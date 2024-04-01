Тур: 31. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
4' Желтая карточкаГомес Клаудио
14' Желтая карточкаКулибали Мамаду
0:1
32' ГолБрунори Маттео
38' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
0:2
42' ГолХансен Кристоффер Лунн
1:2
59' ГолД'Аллесандро Марко
2:2
63' ГолБонфанти Николас
64' Вторая желтая карточкаГомес Клаудио
64' Желтая карточкаКалабрези Артуро
67' Желтая карточкаКараччоло Антонио
2:3
76' ПенальтиБрунори Маттео
3:3
84' ГолТрамони Маттео
Ход матча
14'
32'
0:1
38'
42'
59'
63'
2:2
64'
64'
76'
2:3
84'
3:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Пиза
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.26
|Бонфанти Николас
|4
|0.13
|Млакар Ян
|3
|0.1
|Канестрелли Симоне
|3
|0.1
|Барбьери Томмазо
|3
|0.1
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Alesandro Arena
|1
|0.03
|Трамони Маттео
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|14 (5)
|0.45
|Сегре Джакопо
|7
|0.23
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.16
|Штулац Лео
|4
|0.13
|Солери Эдоардо
|4
|0.13
|Раноккья Филиппо
|4
|0.13
|Манкузо Леонардо
|3
|0.1
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|6
|1
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Эштевеш Томаш
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Гомес Клаудио
|3
|1
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Палермо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
13
13
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
11
24
Пиза
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Палермо
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
24
37
Голы по времени матча
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
2
11%
5
20%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
4
16%
61-75
6
32%
7
28%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Забито
18
28
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
12
43%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Забито
37
53
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
4
11%
7
13%
1-15
4
11%
7
13%
16-30
5
14%
8
15%
31-45
7
19%
4
8%
46-60
6
16%
8
15%
61-75
11
30%
30%
19
36%
76-90
Пропущено
37
40
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
8
22%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
5
14%
9
23%
31-45
3
8%
9
23%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
12
32%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2
Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2
Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0
Результаты матчей
Пиза
Палермо
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
510
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
510
87
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
246
1020
1713
129
1020
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|2:3
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|5.
|2:0
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|3:3
|31
|14
|8
|9
|55 - 44
|50
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|2:1
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|3:2
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|11.
|0:2
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|12.
|3:3
|31
|9
|11
|11
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|1:2
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|2:1
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|1:2
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|2:3
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|3:3
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|3:3
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|2:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|3:2
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|3:3
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|5.
|2:3
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|6.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|8.
|3:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|3:3
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|2:1
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|13 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13