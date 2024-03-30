Тур: 27. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Нобре Антониу
0'
37' Желтая карточкаМариу Жоау
45' Желтая карточкаВиниций
46' Желтая карточкаТавареш Эриберту
58' Undefined phrase: football_event_Мангала Эльяким
65' Красная карточкаКошта Диогу
66' Желтая карточкаПепе Акино
1:0
69' ГолКассиано Диас
77' Желтая карточкаНико Гонсалес
78' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
81' Желтая карточкаКарне Марсело
81' Желтая карточкаМаркеш Жоао
88' Желтая карточкаЭванилсон
89' Вторая желтая карточкаКонсейсау Франсишку
89' Желтая карточкаПина Вагнер
90' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
90' Желтая карточкаПепе Кеплер
90' Красная карточкаВитал Бернардо
90' Красная карточкаПепе Акино
90'+13
Ход матча
37'
45'
46'
58'
65'
66'
69'
1:0
76'
77'
81'
81'
86'
88'
89'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бассо
Жоау
79
Пина
Вагнер
78
Араужу
Тьягу
7
Виниций
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Порту
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
13%
21.7%
65.3%
3 победы 5 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.45
Среднее время на гол
67
198
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.65
1.39
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.33
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.26
|Гомес Родриго II
|5
|0.19
|Маркеш Жоао
|5
|0.19
|Гитан Рафик
|5
|0.19
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Араужу Тьягу
|2
|0.07
|Тавареш Эриберту
|2
|0.07
|Парра Рауль
|1
|0.04
|Мангала Эльяким
|1
|0.04
|Виниций
|1
|0.04
|Карлос Жоао III
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.04
|Волней
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|11 (2)
|0.41
|Галено Вандерсон
|6 (1)
|0.22
|Консейсау Франсишку
|4
|0.15
|Венделл Боргес
|4
|0.15
|Мартинес Антонио III
|4
|0.15
|Пепе VI
|3
|0.11
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.11
|Варела Алан
|2
|0.07
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|2
|0.07
|Маркано Иван
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Фернандеш Матеуш
|5
|0
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Карне Марсело
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Варела Алан
|6
|0
|Пепе Кеплер
|4
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Эванилсон
|5
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Порту
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
4
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Порту
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
1
Упущенные победы
6
29
Эшторил
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Порту
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
13
33
Голы по времени матча
Забито
24
22
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
17%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
5
21%
6
27%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Забито
22
29
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
3
14%
6
21%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
7
32%
8
28%
76-90
Пропущено
30
5
15 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
2
40%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
2
7%
1
20%
61-75
5
17%
2
40%
76-90
Забито
46
51
13 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 17
2 Не забивали 5
7
15%
9
18%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
2
4%
7
14%
31-45
10
22%
10
20%
46-60
11
24%
6
12%
61-75
12
26%
14
27%
76-90
Пропущено
46
18
24 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
7
15%
2
11%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
11
24%
2
11%
31-45
9
20%
5
28%
46-60
5
11%
3
17%
61-75
8
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1
Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0
Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1
Результаты матчей
Эшторил
Порту
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 59%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
59
85
311
49
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
49
86
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
225
918
1611
621
720
324
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|10.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|11.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|15.
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Порту
Исход игры
Эшторил
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Порту
99.2% (128)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
44.54% (53)
Нет
55.46% (66)
Популярный счёт
0:2 Порту
38% (49)
1:2 Порту
28.7% (37)
1:3 Порту
11.6% (15)
0:1 Порту
10.1% (13)
0:3 Порту
2.3% (3)
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