  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Комо
2:0
Второй тайм: 90+'
Зюйдтироль
0'
1:0
26' Гол
Да Кунья Лукас
2:0
48' Гол
Габриеллони Алессандро
65' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
66' Желтая карточка
Silvio Merkaj

Ход матча

26'
Да Кунья Лукас
1:0
46'
 
Киерво Риккардо
Ровер Маттео
48'
Габриеллони Алессандро
2:0
63'
Абильдгор Оливер
Габриеллони Алессандро
 
65'
Беллемо Алессандро
 
66'
 
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
66'
 
Silvio Merkaj
71'
Чаджиа Мутир
Стрефецца Габриэль
 
72'
Джоаккини Николас
Кутроне Патрик
 
78'
 
Малламо Алессандро
Тайт Фабиан
78'
 
Раути Никола
Казираги Даниэль
84'
Курто Марко
Иовин Алессио
 
85'
Базелли Даниэле
Беллемо Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Зюйдтироль
3.40
6.20
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6.31
Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
26
Одентал
Кас
3
Сала
Марко
21
Стрефецца
Габриэль
27
Браунёдер
Маттиас
14
Беллемо
Алессандро
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
21
Тайт
Фабиан
24
Simone
Davi
18
Ровер
Маттео
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Комо
4-4-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Комо
Зюйдтироль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
0:2
ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:0
ППД
0:0
ППД
4:3
ППД
3:2
СCA
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Среднее время на гол

120
108

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
100

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 11 0.35
Габриеллони Алессандро 7 0.23
Верди Симоне 6 (3) 0.19
Да Кунья Лукас 5 0.16
Иоанну Николас 3 0.1
Беллемо Алессандро 3 0.1
Абильдгор Оливер 2 0.06
Стрефецца Габриэль 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Одентал Кас 2 0.06
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.45
Одогву Рафаэль 6 0.19
Silvio Merkaj 4 0.13
Emanuele Pecorino 4 0.13
Тайт Фабиан 3 0.1
Киерво Риккардо 2 0.06
Мазиелло Андреа 2 0.06
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Арригони Томмазо 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Одентал Кас 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Стрефецца Габриэль 1 1
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 8 0
Тайт Фабиан 7 0
Казираги Даниэль 6 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Комо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
12
Комо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Зюйдтироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

16
16
Комо
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
6
23%
2
10%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
6
23%
5
25%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
7%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
4
22%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
2
11%
9
47%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
39
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
10
23%
3
8%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
18%
6
15%
31-45
8
18%
9
23%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
10
23%
13
33%
76-90

Пропущено

32
39
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
3
9%
7
18%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
7
22%
6
15%
46-60
8
25%
7
18%
61-75
5
16%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1
Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Комо
Зюйдтироль

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Комо
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
24
6
12
18
1.5
10
20
5
25
2.5
5
25
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 2:0 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 2:3 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
5.
Катанзаро
 2:0 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 3:3 31 14 8 9 55 - 44 50
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 2:1 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Реджана
 3:2 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Читтаделла
 1:1 31 10 9 12 35 - 40 39
11.
Зюйдтироль
 0:2 31 10 8 13 39 - 41 38
12.
Пиза
 3:3 31 9 11 11 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 1:2 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 2:1 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 1:2 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 2:3 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:2 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 2:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 3:3 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 1:1 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 0:2 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 2:1 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Пиза
 3:3 16 4 7 5 22 - 22 19
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 1:2 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 2:1 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 1:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 3:2 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 2:0 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Палермо
 3:3 16 6 7 3 27 - 23 25
5.
Венеция
 2:3 15 7 3 5 23 - 15 24
6.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
7.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
8.
Реджана
 3:2 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 2:1 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 3:3 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 1:2 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 0:2 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
Специя
 2:1 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Читтаделла
 1:1 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 1:2 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 1:1 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 13 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Г О О О О Л - Да Кунья Лукас бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Комо
    Ничья
    Зюйдтироль
    3.40
    6.20
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    6.31
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