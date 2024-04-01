Тур: 31. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Зрители: 5602
0'
4' Желтая карточкаМелегони Филиппо
1:0
20' ГолБузио Джанлука
2:0
33' ГолПохьянпало Йоэль
2:1
45' ГолПортанова Маноло
2:2
50' Гол в свои воротаАльтаре Джорджо
55' Желтая карточкаЧигарини Лука
2:3
65' ГолПьераньоло Эдоардо
90' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
90'+6
Ход матча
20'
1:0
33'
45'
50'
2:2
55'
65'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
481 Количество передач 450
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Реджана
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (4)
|0.61
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.32
|Бузио Джанлука
|6
|0.19
|Пьерини Николас
|5
|0.16
|Тессманн Таннер
|4
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.13
|Йонсен Деннис
|3
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|1
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Яяло Мато
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|8
|0
|Чигарини Лука
|6
|1
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
11
4
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Реджана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
8
Венеция
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
19% (6)
35% (11)
Реджана
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
20
Упущенные победы
30
12
Голы по времени матча
Забито
36
11
18 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 25
4
11%
2
18%
1-15
6
17%
1
9%
16-30
8
22%
2
18%
31-45
8
22%
3
27%
46-60
5
14%
1
9%
61-75
5
14%
2
18%
76-90
Пропущено
22
27
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
6
22%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
6
27%
2
7%
61-75
4
18%
7
26%
76-90
Забито
23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
12
52%
3
33%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
5
23%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Забито
59
20
26 В 1-м тайме 8
33 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 17
5
8%
3
15%
1-15
11
19%
2
10%
16-30
10
17%
3
15%
31-45
9
15%
4
20%
46-60
7
12%
3
15%
61-75
17
29%
5
25%
76-90
Пропущено
37
49
15 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
4
11%
11
22%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
6
16%
7
14%
31-45
7
19%
7
14%
46-60
7
19%
7
14%
61-75
8
22%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0
Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Реджана
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1
Результаты матчей
Венеция
Реджана
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Венеция
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
213
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
87
79
411
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
229
2011
922
922
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|0:0
|31
|16
|9
|6
|40 - 24
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|31
|10
|10
|11
|40 - 41
|40
|10.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|0:0
|31
|7
|7
|17
|34 - 49
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|20 - 11
|27
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|15 - 25
|16
|15.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13