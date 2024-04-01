Тур: 31. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
4' Желтая карточкаМелегони Филиппо
1:0
20' ГолБузио Джанлука
2:0
33' ГолПохьянпало Йоэль
2:1
45' ГолПортанова Маноло
2:2
50' Гол в свои воротаАльтаре Джорджо
55' Желтая карточкаЧигарини Лука
2:3
65' ГолПьераньоло Эдоардо
Ход матча
20'
1:0
33'
45'
50'
2:2
55'
65'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Реджана
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (4)
|0.61
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.32
|Бузио Джанлука
|6
|0.19
|Пьерини Николас
|5
|0.16
|Тессманн Таннер
|4
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.13
|Йонсен Деннис
|3
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|1
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Яяло Мато
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|8
|0
|Чигарини Лука
|6
|1
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
8
4
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Реджана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
8
Венеция
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Реджана
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
27
12
Голы по времени матча
Забито
33
9
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 25
4
12%
2
22%
1-15
5
15%
1
11%
16-30
7
21%
1
11%
31-45
7
21%
3
33%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
5
15%
2
22%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
15%
6
25%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90
Забито
23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
12
52%
3
33%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
5
23%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Забито
56
18
24 В 1-м тайме 7
32 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 17
5
9%
3
17%
1-15
10
18%
2
11%
16-30
9
16%
2
11%
31-45
8
14%
4
22%
46-60
7
13%
2
11%
61-75
17
30%
5
28%
76-90
Пропущено
35
46
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
4
11%
11
24%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
7
20%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
8
23%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0
Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Реджана
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1
Результаты матчей
Венеция
Реджана
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Венеция
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
213
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
87
69
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
219
1911
822
921
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|2:3
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|5.
|2:0
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|3:3
|31
|14
|8
|9
|55 - 44
|50
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|2:1
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|3:2
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|11.
|0:2
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|12.
|3:3
|31
|9
|11
|11
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|1:2
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|2:1
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|1:2
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|2:3
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|3:3
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|3:3
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|2:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|3:2
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|3:3
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|5.
|2:3
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|6.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|8.
|3:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|3:3
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|2:1
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|13 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13