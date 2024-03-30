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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Боавишта
0:0
Конец матча
Риу Аве
0'
7' Желтая карточка
Жосуэ Са
12' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
31' Желтая карточка
Агра Салвадор
40' Желтая карточка
Танлонго Матео
62' Желтая карточка
Luis Freire
62' Вторая желтая карточка
Боатенг Эммануль
65' Желтая карточка
Боженик Роберт
76' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
90'+4

Ход матча

7'
 
Жосуэ Са
12'
 
Жосуэ Са
12'
 
Боатенг Эммануль
12'
 
Панталон Ренато
31'
Агра Салвадор
 
33'
 
Танлонго Матео
Идрисси Амин
40'
 
Танлонго Матео
46'
 
Жока
Роналдо Фабио
62'
 
Luis Freire
62'
 
Боатенг Эммануль
65'
Боженик Роберт
 
68'
Вукотич Илия
Перес Себастьян
 
76'
Рейзиньо Мигель
 
78'
Да Силва Жоэль
Рейзиньо Мигель
 
85'
Тейшейра Жоау II
Феррейра Филипе
 
85'
Мачадо Тьяго
Граса Жоау
 
85'
Эмбало Умару
Лоуренсу Бруну
 
85'
Тавареш Мартим
Врусаи Мариус
 
Прогнозы 122
Боавишта 57.4% (70)
X 37.7% (46)
Риу Аве 4.9% (6)
Все прогнозы
99
Гонсалвеш
Жуан
II
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Агра
Салвадор
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
7
Тейшейра
Жоау
II
11
Эмбало
Умару
77
Роналдо
Фабио
81
Якубу
Абдул-Азиз
22
Боатенг
Эммануль
II
Боавишта
3-4-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Риу Аве

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ТМК
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.27

Среднее время на гол

72
330

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.68
0.84

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
106

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.3
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.22
Агра Салвадор 3 0.11
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.11
Рейзиньо Мигель 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Мальейру Педро 2 0.07
Сассо Венсан 2 0.07
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 6 0.22
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.15
Коштинья 2 (2) 0.07
Зе Мануэль 2 0.07
Сантос Адерлан 2 0.07
Руиз Леонардо 2 (1) 0.07
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 11 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Мальейру Педро 6 0
Агра Салвадор 5 0
Абаскаль Родриго 5 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Сантос Луис 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 7 2
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Luis Freire 4 0
Патрик II 3 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Танлонго Матео 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
8
Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

10
14
Боавишта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Риу Аве
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
69% (18)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
4
24%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
7
27%
3
17%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
5
19%
5
28%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
18
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
8%
4
22%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
27%
6
33%
76-90

Забито

32
25
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
7
22%
5
20%
1-15
7
22%
1
4%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
3
9%
7
28%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
7
22%
5
20%
76-90

Пропущено

52
36
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
4
8%
6
17%
1-15
10
19%
4
11%
16-30
11
21%
4
11%
31-45
6
12%
5
14%
46-60
9
17%
6
17%
61-75
12
23%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4
Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1

Результаты матчей

Боавишта
Риу Аве

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:4
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
1
12
2
11
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
6
20
4
22
2.5
2
24
3
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
10.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
11.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
12.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
13.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
14.
Риу Аве
 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
15.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
9.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
10.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Риу Аве Боатенг Эммануль II 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Танлонго Матео получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 122
    Боавишта 57.4% (70)
    X 37.7% (46)
    Риу Аве 4.9% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Боавишта 0:0 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Риу Аве

    Исход игры
    Боавишта
    57.4% (70)
    Ничья
    37.7% (46)
    Риу Аве
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:0 Боавишта
    31.1% (38)
    2:1 Боавишта
    19.7% (24)
    1:2 Риу Аве
    4.1% (5)
    2:0 Боавишта
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Боавишта
    1.6% (2)
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