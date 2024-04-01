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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Пиза
4:3
Конец матча
Палермо
0'
4' Желтая карточка
Гомес Клаудио
14' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
0:1
32' Гол
Брунори Маттео
38' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
0:2
42' Гол
Хансен Кристоффер Лунн
1:2
59' Гол
Д'Аллесандро Марко
2:2
63' Гол
Бонфанти Николас
64' Вторая желтая карточка
Гомес Клаудио
64' Желтая карточка
Калабрези Артуро
67' Желтая карточка
Караччоло Антонио
2:3
76' Пенальти
Брунори Маттео
3:3
84' Гол
Трамони Маттео
4:3
90' Гол
Трамони Маттео
90'+7

Ход матча

4'
 
Гомес Клаудио
14'
 
Кулибали Мамаду
20'
 
Aljosa Vasic
Кулибали Мамаду
32'
0:1
Брунори Маттео
38'
Барбьери Томмазо
 
42'
0:2
Хансен Кристоффер Лунн
(Брунори Маттео)
46'
Беруатто Пьетро
Барбьери Томмазо
 
59'
Д'Аллесандро Марко
(Беруатто Пьетро)
1:2
63'
Бонфанти Николас
2:2
64'
 
Гомес Клаудио
64'
Калабрези Артуро
 
67'
Караччоло Антонио
 
73'
 
Аурелио Джузеппе
Ди Франческо Федерико
76'
2:3
Брунори Маттео
78'
Трамони Маттео
Морео Стефано
 
78'
Трамони Лисандру
Д'Аллесандро Марко
 
78'
Торрегросса Эрнесто
Калабрези Артуро
 
82'
 
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
82'
 
Гравес Симон
Ди Мариано Франческо
84'
Трамони Маттео
(Эштевеш Томаш)
3:3
89'
Велозу Мигель
Бонфанти Николас
 
90'
Трамони Маттео
4:3

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 551 Количество передач 260
  • 69 Владение мячом, % 31
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
77
Д'Аллесандро
Марко
42
Барбьери
Томмазо
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
32
Морео
Стефано
27
Валоти
Матиа
9
Бонфанти
Николас
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
17
Ди
Франческо
Федерико
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
8
Сегре
Джакопо
4
Гомес
Клаудио
80
Кулибали
Мамаду
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
Пиза
3-4-2-1
Палермо
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
3:2
СB
1:1
СB
3:3
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.26
Бонфанти Николас 4 0.13
Млакар Ян 3 0.1
Трамони Маттео 3 0.1
Канестрелли Симоне 3 0.1
Барбьери Томмазо 3 0.1
Трамони Лисандру 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Велозу Мигель 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Калабрези Артуро 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Alesandro Arena 1 0.03
Туре Идрисса 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 14 (5) 0.45
Сегре Джакопо 7 0.23
Ди Франческо Федерико 5 0.16
Штулац Лео 4 0.13
Солери Эдоардо 4 0.13
Раноккья Филиппо 4 0.13
Манкузо Леонардо 3 0.1
Инсинье Роберто 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Неделчару Ионуц 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 6 1
Калабрези Артуро 5 1
Николас Андраде 6 0
Эштевеш Томаш 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Леверб Максим 4 1
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Караччоло Антонио 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Туре Идрисса 3 0
Беруатто Пьетро 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Гомес Клаудио 3 1
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Палермо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
16
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

11
24
Пиза
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

24
40

Голы по времени матча

Забито

23
28
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 18
2
9%
5
18%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
8
35%
8
29%
76-90

Пропущено

22
23
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
7
32%
7
30%
76-90

Забито

18
28
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
12
43%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Забито

41
56
13 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 6
4
10%
7
13%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
5
12%
10
18%
31-45
8
20%
4
7%
46-60
7
17%
8
14%
61-75
13
32%
20
36%
76-90

Пропущено

40
44
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
8
20%
4
9%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
7
18%
9
20%
31-45
3
8%
10
23%
46-60
5
13%
6
14%
61-75
13
33%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2
Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2
Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0

Результаты матчей

Пиза
Палермо

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
9
6
1
15
2.5
6
9
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
10
1.5
9
7
1
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
25
6
11
20
1.5
18
13
2
29
2.5
11
20
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 0:0 31 16 9 6 40 - 24 57
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Пиза
 31 10 10 11 40 - 41 40
10.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 31 10 8 13 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 0:0 31 7 7 17 34 - 49 28
20.
Лекко
 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 0:0 16 7 6 3 20 - 11 27
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
12.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 0:0 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 0:0 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
ФералпиСало
 0:0 16 4 4 8 15 - 25 16
15.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
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