
4%
4
11%
1-15
5
20%
6
17%
16-30
7
28%
4
11%
31-45
3
12%
7
20%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
4
16%
9
26%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
20%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
7
28%
4
20%
61-75
1
4%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2
Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

Алания
Родина Москва

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Алания
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
17
6
7
16
1.5
10
13
1
22
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Алания.
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    2.17 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Алания 51% (25)
    X 36.7% (18)
    Родина Москва 12.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Родина Москва
    2.40
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    3.25
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    3.10
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    Прогнозы на матч Алания - Родина Москва

    Исход игры
    Алания
    51% (25)
    Ничья
    36.7% (18)
    Родина Москва
    12.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.58% (19)
    Меньше
    60.42% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (16)
    2:1 Алания
    24.5% (12)
    2:0 Алания
    12.2% (6)
    1:0 Алания
    12.2% (6)
    1:2 Родина Москва
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Алания
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