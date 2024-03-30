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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Эшторил
1:0
Конец матча
Порту
0'
37' Желтая карточка
Мариу Жоау
45' Желтая карточка
Виниций
46' Желтая карточка
Тавареш Эриберту
58' Undefined phrase: football_event_
Мангала Эльяким
65' Красная карточка
Кошта Диогу
66' Желтая карточка
Пепе Акино
1:0
69' Гол
Кассиано Диас
77' Желтая карточка
Нико Гонсалес
78' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
81' Желтая карточка
Карне Марсело
81' Желтая карточка
Маркеш Жоао
88' Желтая карточка
Эванилсон
89' Вторая желтая карточка
Консейсау Франсишку
89' Желтая карточка
Пина Вагнер
90' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
90' Желтая карточка
Пепе Кеплер
90' Красная карточка
Витал Бернардо
90' Красная карточка
Пепе Акино
90'+13

Ход матча

37'
 
Мариу Жоау
45'
Виниций
 
46'
Тавареш Эриберту
 
58'
Мангала Эльяким
 
65'
 
Кошта Диогу
66'
 
Пепе Акино
67'
 
Рамош Клаудиу
Галено Вандерсон
69'
Кассиано Диас
1:0
76'
 
Коласио Хорхе
Варела Алан
76'
 
Хайме Иван
Мариу Жоау
77'
 
Нико Гонсалес
78'
 
Консейсау Франсишку
80'
Карлос Жоао
Кассиано Диас
 
80'
Маркеш Жоао
Гомес Родриго
 
81'
Карне Марсело
 
81'
Маркеш Жоао
 
85'
 
Эуштакиу Стивен
Пепе Акино
85'
 
Лодер Дэнни
Нико Гонсалес
86'
Fabricio Garcia
Тавареш Эриберту
 
86'
Ндиайе Мор
Виниций
 
88'
 
Эванилсон
89'
 
Консейсау Франсишку
89'
Пина Вагнер
 
90'
 
Отавио Эдмилсон
90'
 
Пепе Кеплер
90'
Витал Бернардо
 
90'
Волней
Fabricio Garcia
 
90'
 
Пепе Акино
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Эшторил 0% (0)
X 0.8% (1)
Порту 99.2% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
79
Пина
Вагнер
78
Араужу
Тьягу
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
91
Тавареш
Эриберту
21
Гомес
Родриго
II
11
Кассиано
Диас
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Эшторил
3-4-2-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Порту

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

13%
21.7%
65.3%
3 победы 5 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:4
КЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.45

Среднее время на гол

67
198

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.65
1.39

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.33
Кассиано Диас 7 (1) 0.26
Гомес Родриго II 5 0.19
Маркеш Жоао 5 0.19
Гитан Рафик 5 0.19
Холсгров Джордан 2 0.07
Араужу Тьягу 2 0.07
Тавареш Эриберту 2 0.07
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 11 (2) 0.41
Галено Вандерсон 6 (1) 0.22
Консейсау Франсишку 4 0.15
Венделл Боргес 4 0.15
Мартинес Антонио III 4 0.15
Пепе VI 3 0.11
Тареми Мехди 3 (1) 0.11
Варела Алан 2 0.07
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Мариу Жоау III 2 0.07
Маркано Иван 2 0.07
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Алвару Педру 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Карне Марсело 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Бассо Жоау 1 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 9 1
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Варела Алан 6 0
Пепе Кеплер 4 1
Пепе VI 4 1
Эванилсон 5 0
Мариу Жоау III 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Эшторил
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Порту
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
4
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Порту
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
1

Упущенные победы

6
29
Эшторил
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Порту
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

13
33

Голы по времени матча

Забито

24
22
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
17%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
5
21%
6
27%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Забито

22
29
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
3
14%
6
21%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
7
32%
8
28%
76-90

Пропущено

30
5
15 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
2
40%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
2
7%
1
20%
61-75
5
17%
2
40%
76-90

Забито

46
51
13 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 17
2 Не забивали 5
7
15%
9
18%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
2
4%
7
14%
31-45
10
22%
10
20%
46-60
11
24%
6
12%
61-75
12
26%
14
27%
76-90

Пропущено

46
18
24 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
7
15%
2
11%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
11
24%
2
11%
31-45
9
20%
5
28%
46-60
5
11%
3
17%
61-75
8
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1
Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0
Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1

Результаты матчей

Эшторил
Порту

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 59%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
8
5
3
11
2.5
4
9
3
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
22
5
9
18
1.5
16
11
6
21
2.5
7
20
3
24
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
10.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
11.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
12.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
13.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
14.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
15.
Риу Аве
 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
10.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    УДАЛЕНИЕ! - Пепе VI удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Тактическая замена. Fabricio Garcia уходит с поля и его заменяет Волней
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Витал Бернардо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 91'
    Рефери не любит споров - именно за это Пепе Кеплер сейчас получил желтую
  • 91'
    Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Пина Вагнер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тавареш Эриберту получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Виниций получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Мариу Жоау III получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 129
    Эшторил 0% (0)
    X 0.8% (1)
    Порту 99.2% (128)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Порту

    Исход игры
    Эшторил
    0% (0)
    Ничья
    0.8% (1)
    Порту
    99.2% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    44.54% (53)
    Нет
    55.46% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    38% (49)
    1:2 Порту
    28.7% (37)
    1:3 Порту
    11.6% (15)
    0:1 Порту
    10.1% (13)
    0:3 Порту
    2.3% (3)
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