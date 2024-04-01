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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Венеция
2:3
Второй тайм: 90+'
Реджана
0'
4' Желтая карточка
Мелегони Филиппо
1:0
20' Гол
Бузио Джанлука
2:0
33' Гол
Похьянпало Йоэль
2:1
45' Гол
Портанова Маноло
2:2
50' Гол в свои ворота
Альтаре Джорджо
55' Желтая карточка
Чигарини Лука
2:3
65' Гол
Пьераньоло Эдоардо

Ход матча

4'
 
Мелегони Филиппо
20'
Бузио Джанлука
1:0
21'
 
Портанова Маноло
Natan Girma
33'
Похьянпало Йоэль
(Гюткьяр Кристиан)
2:0
45'
2:1
Портанова Маноло
(Фьямоцци Риккардо)
46'
Пьерини Николас
Гюткьяр Кристиан
 
50'
2:2
Альтаре Джорджо
55'
 
Чигарини Лука
65'
2:3
Пьераньоло Эдоардо
(Портанова Маноло)
70'
 
Антист Жанис
Портанова Маноло
71'
Оливьери Марко
Бузио Джанлука
 
71'
Яяло Мато
Дзампано Франческо
 
83'
Черышев Денис
Бьярксон Бьярки Стейнн
 
86'
 
Либутти Лоренцо
Фьямоцци Риккардо
86'
 
Рейнхарт Тобиас
Чигарини Лука
89'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Альтаре Джорджо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
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Венеция
Ничья
Реджана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
12
Саталино
Джакомо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
3
Пьераньоло
Эдоардо
72
Мелегони
Филиппо
80
Natan
Girma
11
Гондо
Седрик
Венеция
3-5-2
Реджана
3-4-3

История личных встреч

Венеция
Реджана

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
2:1
ЛП
0:3
ЛП
1:1
ППД
1:0
ППД
2:1
СCA
1:1
СCA
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 19 (4) 0.61
Гюткьяр Кристиан 10 (1) 0.32
Бузио Джанлука 6 0.19
Пьерини Николас 5 0.16
Тессманн Таннер 4 0.13
Альтаре Джорджо 4 0.13
Йонсен Деннис 3 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Сверко Марин 6 0
Йонсен Деннис 4 1
Кандела Антонио 4 0
Бузио Джанлука 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Яяло Мато 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 8 0
Чигарини Лука 6 1
Мелегони Филиппо 3 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Венеция
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

8
4
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Реджана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
8
Венеция
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Реджана
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

27
12

Голы по времени матча

Забито

33
9
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 25
4
12%
2
22%
1-15
5
15%
1
11%
16-30
7
21%
1
11%
31-45
7
21%
3
33%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
5
15%
2
22%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
15%
6
25%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90

Забито

23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
12
52%
3
33%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
5
23%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Забито

56
18
24 В 1-м тайме 7
32 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 17
5
9%
3
17%
1-15
10
18%
2
11%
16-30
9
16%
2
11%
31-45
8
14%
4
22%
46-60
7
13%
2
11%
61-75
17
30%
5
28%
76-90

Пропущено

35
46
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
4
11%
11
24%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
7
20%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
8
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0
Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Реджана
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1

Результаты матчей

Венеция
Реджана

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Венеция
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
2
13
5
10
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
6
9
4
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
21
9
19
11
1.5
8
22
9
21
2.5
2
28
1
29
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 2:0 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 2:3 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
5.
Катанзаро
 2:0 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 3:3 31 14 8 9 55 - 44 50
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 2:1 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Реджана
 3:2 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Читтаделла
 1:1 31 10 9 12 35 - 40 39
11.
Зюйдтироль
 0:2 31 10 8 13 39 - 41 38
12.
Пиза
 3:3 31 9 11 11 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 1:2 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 2:1 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 1:2 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 2:3 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:2 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 2:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 3:3 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 1:1 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 0:2 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 2:1 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Пиза
 3:3 16 4 7 5 22 - 22 19
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 1:2 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 2:1 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 1:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 3:2 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 2:0 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Палермо
 3:3 16 6 7 3 27 - 23 25
5.
Венеция
 2:3 15 7 3 5 23 - 15 24
6.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
7.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
8.
Реджана
 3:2 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 2:1 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 3:3 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 1:2 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 0:2 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
Специя
 2:1 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Читтаделла
 1:1 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 1:2 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 1:1 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 13 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Фьямоцци Риккардо сделал результативную передачу.
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