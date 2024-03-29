Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Алания
Черноморец Нв
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
126
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1.2
Среднее время на гол
126
75
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.75
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
120
98
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|10 (2)
|0.43
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.17
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.17
|Кротов Вячеслав
|2
|0.09
|Цараев Алан
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Царукян Валерий
|1
|0.04
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.04
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|5 (2)
|0.22
|Руденко Владислав
|4
|0.17
|Саадуев Шамиль
|3
|0.13
|Маклаков Иван
|2
|0.09
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.09
|Уридия Мераби
|1
|0.04
|Мельников Никита
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Магомедов Зикрула
|1
|0.04
|Абакаров Магомед
|1
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|5
|1
|Багаев Алан
|4
|0
|Качмазов Сослан
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Машуков Ислам
|3
|0
|Плиев Константин
|3
|0
|Шавлохов Давид
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Красильниченко Олег
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Магомедов Зикрула
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Чичинадзе Анри
|1
|0
|Фролкин Даниил
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Результаты матчей
Алания
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Черноморец Нв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Алания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Черноморец Нв
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
11
13
Алания
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Черноморец Нв
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
6
38%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
4
36%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
1
4%
3
14%
1-15
5
20%
4
18%
16-30
7
28%
6
27%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
4
16%
3
14%
76-90
Пропущено
25
27
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
20%
4
15%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
6
24%
7
26%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
1
4%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0
Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Черноморец Нв - Химки 1:3 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Кубань - Черноморец Нв 2:2
Результаты матчей
Алания
Черноморец Нв
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Алания
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
47
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1310
716
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Алания - Черноморец Нв
Исход игры
Алания
91.7% (55)
Ничья
5% (3)
Черноморец Нв
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (20)
Меньше
65.52% (38)
Обе команды забьют
Да
37.93% (22)
Нет
62.07% (36)
Популярный счёт
1:0 Алания
38.3% (23)
2:1 Алания
28.3% (17)
2:0 Алания
20% (12)
1:1 Ничья
5% (3)
1:2 Черноморец Нв
3.3% (2)
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