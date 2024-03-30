Тур: 22. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
22' Желтая карточкаКухарук Андрей
40' Желтая карточкаВакулко Юрий
44' Желтая карточкаIago Siqueira
45' Желтая карточкаСтецков Тимур
45' Красная карточкаКухарук Андрей
0:1
54' Гол в свои воротаКучеренко Александр
57' Желтая карточкаСмиян Максим
87' Желтая карточкаКучеренко Александр
0:2
89' ГолЛунёв Максим
90' Желтая карточкаВовченко Семён
90'+5
Ход матча
22'
40'
44'
45'
45'
54'
57'
89'
0:2
90'
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
-
25 Bandeira
-
23 Hrvoje Ilic
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Верес
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.14
|Шарай Станислав
|2
|0.1
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.1
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.1
|Шарай Владислав
|2
|0.1
|Гайдучик Николай
|1
|0.05
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.05
|Балан Денис
|1
|0.05
|Близниченко Андрей
|1
|0.05
|Шестаков Михаил
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.05
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.32
|Задерака Максим
|6
|0.27
|Кузык Денис
|4
|0.18
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.14
|Бескоровайный Данил
|3
|0.14
|Бизимана Джихад
|2
|0.09
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.09
|Понедельник Андрей
|2
|0.09
|Аду Принс
|2
|0.09
|Лунёв Максим
|2 (1)
|0.09
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Дибанго Иван
|1
|0.05
|Дебелко Роман
|1
|0.05
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.05
|По Жан-Морель
|1
|0.05
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Созах Даниэль
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Шарай Владислав
|5
|1
|Iago Siqueira
|6
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Сезар Жулио
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|6
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Верес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
3
Верес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
2
17
Верес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
14% (3)
45% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
21%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
60%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
21
39
11 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
3
14%
5
13%
1-15
1
5%
2
5%
16-30
7
33%
11
28%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
6
29%
10
26%
76-90
Пропущено
30
23
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
7
23%
5
22%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
8
27%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3
Результаты матчей
Верес
Кривбасс
Точный счет
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Верес
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
65
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
193
417
139
219
715
120
121
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 6