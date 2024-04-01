Тур: 31. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
26' ГолДа Кунья Лукас
2:0
48' ГолГабриеллони Алессандро
65' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
66' Желтая карточкаSilvio Merkaj
Ход матча
26'
1:0
48'
66'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
26
Одентал
Кас
21
Тайт
Фабиан
24
Simone
Davi
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Комо
Зюйдтироль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Среднее время на гол
120
108
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
100
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|11
|0.35
|Габриеллони Алессандро
|7
|0.23
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.19
|Да Кунья Лукас
|5
|0.16
|Иоанну Николас
|3
|0.1
|Беллемо Алессандро
|3
|0.1
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.45
|Одогву Рафаэль
|6
|0.19
|Silvio Merkaj
|4
|0.13
|Emanuele Pecorino
|4
|0.13
|Тайт Фабиан
|3
|0.1
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Одентал Кас
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|8
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Комо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
12
Комо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Зюйдтироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
16
16
Комо
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
6
23%
2
10%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
6
23%
5
25%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
8
31%
4
20%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
7%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
4
22%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
2
11%
9
47%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
39
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
10
23%
3
8%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
18%
6
15%
31-45
8
18%
9
23%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
10
23%
13
33%
76-90
Пропущено
32
39
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
3
9%
7
18%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
7
22%
6
15%
46-60
8
25%
7
18%
61-75
5
16%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1
Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0
Результаты матчей
Комо
Зюйдтироль
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Комо
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
87
510
312
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
411
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
246
1218
1020
525
525
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|2:3
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|5.
|2:0
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|3:3
|31
|14
|8
|9
|55 - 44
|50
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|2:1
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|3:2
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|11.
|0:2
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|12.
|3:3
|31
|9
|11
|11
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|1:2
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|2:1
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|1:2
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|2:3
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|3:3
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|3:3
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|2:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|3:2
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|3:3
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|5.
|2:3
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|6.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|8.
|3:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|3:3
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|2:1
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|13 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13