Тур: 22. Стадион: Центральный городской стадион.
1:4
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаКозак Артём
0:1
53' ГолАвагимян Артур
0:2
60' ГолАвагимян Артур
63' Желтая карточкаКушниренко Богдан
0:3
64' ГолАвагимян Артур
1:3
75' ГолКушниренко Богдан
78' Вторая желтая карточкаКушниренко Богдан
81' Желтая карточкаТаллиш Энрике
82' Желтая карточкаБойко Денис
82' Желтая карточкаАвагимян Артур
1:4
90' ГолКузык Орест
90'+8
Ход матча
45'
53'
60'
0:2
64'
0:3
75'
81'
82'
82'
90'
1:4
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
10
Петряк
Иван
31
Denys
Ndukve
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
- Нападающий
-
31 Denys NdukveНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
17 Danylo Golub
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Полесье
Черноморец Од
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.18
|Козак Артём
|4 (1)
|0.18
|Будковский Филипп
|4
|0.18
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.14
|Шастал Дмитрий
|2
|0.09
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.09
|Крушиньский Борис
|2
|0.09
|Arielson
|1
|0.05
|Назаренко Александр
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.05
|Artem Smolyakov
|1
|0.05
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.05
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.33
|Авагимян Артур
|4
|0.19
|Кузык Орест
|3
|0.14
|Бойчук Богдан
|2
|0.1
|Samson Iyede
|2
|0.1
|Путря Илья
|2 (2)
|0.1
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.1
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Шпорн Йон
|1
|0.05
|Guy Hadida
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Брагару Максим
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|7
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Кушниренко Богдан
|3
|1
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Авагимян Артур
|3
|1
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Черноморец Од
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
4
Полесье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
12
10
Полесье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
13
11
1 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
7
54%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
46%
3
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Забито
26
23
6 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
10
38%
6
26%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
2
12%
8
26%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
6
35%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1
Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0
Результаты матчей
Полесье
Черноморец Од
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Полесье
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
47
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
146
813
713
318
317
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6