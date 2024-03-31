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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Нефтехимик
1:0
Второй тайм: 88'
Акрон
0'
27' Желтая карточка
Галоян Артур
67' Желтая карточка
Герасимов Алексей
1:0
81' Гол
Емельянов Данила

Ход матча

27'
 
Галоян Артур
67'
Герасимов Алексей
 
69'
Галиулин Вагиз
Кокоев Давид
 
71'
 
Барт Руслан
Эльдарушев Абу-Саид
79'
Магомедов Рашид
Джамилов Султан
 
79'
Котов Павел
Шильцов Константин
 
81'
Емельянов Данила
1:0
85'
 
Песегов Евгений
Галоян Артур
85'
 
Галкин Владислав
Глушков Никита
Прогнозы 122
Нефтехимик 21.3% (26)
X 42.6% (52)
Акрон 36.1% (44)
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Нефтехимик
Акрон

История личных встреч

Нефтехимик
Акрон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 4 (2) 0.17
Петров Максим Вячеславович 3 0.13
Першин Матвей 3 0.13
Котик Артём 3 0.13
Липовой Данил 2 0.08
Базелюк Константин 2 (1) 0.08
Шоркин Максим 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Емельянов Данила 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.29
Килин Антон 5 0.21
Понсе Андрес 4 0.17
Чудин Иван 2 0.08
Данилин Кирилл 2 0.08
Савичев Константин 2 (1) 0.08
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Галкин Владислав 1 0.04
Глушков Никита Андреевич 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Палиенко Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 5 0
Денисов Роман 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Герасимов Алексей 3 0
Кокоев Давид 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Талалай Денис 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Анджелкович Неманья 4 0
Макаров Сергей 2 1
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Песегов Евгений 1 0
Данилкин Егор 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0
Димоски Боян 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Акрон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
16
Нефтехимик
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Акрон
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

22
32
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
3
14%
3
9%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
2
9%
10
31%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
23%
5
16%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
9%
4
21%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2
Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6

Результаты матчей

Нефтехимик
Акрон

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
16
7
8
15
1.5
8
15
2
21
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
2.
Акрон
 0:1 Заявка 24 12 5 7 32 - 20 41
3.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
5.
Родина Москва
 Заявка 24 11 7 6 38 - 20 40
6.
Тюмень
 Заявка 24 10 7 7 28 - 21 37
7.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 24 10 6 8 24 - 21 36
8.
Алания
 Заявка 24 9 9 6 26 - 27 36
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 8 7 9 25 - 27 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 24 8 7 9 20 - 23 31
12.
КАМАЗ
 Заявка 24 7 8 9 21 - 24 29
13.
Шинник
 Заявка 24 7 7 10 27 - 36 28
14.
Черноморец Нв
 Заявка 24 6 9 9 23 - 29 27
15.
Ленинградец
 Заявка 24 6 7 11 16 - 28 25
16.
Сокол
 Заявка 24 6 6 12 20 - 40 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 24 4 9 11 18 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 8 3 1 19 - 7 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
7.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
8.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 13 6 4 3 14 - 10 22
9.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
10.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
11.
Акрон
 0:1 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
12.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
13.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 0:1 Заявка 12 6 3 3 15 - 10 21
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
11.
Волгарь
 Заявка 12 2 5 5 8 - 12 11
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БАРТ!!!
  • Фол, нарушение
    89'
    Бокоев на чужой половине поля подтолкнул в спину Емельянова.
  • Замена
    88'
    Замена в составе "Акрона": вместо Ивана Чудина на поле вышел Владислав Галкин.
  • 87'
    Замена в составе "Акрона": вместо Артура Галояна на поле вышел Евгений Песегов.
  • Фол, нарушение
    86'
    Палиенко у центрального круга сбил Котова.
  • 84'
    "Нефтехимик" с помощью серии аутов по правому флангу продвинулся вперёд.
  • 83'
    Гол придал уверенности хозяева, который стали лучше держать мяч.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЕМЕЛЬЯНОВ!!! Котов справа со штрафного навесил к воротам. Гости вынесли мяч на Емельянова, который с лёта с двадцати метров точно пробил в правый угол.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Нефтехимика": вместо Константина Шильцова на поле вышел Павел Котов.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Нефтехимика": вместо Султана Джамилова на поле вышел Рашид Магомедов.
  • 79'
    Савичев справа навесил на Глушкова, который головой пробил правее ворот.
  • Офсайд
    78'
    Барт оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    77'
    Шильцову потребовалась помощь медиков после толчка от Данилкина в спину. Неудачно Константин приземлился на правую ногу.
  • 76'
    Данилин справа навесил к воротам. Все игроки проскочили мимо мяча, который прилетел в руки Голубеву.
  • 75'
    Удар Бердникова метров с сорока пяти опасности для Волкова не представлял. Мяч от газона отскочил в руки голкиперу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      74'
      Замена в составе "Акрона": вместо Абу-Саида Эльдарушева на поле вышел Руслан Барт.
    • Замена
      73'
      Замена в составе "Нефтехимика": вместо Давида Кокоева на поле вышел Вагиз Галиулин.
    • Желтая карточка
      72'
      Герасимов в центральном круге руками придержал за футболку Глушкова и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      71'
      Глушков откатил мяч в центр на Палиенко, который с семнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой,
    • 70'
      Подачу Димоски слева к воротам заблокировал Бердников.
    • 68'
      Кокоев справа откатило мяч на Бердникова, который навесил к одиннадцатиметровой отметке. Петров попытался пробить в падении через себя, но по мячу не попал.
    • Фол, нарушение
      67'
      Бокоев у центрального круга нарушил правила.
    • Опасный момент
      66'
      Данилин справа навесил к дальней штанге,, где Бокоев головой пробил рядом со стойкой.
    • Офсайд
      65'
      Джамилов забежал в офсайд справа.
    • 64'
      Шильцов на правом фланге не смог обыграть соперника и упустил мяч за пределы поля.
    • 62'
      Емельянов справа подачу к дальней штанге исполнил слишком высоко. Вверху мяч никто из игроков достать не смог.
    • Фол, нарушение
      61'
      Шильцов в центральном круге завалил на газон Палиенко.
    • Офсайд
      60'
      Джамилов забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      58'
      Петров на чужой половине поля нарушил правила.
    • 57'
      Кокоев со штрафного справа пробил в стенку. Мяч отлетел на половину поля хозяев.
    • Фол, нарушение
      56'
      Галоян у угла штрафной площади подтолкнул в спину Емельянова.
    • 54'
      Гости создали пару моментов у чужих ворот в начале тайма и опять откатились к центральному кругу. Ждём следующего активного отрезка от гостей. А может и нижнекамцы задумали сыграть остро впереди.
    • Угловой
      53'
      С другого фланга подачу от углового флага исполнил Данилин. Голубев на выходе сыграл руками и забрал мяч.
    • Угловой
      52'
      Галоян исполнил два угловых удара. Каждый раз хозяева выбивали мяч за пределы поля.
    • Опасный момент
      51'
      Удар Глушкова с двадцати метров в левый угол Голубев в отчаянном прыжке смог отразить.
    • Опасный момент
      50'
      Савичев справа в штрафной площади откинул мяч на Данилина, который пожонглировал мячом и с лёта пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 48'
      А вот гости к своим атакам подходят также основательно, как и до перерыва, подолгу контролируя мяч в центре поля.
    • 47'
      Хозяева попытались начать тайм с ошеломительного штурма, который соперники смогли быстро погасить. Мяч перешёл к "Акрону".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Нижнекамске!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Нефтехимик" - "Акрон" - 0:0.
    • Опасный момент
      45'
      Данилкин справа прострелил на Эльдарушева, который сыграл на опережение, но попасть в ближний угол ворот не смог.
    • Угловой
      44'
      Галоян исполнил подачу от углового флага. От ворот мяч выбит на Данилкина, чей удар с лёта с линии штрафной площади заблокирован.
    • 43'
      Подача Данилина справа в штрафную площадь ударом не завершилась. Защитники "Нефтехимика" перед своими воротами соперникам сыграть не позволили.
    • Фол, нарушение
      42'
      Ситдиков на чужой половине поля ударил по ногам Данилина.
    • 40'
      Савичев справа из-за пределов штрафной площади пробил по воротам. Получился небольшой рикошет, но упавший на газон Голубев смог отбить мяч ногами.
    • Опасный момент
      39'
      Момент создали гости! Эльдарушев справа прошёл вперёд и прострелил в центр на Глушкова, который с двенадцати  метров в касание пробил немного выше перекладины.
    • 38'
      Без опасных моментов проходит вторая половина тайма. гости продолжают больше владеть мячом, но форсировать события впереди они вовсе не торопятся.
    • Фол, нарушение
      36'
      Петрову досталось по ногам в центре поля от Савичева.
    • Фол, нарушение
      35'
      Галоян на чужой половине поля толкнул Талалая в спину.
    • Фол, нарушение
      34'
      Димоски на левом фланге атаки нарушил правила.
    • 32'
      До удара в створ довели атаку хозяева. После подачи справа Шильцов нанёс удар ногой. Мяч полетел по центру ворот, где его забрал в руки Волков.
    • Фол, нарушение
      31'
      Герасимов в центре поля толкнул в спину Эльдарушева.
    • 30'
      Данилин справа навесил в центр штрафной площади, где партнёры борьбу вверху выиграть не смогли.
    • Желтая карточка
      29'
      Галоян на левом фланге не смог уйти от Бердникова и подтолкнул Алексея в спину. Арбитр показал Артуру жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      28'
      "Акрон" попытался доставить мяч к чужой штрафной площади длинным забросом вперёд, но арбитр усмотрел фол со стороны гостей в верховой борьбе.
    • 26'
      "Нефтехимику" в середине тайма удалось подержать мяч у чужой штрафной площади. Завершилось всё ударом Петрова справа от угла штрафной площади рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      25'
      Кокоев от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Петрова, которому соперники с линии штрафной площади пробить по воротам не позволили.
    • 24'
      Шильцов слева прошёл вперёд и вывел к воротам Петрова, чей удар из пределов штрафной площади заблокировал Данилин.
    • Угловой
      23'
      Галоян от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Савичева, чей дальний удар вышел очень неточным.
    • 22'
      Данилин с Савичевым по правому флангу забрались вперёд. Попытка Кирилла прорваться к воротам соперниками остановлена.
    • Фол, нарушение
      20'
      Шильцов у центрального круга остановил Палиенко с нарушением правил.
    • 19'
      Ситдикову справа не удалось головой сделать заброс вперёд на партнёров.
    • 18'
      "Нефтехимик" в начале встречи провёл несколько интересных атак, а теперь хозяевам приходится думать только об обороне. Все проникновения вперёд соперниками прерываются.
    • 16'
      Данилин справа навесил к центру штрафной площади. Голубев на выходе не смог сразу забрать мяч в руки, но голкиперу помог удачный рикошет от соперника.
    • 15'
      "Нефтехимик" не проигрывает уже шесть матчей подряд, из который четыре нижнекамцы выиграли.
    • 14'
      Удар Палиенко с линии штрафной площади заблокировали соперники. Мяч отскочил направо к Савичеву, чей удар не получился опасным. Голубев спокойно поймал сферу.
    • 12'
      "Акрон" делает много поперечных передач у центрального круга.
    • Угловой
      11'
      Галоян от углового флага навесил к ближней штанге, где Данилкин головой пробил рядом со стойкой.
    • 10'
      Инициатива постепенно переходит к "Акрону". Гости при этом предпочитают долго держать мяч в центре поля с развитием атак через фланги.
    • 8'
      Гости мяч в центре поля разыгрывают спокойно. "Нефтехимик" высокий прессинг в начале встречи не использует.
    • 7'
      "Акрон" попрессинговал соперника на чужой половине поля и перехватил мяч в районе центральной линии поля.
    • 6'
      Арбитр усмотрел фол со стороны Эльдарушева у чужой штрафной площади. Хозяева разыграли "стандарт" и сделали длинный заброс вперёд.
    • Угловой
      5'
      Кокоев подачу от углового флага исполнил очень сильно. Емельянов сыграл на подборе у угла штрафной площади, но и ему не удалось сделать передачу в центр под удар.
    • 4'
      "Нефтехимику" свои атаки не удаётся завершать ударами по воротам, но хозяева смогли заработать угловой удар.
    • 3'
      Атака "Акрона" завершилась ударом по воротам. После прострела справа Палиенко несильно пробил по центру ворот с пятнадцати метров. Голубев уверенно забрал мяч в руки.
    • 2'
      "Нефтехимик" играет в зелёно-чёрной форме, "Акрон" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Нефтехимике"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать пятого тура Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Нефтехимик» и «Акрон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Акрон.
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    Прогнозы 122
    Нефтехимик 21.3% (26)
    X 42.6% (52)
    Акрон 36.1% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Акрон
    8.50
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    3.05
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтехимик 1:0 Акрон

    Исход игры
    Нефтехимик
    21.3% (26)
    Ничья
    42.6% (52)
    Акрон
    36.1% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (46)
    1:2 Акрон
    22.1% (27)
    1:0 Нефтехимик
    9.8% (12)
    0:1 Акрон
    9% (11)
    2:1 Нефтехимик
    5.7% (7)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Нефтехимик
    1.6% (2)
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