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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Полесье
1:4
Конец матча
Черноморец Од
0'
45' Желтая карточка
Козак Артём
0:1
53' Гол
Авагимян Артур
0:2
60' Гол
Авагимян Артур
63' Желтая карточка
Кушниренко Богдан
0:3
64' Гол
Авагимян Артур
1:3
75' Гол
Кушниренко Богдан
78' Вторая желтая карточка
Кушниренко Богдан
81' Желтая карточка
Таллиш Энрике
82' Желтая карточка
Бойко Денис
82' Желтая карточка
Авагимян Артур
1:4
90' Гол
Кузык Орест
90'+8
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
77
Кушниренко
Богдан
3
Кравец
Василий
15
Михайличенко
Богдан
59
Козак
Артём
6
Танковский
Вячеслав
55
Крушиньский
Борис
10
Петряк
Иван
9
Эрнандес
Луйфер
31
Denys
Ndukve
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
27
Васильев
Александр
Андреевич
20
Авагимян
Артур
11
Бойчук
Богдан
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
Полесье
Черноморец Од

История личных встреч

Полесье
Черноморец Од

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.18
Козак Артём 4 (1) 0.18
Будковский Филипп 4 0.18
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.14
Шастал Дмитрий 2 0.09
Грицук Василий 2 (2) 0.09
Крушиньский Борис 2 0.09
Arielson 1 0.05
Назаренко Александр 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Мустафаев Эмиль 1 0.05
Artem Smolyakov 1 0.05
Янаков Денис 1 (1) 0.05
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.33
Авагимян Артур 4 0.19
Кузык Орест 3 0.14
Бойчук Богдан 2 0.1
Samson Iyede 2 0.1
Путря Илья 2 (2) 0.1
Васильев Александр Андреевич 2 0.1
Бадибанга Зигей 1 0.05
Шпорн Йон 1 0.05
Guy Hadida 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Брагару Максим 0 0
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 7 1
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Кушниренко Богдан 3 1
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Авагимян Артур 3 1
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0

Результаты матчей

Полесье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Черноморец Од
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
4
Полесье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

12
10
Полесье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

13
11
1 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
7
54%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
36%
5
25%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
46%
3
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

26
23
6 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
10
38%
6
26%
76-90

Пропущено

17
31
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
2
12%
8
26%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
6
35%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1
Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0

Результаты матчей

Полесье
Черноморец Од

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Полесье
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
14
6
8
13
1.5
7
13
3
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
2.
Кривбасс
 21 13 4 4 38 - 22 43
3.
Днепр-1
 21 11 6 4 29 - 19 39
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Колос Ковалёвка
 20 5 9 6 15 - 15 24
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 20 3 7 10 18 - 31 16
15.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
16.
Минай
 20 2 7 11 11 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 10 6 3 1 14 - 9 21
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Козак Артём получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 1:4 Черноморец Од онлайн

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