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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Алания
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 60
Алания 91.7% (55)
X 5% (3)
Черноморец Нв 3.3% (2)
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Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Черноморец Нв
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Черноморец Нв

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
МПЛ
1:1
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:2
ВДЗЮ
2:1
ВДЗЮ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
126

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1.2

Среднее время на гол

126
75

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.75
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

120
98

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 (2) 0.43
Гурциев Батраз 4 (1) 0.17
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.17
Кротов Вячеслав 2 0.09
Цараев Алан 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Царукян Валерий 1 0.04
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.04
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 5 (2) 0.22
Руденко Владислав 4 0.17
Саадуев Шамиль 3 0.13
Маклаков Иван 2 0.09
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.09
Уридия Мераби 1 0.04
Мельников Никита 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Магомедов Зикрула 1 0.04
Абакаров Магомед 1 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 5 1
Багаев Алан 4 0
Качмазов Сослан 2 1
Гиоргобиани Николай 2 1
Машуков Ислам 3 0
Плиев Константин 3 0
Шавлохов Давид 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Кумбурович Никола 4 0
Фомин Денис 2 1
Гараев Виктор 3 0
Саадуев Шамиль 3 0
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Красильниченко Олег 1 0
Адаев Владислав 1 0
Руденко Владислав 1 0
Магомедов Зикрула 1 0
Енин Иван 1 0
Чичинадзе Анри 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Басыров Станислав 1 0

Результаты матчей

Алания
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Черноморец Нв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Алания
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Черноморец Нв
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

11
13
Алания
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Черноморец Нв
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
6
38%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
4
36%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
1
4%
3
14%
1-15
5
20%
4
18%
16-30
7
28%
6
27%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
4
16%
3
14%
76-90

Пропущено

25
27
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
20%
4
15%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
6
24%
7
26%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
1
4%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0
Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Черноморец Нв - Химки 1:3 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Кубань - Черноморец Нв 2:2

Результаты матчей

Алания
Черноморец Нв

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Алания
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
1
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
13
10
7
16
1.5
4
19
1
22
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
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Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 1 час 24 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    • Прогнозы 60
    Алания 91.7% (55)
    X 5% (3)
    Черноморец Нв 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Черноморец Нв
    1.72
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    3.70
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    5.70
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    Прогнозы на матч Алания - Черноморец Нв

    Исход игры
    Алания
    91.7% (55)
    Ничья
    5% (3)
    Черноморец Нв
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (20)
    Меньше
    65.52% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    37.93% (22)
    Нет
    62.07% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Алания
    38.3% (23)
    2:1 Алания
    28.3% (17)
    2:0 Алания
    20% (12)
    1:1 Ничья
    5% (3)
    1:2 Черноморец Нв
    3.3% (2)
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    Алания
    Черноморец Нв
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