Тур: 27. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Годиньо Луис
0'
1:0
45' ГолЭшгаю Тьягу
49' Желтая карточкаКасерес Факундо
55' Желтая карточкаДе Арруабаррена Игнасио
2:0
68' ГолГонсалес Кристо
78' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
82' Желтая карточкаДуарте Бруно
2:1
88' ГолДуарте Бруно
90' Желтая карточкаМорейра Педру
90' Вторая желтая карточкаКасерес Факундо
90' Желтая карточкаГалович Нино
90'+10
Ход матча
45'
1:0
49'
68'
72'
78'
80'
82'
88'
2:1
90'
90'
90'
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
77
Матиаш
Марку
91
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 ПасторЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
50 Серука АндреЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арока
Фаренсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|16
|0.59
|Гонсалес Кристо
|12 (2)
|0.44
|Джейсон
|6
|0.22
|Силла Морлей
|3
|0.11
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.07
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|9 (3)
|0.33
|Беллуми Мохамед
|5
|0.19
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.15
|Кошта Руи
|3
|0.11
|Фалькао Клаудио
|3
|0.11
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.11
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.07
|Мускат Зак
|2
|0.07
|Элвис
|1
|0.04
|Матиаш Марку
|1
|0.04
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.04
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.04
|Понде Кристиан
|0
|0
|Пастор
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|7
|0
|Симау Давид
|5
|1
|Сантуш Педру
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|6
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Морейра Педру
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Куарежма
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|9
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Исидоро Фабрисио
|5
|1
|Пастор
|6
|0
|Матеус де Андраде
|4
|1
|Касерес Факундо
|4
|1
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Дуарте Бруно
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Росси Игор
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Результаты матчей
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
3
8
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Фаренсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
20
13
Арока
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Фаренсе
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
5
24%
5
26%
76-90
Пропущено
24
24
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
21%
3
13%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
7
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
23%
6
35%
31-45
7
32%
5
29%
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
2
12%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
43
36
18 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
12%
2
6%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
9
21%
12
33%
31-45
10
23%
7
19%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
9
21%
7
19%
76-90
Пропущено
40
39
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
9
23%
5
13%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
9
23%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2
Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2
Результаты матчей
Арока
Фаренсе
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арока
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
77
49
59
211
212
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
67
410
310
311
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
198
1314
819
819
522
522
225
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|10.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|14.
|0:0 Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|9.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Риу Аве
|Боатенг Эммануль II
|2 7
Прогнозы на матч Арока 2:1 Фаренсе
Исход игры
Арока
76% (92)
Ничья
19.8% (24)
Фаренсе
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (39)
Меньше
66.67% (78)
Обе команды забьют
Да
51.28% (60)
Нет
48.72% (57)
Популярный счёт
1:0 Арока
39.7% (48)
2:1 Арока
28.1% (34)
1:1 Ничья
17.4% (21)
2:0 Арока
3.3% (4)
3:2 Арока
2.5% (3)
0:1 Фаренсе
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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