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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Нефтехимик
 
Позже
Акрон
Прогнозы 63
Нефтехимик 30.2% (19)
X 36.5% (23)
Акрон 33.3% (21)
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Нефтехимик
Ничья
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История личных встреч

Нефтехимик
Акрон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 4 (2) 0.17
Петров Максим Вячеславович 3 0.13
Першин Матвей 3 0.13
Котик Артём 3 0.13
Липовой Данил 2 0.09
Базелюк Константин 2 (1) 0.09
Шоркин Максим 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Емельянов Данила 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.3
Килин Антон 5 0.22
Понсе Андрес 4 0.17
Чудин Иван 2 0.09
Данилин Кирилл 2 0.09
Савичев Константин 2 (1) 0.09
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Галкин Владислав 1 0.04
Глушков Никита Андреевич 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Палиенко Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 5 0
Денисов Роман 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Кокоев Давид 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Талалай Денис 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Анджелкович Неманья 4 0
Макаров Сергей 2 1
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Песегов Евгений 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бокоев Марат 1 0
Димоски Боян 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Акрон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
16
Нефтехимик
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Акрон
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

22
32
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
3
14%
3
9%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
2
9%
10
31%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
23%
5
16%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
9%
4
21%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2
Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6

Результаты матчей

Нефтехимик
Акрон

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
16
7
8
15
1.5
8
15
2
21
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 1 час 53 минуты.



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    • Прогнозы 63
    Нефтехимик 30.2% (19)
    X 36.5% (23)
    Акрон 33.3% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Акрон
    3.20
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    2.43
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Акрон

    Исход игры
    Нефтехимик
    30.2% (19)
    Ничья
    36.5% (23)
    Акрон
    33.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (19)
    Меньше
    67.8% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (40)
    Нет
    32.2% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (21)
    1:2 Акрон
    22.2% (14)
    1:0 Нефтехимик
    15.9% (10)
    0:1 Акрон
    9.5% (6)
    2:1 Нефтехимик
    6.3% (4)
    2:0 Нефтехимик
    3.2% (2)
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