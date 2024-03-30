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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Арока
2:1
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
45' Гол
Эшгаю Тьягу
49' Желтая карточка
Касерес Факундо
55' Желтая карточка
Де Арруабаррена Игнасио
2:0
68' Гол
Гонсалес Кристо
78' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
82' Желтая карточка
Дуарте Бруно
2:1
88' Гол
Дуарте Бруно
90' Желтая карточка
Морейра Педру
90' Вторая желтая карточка
Касерес Факундо
90' Желтая карточка
Галович Нино
90'+10
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
33
Вельо
Рикардо
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
14
Исидоро
Фабрисио
5
Касерес
Факундо
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
91
Зе
Луиш
Жозе
9
Дуарте
Бруно
Арока
4-2-3-1
Фаренсе
4-4-2

История личных встреч

Арока
Фаренсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
3:3
К
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 16 0.59
Гонсалес Кристо 12 (2) 0.44
Джейсон 6 0.22
Силла Морлей 3 0.11
Эшгаю Тьягу 2 0.07
Букия Андре 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 9 (3) 0.33
Беллуми Мохамед 5 0.19
Матеус де Андраде 4 (1) 0.15
Кошта Руи 3 0.11
Фалькао Клаудио 3 0.11
Исидоро Фабрисио 3 0.11
Зе Луиш Жозе 2 0.07
Мускат Зак 2 0.07
Элвис 1 0.04
Матиаш Марку 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Пастор 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Симау Давид 5 1
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Морейра Педру 2 0
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Куарежма 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 9 0
Мускат Зак 5 1
Исидоро Фабрисио 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Касерес Факундо 4 1
Матиаш Марку 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Дуарте Бруно 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Росси Игор 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

3
8
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Фаренсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

20
13
Арока
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Фаренсе
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
21%
3
13%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
7
29%
29%
7
29%
29%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
23%
6
35%
31-45
7
32%
5
29%
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
2
12%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

43
36
18 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
12%
2
6%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
9
21%
12
33%
31-45
10
23%
7
19%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
9
21%
7
19%
76-90

Пропущено

40
39
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
9
23%
5
13%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
9
23%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2
Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2

Результаты матчей

Арока
Фаренсе

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арока
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
4
9
5
9
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
4
10
3
10
2.5
3
11
3
10
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
19
8
13
14
1.5
8
19
8
19
2.5
5
22
5
22
3.5
2
25
2
25
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
10.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
11.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
12.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
13.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
14.
Риу Аве
 0:0 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
15.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
9.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
10.
Риу Аве
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 0:0 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 0:0 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Риу Аве Боатенг Эммануль II 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Касерес Факундо получает вторую желтую карточку за фол на сопернике
  • 94'
    Галович Нино получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Морейра Педру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 88'
    Элвис сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Бруно Дуарте забивает с левой ноги!
  • 82'
    Бруно Дуарте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Симау Давид сделал результативную передачу.
    Прогнозы 121
    Арока 76% (92)
    X 19.8% (24)
    Фаренсе 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арока 2:1 Фаренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 2:1 Фаренсе

    Исход игры
    Арока
    76% (92)
    Ничья
    19.8% (24)
    Фаренсе
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (39)
    Меньше
    66.67% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (60)
    Нет
    48.72% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    39.7% (48)
    2:1 Арока
    28.1% (34)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    2:0 Арока
    3.3% (4)
    3:2 Арока
    2.5% (3)
    0:1 Фаренсе
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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