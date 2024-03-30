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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Верес
0:2
Конец матча
Кривбасс
0'
22' Желтая карточка
Кухарук Андрей
40' Желтая карточка
Вакулко Юрий
44' Желтая карточка
Iago Siqueira
45' Желтая карточка
Стецков Тимур
45' Красная карточка
Кухарук Андрей
0:1
54' Гол в свои ворота
Кучеренко Александр
57' Желтая карточка
Смиян Максим
87' Желтая карточка
Кучеренко Александр
0:2
89' Гол
Лунёв Максим
90' Желтая карточка
Вовченко Семён
90'+5
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
23
Кучеренко
Александр
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
11
Дахновский
Виталий
88
Кухарук
Андрей
29
Кучеров
Валерий
30
Шастал
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
87
Мрвалевич
Марко
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
94
Задерака
Максим
20
Микитишин
Артур
80
Аду
Принс
Верес
Кривбасс

История личных встреч

Верес
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.14
Шарай Станислав 2 0.1
Iago Siqueira 2 (1) 0.1
Evgeny Shevchenko III 2 0.1
Шарай Владислав 2 0.1
Гайдучик Николай 1 0.05
Дахновский Виталий 1 (1) 0.05
Балан Денис 1 0.05
Близниченко Андрей 1 0.05
Шестаков Михаил 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Кучеров Валерий 1 (1) 0.05
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.32
Задерака Максим 6 0.27
Кузык Денис 4 0.18
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.14
Бескоровайный Данил 3 0.14
Бизимана Джихад 2 0.09
Klim Prykhodko 2 (1) 0.09
Понедельник Андрей 2 0.09
Аду Принс 2 0.09
Лунёв Максим 2 (1) 0.09
Стецков Тимур 1 0.05
Дибанго Иван 1 0.05
Дебелко Роман 1 0.05
Хомченовский Дмитрий 1 0.05
По Жан-Морель 1 0.05
Viktor Bliznichenko 1 0.05
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0
Созах Даниэль 0 0
Bandeira 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 6 1
Балан Денис 5 1
Шарай Владислав 5 1
Iago Siqueira 6 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Сезар Жулио 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0
Курко Василий 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 6 0
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Верес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
3
Верес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
17
Верес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
14% (3)
45% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
21%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
60%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

21
39
11 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
3
14%
5
13%
1-15
1
5%
2
5%
16-30
7
33%
11
28%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
6
29%
10
26%
76-90

Пропущено

30
23
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
7
23%
5
22%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
8
27%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3

Результаты матчей

Верес
Кривбасс

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Верес
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
19
3
4
17
1.5
13
9
2
19
2.5
7
15
1
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
3.
Днепр-1
 21 11 6 4 29 - 19 39
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Колос Ковалёвка
 20 5 9 6 15 - 15 24
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
15.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
16.
Минай
 20 2 7 11 11 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
13.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
3.
Днепр-1
 10 6 3 1 14 - 9 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Верес Кухарук Андрей 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - Кухарук Андрей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 47'
      Стецков Тимур получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Яго Сикейра получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Вакулко Юрий получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Кухарук Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 0:2 Кривбасс онлайн

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