Гол придал уверенности хозяева, который стали лучше держать мяч.

"Нефтехимик" с помощью серии аутов по правому флангу продвинулся вперёд.

Замена в составе "Акрона": вместо Артура Галояна на поле вышел Евгений Песегов.

Замена в составе "Акрона": вместо Ивана Чудина на поле вышел Владислав Галкин.

Бокоев на чужой половине поля подтолкнул в спину Емельянова.

Удар Бердникова метров с сорока пяти опасности для Волкова не представлял. Мяч от газона отскочил в руки голкиперу.

Данилин справа навесил к воротам. Все игроки проскочили мимо мяча, который прилетел в руки Голубеву.

Шильцову потребовалась помощь медиков после толчка от Данилкина в спину. Неудачно Константин приземлился на правую ногу.

Савичев справа навесил на Глушкова, который головой пробил правее ворот.

Замена в составе "Нефтехимика": вместо Султана Джамилова на поле вышел Рашид Магомедов.

Замена в составе "Нефтехимика": вместо Константина Шильцова на поле вышел Павел Котов.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЕМЕЛЬЯНОВ!!! Котов справа со штрафного навесил к воротам. Гости вынесли мяч на Емельянова, который с лёта с двадцати метров точно пробил в правый угол.

Шильцов на правом фланге не смог обыграть соперника и упустил мяч за пределы поля.

Данилин справа навесил к дальней штанге,, где Бокоев головой пробил рядом со стойкой.

Кокоев справа откатило мяч на Бердникова, который навесил к одиннадцатиметровой отметке. Петров попытался пробить в падении через себя, но по мячу не попал.

Глушков откатил мяч в центр на Палиенко, который с семнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой,

Герасимов в центральном круге руками придержал за футболку Глушкова и получил жёлтую карточку.

Замена в составе "Нефтехимика": вместо Давида Кокоева на поле вышел Вагиз Галиулин.

Замена в составе "Акрона": вместо Абу-Саида Эльдарушева на поле вышел Руслан Барт.

Второй тайм в Нижнекамске!

Хозяева попытались начать тайм с ошеломительного штурма, который соперники смогли быстро погасить. Мяч перешёл к "Акрону".

А вот гости к своим атакам подходят также основательно, как и до перерыва, подолгу контролируя мяч в центре поля.

Савичев справа в штрафной площади откинул мяч на Данилина, который пожонглировал мячом и с лёта пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Удар Глушкова с двадцати метров в левый угол Голубев в отчаянном прыжке смог отразить.

Галоян исполнил два угловых удара. Каждый раз хозяева выбивали мяч за пределы поля.

С другого фланга подачу от углового флага исполнил Данилин. Голубев на выходе сыграл руками и забрал мяч.

Гости создали пару моментов у чужих ворот в начале тайма и опять откатились к центральному кругу. Ждём следующего активного отрезка от гостей. А может и нижнекамцы задумали сыграть остро впереди.

Галоян у угла штрафной площади подтолкнул в спину Емельянова.

Кокоев со штрафного справа пробил в стенку. Мяч отлетел на половину поля хозяев.

Шильцов в центральном круге завалил на газон Палиенко.

Емельянов справа подачу к дальней штанге исполнил слишком высоко. Вверху мяч никто из игроков достать не смог.

Первый тайм

— Перерыв! "Нефтехимик" - "Акрон" - 0:0.

45' Данилкин справа прострелил на Эльдарушева, который сыграл на опережение, но попасть в ближний угол ворот не смог.

44' Галоян исполнил подачу от углового флага. От ворот мяч выбит на Данилкина, чей удар с лёта с линии штрафной площади заблокирован.

43' Подача Данилина справа в штрафную площадь ударом не завершилась. Защитники "Нефтехимика" перед своими воротами соперникам сыграть не позволили.

42' Ситдиков на чужой половине поля ударил по ногам Данилина.

40' Савичев справа из-за пределов штрафной площади пробил по воротам. Получился небольшой рикошет, но упавший на газон Голубев смог отбить мяч ногами.

39' Момент создали гости! Эльдарушев справа прошёл вперёд и прострелил в центр на Глушкова, который с двенадцати метров в касание пробил немного выше перекладины.

38' Без опасных моментов проходит вторая половина тайма. гости продолжают больше владеть мячом, но форсировать события впереди они вовсе не торопятся.

36' Петрову досталось по ногам в центре поля от Савичева.

35' Галоян на чужой половине поля толкнул Талалая в спину.

34' Димоски на левом фланге атаки нарушил правила.

32' До удара в створ довели атаку хозяева. После подачи справа Шильцов нанёс удар ногой. Мяч полетел по центру ворот, где его забрал в руки Волков.

31' Герасимов в центре поля толкнул в спину Эльдарушева.

30' Данилин справа навесил в центр штрафной площади, где партнёры борьбу вверху выиграть не смогли.

29' Галоян на левом фланге не смог уйти от Бердникова и подтолкнул Алексея в спину. Арбитр показал Артуру жёлтую карточку.

28' "Акрон" попытался доставить мяч к чужой штрафной площади длинным забросом вперёд, но арбитр усмотрел фол со стороны гостей в верховой борьбе.

26' "Нефтехимику" в середине тайма удалось подержать мяч у чужой штрафной площади. Завершилось всё ударом Петрова справа от угла штрафной площади рядом с дальней штангой.

25' Кокоев от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Петрова, которому соперники с линии штрафной площади пробить по воротам не позволили.

24' Шильцов слева прошёл вперёд и вывел к воротам Петрова, чей удар из пределов штрафной площади заблокировал Данилин.

23' Галоян от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Савичева, чей дальний удар вышел очень неточным.

22' Данилин с Савичевым по правому флангу забрались вперёд. Попытка Кирилла прорваться к воротам соперниками остановлена.

20' Шильцов у центрального круга остановил Палиенко с нарушением правил.

19' Ситдикову справа не удалось головой сделать заброс вперёд на партнёров.

18' "Нефтехимик" в начале встречи провёл несколько интересных атак, а теперь хозяевам приходится думать только об обороне. Все проникновения вперёд соперниками прерываются.

16' Данилин справа навесил к центру штрафной площади. Голубев на выходе не смог сразу забрать мяч в руки, но голкиперу помог удачный рикошет от соперника.

15' "Нефтехимик" не проигрывает уже шесть матчей подряд, из который четыре нижнекамцы выиграли.

14' Удар Палиенко с линии штрафной площади заблокировали соперники. Мяч отскочил направо к Савичеву, чей удар не получился опасным. Голубев спокойно поймал сферу.

12' "Акрон" делает много поперечных передач у центрального круга.

11' Галоян от углового флага навесил к ближней штанге, где Данилкин головой пробил рядом со стойкой.

10' Инициатива постепенно переходит к "Акрону". Гости при этом предпочитают долго держать мяч в центре поля с развитием атак через фланги.

8' Гости мяч в центре поля разыгрывают спокойно. "Нефтехимик" высокий прессинг в начале встречи не использует.

7' "Акрон" попрессинговал соперника на чужой половине поля и перехватил мяч в районе центральной линии поля.

6' Арбитр усмотрел фол со стороны Эльдарушева у чужой штрафной площади. Хозяева разыграли "стандарт" и сделали длинный заброс вперёд.

5' Кокоев подачу от углового флага исполнил очень сильно. Емельянов сыграл на подборе у угла штрафной площади, но и ему не удалось сделать передачу в центр под удар.

4' "Нефтехимику" свои атаки не удаётся завершать ударами по воротам, но хозяева смогли заработать угловой удар.

3' Атака "Акрона" завершилась ударом по воротам. После прострела справа Палиенко несильно пробил по центру ворот с пятнадцати метров. Голубев уверенно забрал мяч в руки.

2' "Нефтехимик" играет в зелёно-чёрной форме, "Акрон" - в белой.