  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Оболонь
0:3
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
16' Гол
Сикан Даниил
29' Желтая карточка
Судаков Георгий
33' Желтая карточка
Крыськив Дмитрий
38' Желтая карточка
Грисьо Максим
44' Желтая карточка
Сикан Даниил
0:2
45' Гол
Швед Марьян
45' Желтая карточка
Дубко Валерий
45' Красная карточка
Суханов Сергей
0:3
90' Гол
Швед Марьян
90'+5
13
Кичак
Артём
2
Карась
Даниил
16
Лукьянчук
Павел
37
Дубко
Валерий
11
Грисьо
Максим
17
Черненко
Руслан
50
Запорожец
Евгений
4
Taras
Moroz
24
Yegor
Prokopenko
95
Igor
Krasnopir
55
Суханов
Сергей
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
9
Швед
Марьян
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
Оболонь
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Оболонь
Шахтёр Донецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:4
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.17
0.25

Среднее время на гол

540
360

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

90
69

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.19
Суханов Сергей 3 (1) 0.14
Черненко Руслан 2 0.1
Тарануха Ростислав 2 0.1
Карась Даниил 1 0.05
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.3
Сикан Даниил 5 0.25
Зубков Александр 4 0.2
Траоре Лассина 4 0.2
Кащук Алексей 3 0.15
Судаков Георгий 3 (1) 0.15
Матвиенко Николай 3 0.15
Швед Марьян 2 0.1
Кевин IV 2 0.1
Назарина Егор 2 0.1
Келси Кевин 2 0.1
Бондаренко Артём 1 0.05
Вьюнник Богдан 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 9 2
Приймак Владислав 7 0
Вовкун Артем 3 2
Дубко Валерий 6 0
Yegor Prokopenko 6 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Черненко Руслан 2 0
Грисьо Максим 2 0
Лукьянчук Павел 2 0
Igor Medynsky 2 0
Рыбка Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Сикан Даниил 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Кевин IV 1 0

Результаты матчей

Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Шахтёр Донецк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Оболонь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
21
Оболонь
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Шахтёр Донецк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
5
29%
29%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

5
23
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
18 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
1
4%
31-45
2
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
40%
8
35%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
1
11%
76-90

Забито

12
40
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 16
13 Не забивали 2
1
8%
5
13%
1-15
2
17%
9
23%
16-30
3
25%
6
15%
31-45
3
25%
6
15%
46-60
1
8%
4
10%
61-75
2
17%
10
25%
76-90

Пропущено

28
16
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
10
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1
Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0

Результаты матчей

Оболонь
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:4
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
13 раз 62%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
13
0.5
Больше Меньше
18
2
4
17
1.5
12
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
2.
Кривбасс
 21 13 4 4 38 - 22 43
3.
Днепр-1
 21 11 6 4 29 - 19 39
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Колос Ковалёвка
 20 5 9 6 15 - 15 24
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 20 3 7 10 18 - 31 16
15.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
16.
Минай
 20 2 7 11 11 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 10 6 3 1 14 - 9 21
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    УДАЛЕНИЕ! - Суханов Сергей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Оболонь 0:3 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный