Тур: 31. Стадион: Луиджи Феррарис.
Ход матча
36'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Сампдория
Тернана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|7 (2)
|0.23
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.16
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.16
|Касами Пайтим
|5
|0.16
|Депаоли Фабио
|4
|0.13
|Педрола Эстанис
|3
|0.1
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Дарбо Эбрима
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.29
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.13
|Касасола Тиаго
|4
|0.13
|Перейро Гастон
|3
|0.1
|Диаките Салим
|3
|0.1
|Луперини Грегорио
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|2 (1)
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Перейро Гастон
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
10
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
17
13
Сампдория
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Тернана
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
27
23
Голы по времени матча
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
18%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
8
33%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
41
37
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
4
10%
6
16%
1-15
7
17%
2
5%
16-30
7
17%
3
8%
31-45
7
17%
7
19%
46-60
7
17%
10
27%
61-75
9
22%
9
24%
76-90
Пропущено
44
38
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
5
11%
5
13%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
8
18%
8
21%
31-45
8
18%
5
13%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
13
30%
30%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2
Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3
Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Тернана
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:2
8 раз 27%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
11 раз 37%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
69
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
78
68
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
219
1317
921
228
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|31
|16
|8
|7
|40 - 25
|56
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|1:0
|31
|13
|6
|12
|42 - 44
|45
|8.
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|31
|10
|10
|11
|40 - 41
|40
|10.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|0:1
|31
|8
|8
|15
|35 - 41
|32
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|31
|8
|6
|17
|35 - 49
|30
|20.
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|0:1
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|20 - 26
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13