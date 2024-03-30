Тур: 22. Стадион: Оболонь Арена.
0:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолСикан Даниил
29' Желтая карточкаСудаков Георгий
33' Желтая карточкаКрыськив Дмитрий
38' Желтая карточкаГрисьо Максим
44' Желтая карточкаСикан Даниил
0:2
45' ГолШвед Марьян
45' Желтая карточкаДубко Валерий
45' Красная карточкаСуханов Сергей
0:3
90' ГолШвед Марьян
90'+5
Ход матча
16'
0:1
29'
33'
38'
44'
45'
0:2
45'
45'
90'
0:3
13
Кичак
Артём
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Taras Liakh
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Оболонь
Шахтёр Донецк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
10 матчей
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.17
0.25
Среднее время на гол
540
360
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
90
69
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.19
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.14
|Черненко Руслан
|2
|0.1
|Тарануха Ростислав
|2
|0.1
|Карась Даниил
|1
|0.05
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.3
|Сикан Даниил
|5
|0.25
|Зубков Александр
|4
|0.2
|Траоре Лассина
|4
|0.2
|Кащук Алексей
|3
|0.15
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.15
|Матвиенко Николай
|3
|0.15
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Кевин IV
|2
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Бондаренко Артём
|1
|0.05
|Вьюнник Богдан
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Вовкун Артем
|3
|2
|Дубко Валерий
|6
|0
|Yegor Prokopenko
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Черненко Руслан
|2
|0
|Грисьо Максим
|2
|0
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Шахтёр Донецк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Оболонь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
5
21
Оболонь
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Шахтёр Донецк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
5
29%
29%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
5
23
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
18 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
1
4%
31-45
2
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
40%
8
35%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
1
11%
76-90
Забито
12
40
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 16
13 Не забивали 2
1
8%
5
13%
1-15
2
17%
9
23%
16-30
3
25%
6
15%
31-45
3
25%
6
15%
46-60
1
8%
4
10%
61-75
2
17%
10
25%
76-90
Пропущено
28
16
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
10
36%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1
Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0
Результаты матчей
Оболонь
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:4
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
13 раз 62%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
29
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
81
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
813
Больше Меньше
182
417
128
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6