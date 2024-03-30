  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Морейренсе
0'
19' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
35' Желтая карточка
Алан Осорио
43' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
53' Желтая карточка
Силва Ману
1:0
68' Гол
Силва Жота
70' Желтая карточка
Рибейро Томас
73' Желтая карточка
Офори Лоуренс
90' Желтая карточка
Сантуш Нуну
90'+5
27
Шарлес
Силва
6
Силва
Ману
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
32
Винисиус
Алессандро
Витория Гимарайнш
3-5-2
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Морейренсе

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
60.9%
8.7%
7 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ТМС
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.46
0.4

Среднее время на гол

61
225

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.48
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 10 0.37
Силва Андре III 10 0.37
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.26
Силва Тьягу 5 (4) 0.19
Гашпар Бруну 1 0.04
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.22
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.19
Алан Осорио 3 0.11
Камачу Жоау 3 0.11
Марсело Феррейра 2 0.07
Айяс Матеус 2 0.07
Маракас 2 0.07
Кодисанг Кобамело 1 0.04
Фримпонг Годфрид 1 0.04
Сильва Фабиано 1 0.04
Апарисио Педро 1 0.04
Инфанде Эрнани 1 0.04
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 6 0
Рибейро Томас 6 0
Силва Жота 5 0
Сантуш Нуну III 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Гашпар Бруну 4 0
Фернандеш Жорже 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Силва Ману 4 0
Феррейра Зе 4 0
Оливейра Нелсон 3 0
Силва Андре III 3 0
Боревкович Тони 1 1
Мангаш Рикарду 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Алан Осорио 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Каштру Андре 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Винисиус Алессандро 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
1
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Морейренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

15
12
Витория Гимарайнш
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Морейренсе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

26
13
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
6
23%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
8
31%
1
8%
61-75
6
23%
4
31%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
4
25%
2
13%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Забито

42
29
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 10
6
14%
4
14%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
3
7%
2
7%
46-60
9
21%
2
7%
61-75
10
24%
9
31%
76-90

Пропущено

27
27
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
3
11%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
6
22%
2
7%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
2
7%
8
30%
30%
61-75
8
30%
30%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Морейренсе

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
2
11
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
3
11
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
17
10
12
15
1.5
5
22
6
21
2.5
3
24
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
10.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
11.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
12.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
13.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
14.
Риу Аве
 0:0 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
15.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
9.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
10.
Риу Аве
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 0:0 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 0:0 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Риу Аве Боатенг Эммануль II 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Тактическая замена. Винисиус Алессандро уходит с поля и его заменяет Нлаво Луис
    • 53'
      Силва Ману получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 121
    Витория Гимарайнш 90.9% (110)
    X 8.3% (10)
    Морейренсе 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    90.9% (110)
    Ничья
    8.3% (10)
    Морейренсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50.85% (60)
    Нет
    49.15% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    42.1% (51)
    1:0 Витория Гимарайнш
    38.8% (47)
    2:0 Витория Гимарайнш
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный