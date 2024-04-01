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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Сампдория
4:1
Конец матча
Тернана
0'
21' Желтая карточка
Луперини Грегорио
1:0
36' Пенальти
Де Лука Мануэль
1:1
65' Гол
Перейро Гастон
2:1
83' Гол
Стоянович Петар
3:1
85' Гол
Де Лука Мануэль
87' Желтая карточка
Касасола Тиаго
4:1
90' Гол
Де Лука Мануэль
90'+5

Ход матча

21'
 
Луперини Грегорио
22'
 
Де Бур Кес
Пююхтя Никлас
36'
Де Лука Мануэль
1:0
64'
Борини Фабио
Верре Валерио
 
65'
1:1
Перейро Гастон
(Касасола Тиаго)
76'
Альварес Агустин
Дарбо Эбрима
 
76'
Стоянович Петар
Депаоли Фабио
 
76'
 
Фавилли Андреа
Раймондо Антонио
83'
Стоянович Петар
(Борини Фабио)
2:1
84'
 
Ди Стефано Филиппо
Карбони Франко
84'
Пиччини Кристиано
Мурру Никола
 
85'
Де Лука Мануэль
(Стоянович Петар)
3:1
87'
 
Касасола Тиаго
90'
Де Лука Мануэль
(Стоянович Петар)
4:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 457 Количество передач 361
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
23
Депаоли
Фабио
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
1
Яннарилли
Энтони
4
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
6
Далле
Мура
Кристиан
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
Сампдория
3-5-1-1
Тернана
3-5-1-1

История личных встреч

Сампдория
Тернана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (2) 0.29
Эспозито Себастьяно 5 0.16
Борини Фабио 5 (3) 0.16
Касами Пайтим 5 0.16
Депаоли Фабио 4 0.13
Педрола Эстанис 3 0.1
Гонсалес Факундо 2 0.06
Simone Giordano 2 0.06
Даниэле Гиларди 2 0.06
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.06
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Дарбо Эбрима 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.29
Перейро Гастон 4 0.13
Касасола Тиаго 4 0.13
Ди Стефано Филиппо 4 0.13
Диаките Салим 3 0.1
Луперини Грегорио 2 0.06
Фалетти Сесар 2 (1) 0.06
Lorenzo Lucchesi 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Депаоли Фабио 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Эспозито Себастьяно 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Баррека Антонио 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Giovanni Leoni 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Касасола Тиаго 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Перейро Гастон 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0

Результаты матчей

Сампдория
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
11
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Тернана
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

17
13
Сампдория
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Тернана
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

27
24

Голы по времени матча

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
9%
4
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
7
32%
61-75
8
35%
6
27%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
17%
3
11%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
11
39%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Забито

45
38
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
4
9%
6
16%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
18%
3
8%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
7
16%
11
29%
61-75
12
27%
9
24%
76-90

Пропущено

45
42
17 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
5
11%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
8
18%
9
21%
31-45
8
18%
5
12%
46-60
7
16%
3
7%
61-75
13
29%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2
Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3
Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Тернана

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:2
8 раз 26%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
22
9
14
17
1.5
9
22
3
28
2.5
5
26
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 31 16 8 7 40 - 25 56
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 31 13 6 12 45 - 45 45
8.
Брешия
 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Пиза
 31 10 10 11 40 - 41 40
10.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 31 10 8 13 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 31 8 8 15 36 - 44 32
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 31 8 6 17 35 - 49 30
20.
Лекко
 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
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