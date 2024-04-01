  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Модена
1:1
Второй тайм: 85'
Бари
0'
22' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
1:0
51' Пенальти
Палумбо Антонио
56' Желтая карточка
Манкони Якопо
1:1
62' Гол
Пучино Раффаэле
78' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
81' Желтая карточка
Понси Фабио

Ход матча

22'
 
Сибилли Джузеппе
46'
 
Vincenzo Colangiuli
Пушкаш Георге
46'
 
Араму Маттиа
Сибилли Джузеппе
46'
Коттали Маттео
Коррадо Никколо
 
51'
Палумбо Антонио
1:0
56'
Манкони Якопо
 
61'
Тремолада Лука
Палумбо Антонио
 
61'
Глиоцци Этторе
Манкони Якопо
 
62'
1:1
Пучино Раффаэле
(Лулич Карло)
71'
Стриццоло Лука
Fabio Abiuso
 
78'
Antonio Pergreffi
 
78'
 
Белломо Никола
Моракьоли Грегорио
79'
Баттистелла Томас
Antonio Pergreffi
 
81'
Понси Фабио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Бари
3.80
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Все Коэффициенты
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
8
Санторо
Симоне
6
Маньино
Лука
3
Понси
Фабио
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
90
Fabio
Abiuso
17
Манкони
Якопо
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
14
Лулич
Карло
20
Сибилли
Джузеппе
47
Пушкаш
Георге
77
Моракьоли
Грегорио
Модена
3-5-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
Бари

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Среднее время на гол

62
115

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.23
Fabio Abiuso 5 0.16
Стриццоло Лука 4 0.13
Манкони Якопо 3 0.1
Фальчинелли Диего 2 0.06
Тремолада Лука 2 (1) 0.06
Баттистелла Томас 2 0.06
Заро Джованни 2 0.06
Edoardo Duca 2 0.06
Kleis Bozhanaj 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.32
Насти Марко 4 0.13
Куцупиас Илиас 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Пушкаш Георге 2 0.06
Дьяв Давиде 2 0.06
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 7 0
Понси Фабио 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Edoardo Duca 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Заро Джованни 5 0
Коттали Маттео 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Кристиан Каус 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Гиебр Абдул 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 14 1
Сибилли Джузеппе 9 0
Насти Марко 9 0
Бенали Ахмед 8 0
Викари Франческо 6 0
Риччи Джакомо 6 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Матино Эммануэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
11
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Бари
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

16
16
Модена
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
57% (17)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Бари
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
6
35%
2
14%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
29%
29%
4
29%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
7
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
38%
7
33%
76-90

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Пропущено

23
15
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
7
30%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
26%
8
53%
76-90

Забито

36
30
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
7
19%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
3
8%
5
17%
31-45
10
28%
7
23%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
7
19%
7
23%
76-90

Пропущено

39
36
21 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
10%
7
19%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
10
26%
3
8%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
3
8%
6
17%
61-75
12
31%
15
42%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2
Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0
Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2

Результаты матчей

Модена
Бари

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Модена
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
11
19
1.5
7
23
1
29
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
9.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
10.
Читтаделла
 30 10 8 12 34 - 39 38
11.
Модена
 1:1 31 8 14 9 36 - 41 38
12.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
13.
Реджана
 30 7 16 7 31 - 33 37
14.
Бари
 1:1 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Асколи
 30 7 10 13 32 - 36 31
18.
Специя
 30 6 13 11 28 - 42 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 30 5 6 19 28 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 1:1 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 1:1 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
14.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
15.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
16.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
17.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
18.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Модена
 1:1 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 1:1 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
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      Сибилли Джузеппе получил желтую карточку от судьи
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