Тур: 31. Стадион: Джованни Цини. Зрители: 9557
0:1
Конец матча
Ход матча
77'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
500 Количество передач 293
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Кремонезе
ФералпиСало
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.55
0.73
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
123
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.45
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.13
|Пикель Шарль
|3
|0.1
|Раванелли Лука
|3
|0.1
|Коллоколо Микеле
|3
|0.1
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.16
|Ла Мантия Андреа
|5 (2)
|0.16
|Компаньон Маттиа
|4
|0.13
|Феличи Маттиа
|3
|0.1
|Davide Balestrero
|3
|0.1
|Курфалидис Христос
|3
|0.1
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.06
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Дубицкас Эдгарас
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Антов Валентин
|6
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Йонсен Деннис
|0
|2
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Чеппители Лука
|8
|0
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
ФералпиСало
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
6
Кремонезе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
ФералпиСало
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
18
14
Кремонезе
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
ФералпиСало
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
8
22
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
2
12%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
6
35%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Пропущено
13
25
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
3
23%
6
24%
76-90
Забито
41
35
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
10%
5
14%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
7
17%
6
17%
61-75
10
24%
11
31%
76-90
Пропущено
24
49
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 22
16 Не пропускали 27
2
8%
7
14%
1-15
5
21%
7
14%
16-30
3
13%
8
16%
31-45
5
21%
7
14%
46-60
4
17%
7
14%
61-75
5
21%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2
ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Результаты матчей
Кремонезе
ФералпиСало
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
511
411
214
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
78
412
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
2011
1219
823
427
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|31
|16
|8
|7
|40 - 25
|56
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|1:0
|31
|13
|6
|12
|42 - 44
|45
|8.
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|31
|10
|10
|11
|40 - 41
|40
|10.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|0:1
|31
|8
|8
|15
|35 - 41
|32
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|31
|8
|6
|17
|35 - 49
|30
|20.
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|0:1
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|20 - 26
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13