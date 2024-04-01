Тур: 31. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
1:1
Второй тайм: 88'
0'
9' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
15' Желтая карточкаStefano Negro
16' Желтая карточкаПариджини Витторио
17' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
0:1
26' ГолStefano Negro
32' Желтая карточкаСальви Алессандро
1:1
44' ГолКрочата Джованни
Ход матча
15'
26'
44'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
83
Лемменс
Матс
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бузо НиколоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Akim Djibril
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Читтаделла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.19
|Бузо Николо
|6
|0.19
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.1
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.23
|Вита Алессио
|4
|0.13
|Filippo Pittarello
|4
|0.13
|Кассано Клаудио
|3
|0.1
|Маистрелло Томми
|3
|0.1
|Andrea Magrassi
|3
|0.1
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Бранка Симоне
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|14
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Тессьоре Андреа
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Бальдини Энрико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Кассано Клаудио
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
7
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
7
20
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Читтаделла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
29
13
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Пропущено
28
19
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
14%
4
21%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
8
29%
4
21%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
1
5%
76-90
Забито
14
24
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
14%
6
25%
1-15
5
36%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
31
19
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
6%
3
16%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
8
26%
4
21%
76-90
Забито
27
35
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 8
2
7%
8
23%
1-15
7
26%
6
17%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
3
11%
2
6%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
7
26%
11
31%
76-90
Пропущено
59
38
20 В 1-м тайме 18
39 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
6
10%
7
18%
1-15
8
14%
5
13%
16-30
6
10%
6
16%
31-45
14
24%
8
21%
46-60
12
20%
7
18%
61-75
13
22%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3
Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1
Результаты матчей
Лекко
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
133
410
79
212
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
95
412
212
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
228
822
921
327
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|2:3
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|5.
|2:0
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|3:3
|31
|14
|8
|9
|55 - 44
|50
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|2:1
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|3:2
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|11.
|0:2
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|12.
|3:3
|31
|9
|11
|11
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|1:2
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|2:1
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|1:2
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|2:3
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|3:3
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|3:3
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|2:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|3:2
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|3:3
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|5.
|2:3
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|6.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|8.
|3:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|3:3
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|2:1
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|13 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13