Тур: 27. Стадион: Бесса. Главный судья: Алмейда Нуно
0'
7' Желтая карточкаЖосуэ Са
12' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
31' Желтая карточкаАгра Салвадор
40' Желтая карточкаТанлонго Матео
62' Желтая карточкаLuis Freire
62' Вторая желтая карточкаБоатенг Эммануль
65' Желтая карточкаБоженик Роберт
76' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
90'+4
Ход матча
7'
12'
12'
12'
31'
40'
46'
62'
62'
65'
76'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
11
Эмбало
Умару
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Риу Аве
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.27
Среднее время на гол
72
330
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.68
0.84
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
106
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.3
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.22
|Агра Салвадор
|3
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.11
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.07
|Макута Гайус
|2
|0.07
|Мальейру Педро
|2
|0.07
|Сассо Венсан
|2
|0.07
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.22
|Якубу Абдул-Азиз
|4 (3)
|0.15
|Коштинья
|2 (2)
|0.07
|Зе Мануэль
|2
|0.07
|Сантос Адерлан
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Жока
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|11
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Агра Салвадор
|5
|0
|Абаскаль Родриго
|5
|0
|Рейзиньо Мигель
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|7
|2
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Патрик II
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Танлонго Матео
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
8
Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
10
14
Боавишта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
69% (18)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
4
24%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
7
27%
3
17%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
5
19%
5
28%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
18
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
8%
4
22%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Забито
32
25
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
7
22%
5
20%
1-15
7
22%
1
4%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
3
9%
7
28%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
7
22%
5
20%
76-90
Пропущено
52
36
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
4
8%
6
17%
1-15
10
19%
4
11%
16-30
11
21%
4
11%
31-45
6
12%
5
14%
46-60
9
17%
6
17%
61-75
12
23%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4
Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1
Результаты матчей
Боавишта
Риу Аве
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:4
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
58
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
310
112
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
719
620
422
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|10.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|14.
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|9.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Риу Аве
|Боатенг Эммануль II
|2 7
Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Риу Аве
Исход игры
Боавишта
57.4% (70)
Ничья
37.7% (46)
Риу Аве
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (33)
Меньше
72.5% (87)
Обе команды забьют
Да
62.5% (75)
Нет
37.5% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
1:0 Боавишта
31.1% (38)
2:1 Боавишта
19.7% (24)
1:2 Риу Аве
4.1% (5)
2:0 Боавишта
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Боавишта
1.6% (2)
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