Тур: 31. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
21' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
1:0
36' ПенальтиДе Лука Мануэль
1:1
65' ГолПерейро Гастон
2:1
83' ГолСтоянович Петар
3:1
85' ГолДе Лука Мануэль
87' Желтая карточкаКасасола Тиаго
4:1
90' ГолДе Лука Мануэль
90'+5
Ход матча
36'
1:0
65'
1:1
83'
2:1
85'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
457 Количество передач 361
-
56 Владение мячом, % 44
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Сампдория
Тернана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.29
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.16
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.16
|Касами Пайтим
|5
|0.16
|Депаоли Фабио
|4
|0.13
|Педрола Эстанис
|3
|0.1
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Дарбо Эбрима
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.29
|Перейро Гастон
|4
|0.13
|Касасола Тиаго
|4
|0.13
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.13
|Диаките Салим
|3
|0.1
|Луперини Грегорио
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|2 (1)
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Перейро Гастон
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
11
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Тернана
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
17
13
Сампдория
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Тернана
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
27
24
Голы по времени матча
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
9%
4
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
7
32%
61-75
8
35%
6
27%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
17%
3
11%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
11
39%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
45
38
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
4
9%
6
16%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
18%
3
8%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
7
16%
11
29%
61-75
12
27%
9
24%
76-90
Пропущено
45
42
17 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
5
11%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
8
18%
9
21%
31-45
8
18%
5
12%
46-60
7
16%
3
7%
61-75
13
29%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2
Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3
Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Тернана
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:2
8 раз 26%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
79
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
78
69
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
229
1417
922
328
526
130
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13