Тур: 31. Стадион: Альберто Бралья.
0'
22' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
1:0
51' ПенальтиПалумбо Антонио
56' Желтая карточкаМанкони Якопо
1:1
62' ГолПучино Раффаэле
78' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
81' Желтая карточкаПонси Фабио
90' Желтая карточкаКоттали Маттео
90'+8
Ход матча
22'
51'
1:0
56'
62'
1:1
81'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 423
-
52 Владение мячом, % 48
90
Fabio
Abiuso
22
Бренно
14
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
87 Riccardo Ori
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Модена
Бари
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Среднее время на гол
62
115
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.23
|Fabio Abiuso
|5
|0.16
|Стриццоло Лука
|4
|0.13
|Манкони Якопо
|3
|0.1
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Заро Джованни
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.32
|Насти Марко
|4
|0.13
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Пушкаш Георге
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понси Фабио
|8
|0
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Antonio Pergreffi
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Гиебр Абдул
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|14
|1
|Сибилли Джузеппе
|9
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Викари Франческо
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Матино Эммануэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
12
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Бари
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
16
16
Модена
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
58% (18)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Бари
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
6
33%
2
13%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
6
33%
4
27%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
0
0%
7
32%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
6
35%
7
32%
76-90
Забито
19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Пропущено
23
15
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
7
30%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
26%
8
53%
76-90
Забито
37
31
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
7
19%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
3
8%
5
16%
31-45
11
30%
30%
7
23%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
7
19%
7
23%
76-90
Пропущено
40
37
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
4
10%
7
19%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
10
25%
3
8%
31-45
3
8%
3
8%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
12
30%
15
41%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2
Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0
Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2
Результаты матчей
Модена
Бари
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Модена
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
511
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
69
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
2011
1120
724
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|2:3
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|5.
|2:0
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|3:3
|31
|14
|8
|9
|55 - 44
|50
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|2:1
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|3:2
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|11.
|0:2
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|12.
|3:3
|31
|9
|11
|11
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|1:2
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|2:1
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|1:2
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|2:3
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|3:3
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|3:3
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|2:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|3:2
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|3:3
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|5.
|2:3
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|6.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|8.
|3:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|3:3
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|2:1
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|13 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13