Тур: 27. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Joao Goncalves
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
35' Желтая карточкаАлан Осорио
43' Желтая карточкаМангаш Рикарду
53' Желтая карточкаСилва Ману
1:0
68' ГолСилва Жота
70' Желтая карточкаРибейро Томас
73' Желтая карточкаОфори Лоуренс
90' Желтая карточкаСантуш Нуну
90'+5
Ход матча
35'
43'
53'
68'
1:0
70'
73'
90'
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Морейренсе
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.4%
60.9%
8.7%
7 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.54
Среднее время на гол
60
58
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
1.46
0.4
Среднее время на гол
61
225
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.48
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|10
|0.37
|Силва Андре III
|10
|0.37
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.26
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.19
|Гашпар Бруну
|1
|0.04
|Сантуш Нуну III
|1
|0.04
|Силва Даниэл
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|1
|0.04
|Рибейро Томас
|1
|0.04
|Хэндель Томаш
|1
|0.04
|Да Луз Нелсон
|1
|0.04
|Силва Ману
|1
|0.04
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.04
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.22
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.19
|Алан Осорио
|3
|0.11
|Камачу Жоау
|3
|0.11
|Марсело Феррейра
|2
|0.07
|Айяс Матеус
|2
|0.07
|Маракас
|2
|0.07
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Инфанде Эрнани
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Андре Андре
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Сантуш Нуну III
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Фернандеш Жорже
|4
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Силва Ману
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Винисиус Алессандро
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
1
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Морейренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
15
12
Витория Гимарайнш
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Морейренсе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
26
13
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
6
23%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
8
31%
1
8%
61-75
6
23%
4
31%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Забито
16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
4
25%
2
13%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 10
6
14%
4
14%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
3
7%
2
7%
46-60
9
21%
2
7%
61-75
10
24%
9
31%
76-90
Пропущено
27
27
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
3
11%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
6
22%
2
7%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
2
7%
8
30%
30%
61-75
8
30%
30%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Морейренсе
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
86
211
410
112
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
77
49
311
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1710
1215
522
621
324
126
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|10.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|14.
|0:0 Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|9.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Риу Аве
|Боатенг Эммануль II
|2 7
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе
Исход игры
Витория Гимарайнш
90.9% (110)
Ничья
8.3% (10)
Морейренсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.07% (52)
Меньше
55.93% (66)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
42.1% (51)
1:0 Витория Гимарайнш
38.8% (47)
2:0 Витория Гимарайнш
9.1% (11)
1:1 Ничья
6.6% (8)
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