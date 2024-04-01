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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Лекко
1:1
Второй тайм: 88'
Читтаделла
0'
9' Желтая карточка
Francesco Amatucci
15' Желтая карточка
Stefano Negro
16' Желтая карточка
Париджини Витторио
17' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
0:1
26' Гол
Stefano Negro
32' Желтая карточка
Сальви Алессандро
1:1
44' Гол
Крочата Джованни

Ход матча

9'
 
Francesco Amatucci
15'
 
Stefano Negro
16'
Париджини Витторио
 
17'
 
Каррьеро Джузеппе
26'
0:1
Stefano Negro
(Сальви Алессандро)
32'
 
Сальви Алессандро
39'
 
Пандольфи Лука
Filippo Pittarello
44'
Крочата Джованни
(Лемменс Матс)
1:1
46'
 
Тессьоре Андреа
Рицца Алессио
65'
Джорджио Галли
Дельи Инноченти Дуччо
 
65'
Ионице Артур
Бузо Николо
 
69'
Новакович Андрия
Инглезе Роберто
 
73'
 
Andrea Magrassi
Маистрелло Томми
73'
 
Кассано Клаудио
Каррьеро Джузеппе
78'
Сальседо Эдди
Париджини Витторио
 
79'
Листковски Марчин
Серсанти Алессандро
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Читтаделла
7.60
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3.35
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6.50
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Все Коэффициенты
23
Ламанна
Эугенио
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
13
Капрадосси
Элио
32
Лепоре
Франко
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
14
Париджини
Витторио
21
Крочата
Джованни
99
Бузо
Николо
45
Инглезе
Роберто
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
30
Stefano
Negro
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
8
Francesco
Amatucci
20
Каррьеро
Джузеппе
28
Рицца
Алессио
11
Filippo
Pittarello
32
Маистрелло
Томми
Лекко
4-2-3-1
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Лекко
Читтаделла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.19
Бузо Николо 6 0.19
Лепоре Франко 4 (3) 0.13
Ионице Артур 3 0.1
Крочата Джованни 2 0.06
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.23
Вита Алессио 4 0.13
Filippo Pittarello 4 0.13
Кассано Клаудио 3 0.1
Маистрелло Томми 3 0.1
Andrea Magrassi 3 0.1
Stefano Negro 2 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Francesco Amatucci 2 0.06
Кариссони Лоренцо 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Бранка Симоне 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 7 1
Гульелмотти Давиде 5 0
Alessandro Caporale 5 0
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Ионице Артур 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Париджини Витторио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 14 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Тессьоре Андреа 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Бальдини Энрико 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Кассано Клаудио 2 0
Рицца Алессио 1 0
Соттини Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Лекко
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
7
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

7
20
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Читтаделла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

29
13

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Пропущено

28
19
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
14%
4
21%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
8
29%
4
21%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
1
5%
76-90

Забито

14
24
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
14%
6
25%
1-15
5
36%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

31
19
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
6%
3
16%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
8
26%
4
21%
76-90

Забито

27
35
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 8
2
7%
8
23%
1-15
7
26%
6
17%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
3
11%
2
6%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
7
26%
11
31%
76-90

Пропущено

59
38
20 В 1-м тайме 18
39 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
6
10%
7
18%
1-15
8
14%
5
13%
16-30
6
10%
6
16%
31-45
14
24%
8
21%
46-60
12
20%
7
18%
61-75
13
22%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3
Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Лекко
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лекко
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
10
1.5
7
9
2
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
12
1.5
2
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
22
8
8
22
1.5
9
21
3
27
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 2:0 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 2:3 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
5.
Катанзаро
 2:0 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 3:3 31 14 8 9 55 - 44 50
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 2:1 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Реджана
 3:2 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Читтаделла
 1:1 31 10 9 12 35 - 40 39
11.
Зюйдтироль
 0:2 31 10 8 13 39 - 41 38
12.
Пиза
 3:3 31 9 11 11 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 1:2 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 2:1 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 1:2 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 2:3 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:2 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 2:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 3:3 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 1:1 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 0:2 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 2:1 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Пиза
 3:3 16 4 7 5 22 - 22 19
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 1:2 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 2:1 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 1:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 3:2 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 2:0 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Палермо
 3:3 16 6 7 3 27 - 23 25
5.
Венеция
 2:3 15 7 3 5 23 - 15 24
6.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
7.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
8.
Реджана
 3:2 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 2:1 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 3:3 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 1:2 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 0:2 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
Специя
 2:1 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Читтаделла
 1:1 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 1:2 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 1:1 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 13 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • 46'
    Рицца Алессио уходит с поля. Тессьоре Андреа выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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