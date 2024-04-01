  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 9557
Кремонезе
0:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
0:1
77' Гол
Federico Bergonzi
90'+5

Ход матча

57'
 
Курфалидис Христос
Ди Мольфетта Давиде
57'
 
Компаньон Маттиа
Дубицкас Эдгарас
64'
Квальята Джакомо
Антов Валентин
 
65'
Фалетти Сесар
Васкес Франко
 
71'
 
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
71'
 
Джудичи Лука
Зеннаро Маттиа
76'
Пикель Шарль
Коллоколо Микеле
 
76'
Гильоне Паоло
Дзанимачча Лука
 
77'
0:1
Federico Bergonzi
82'
Чофани Даниэль
Серникола Леонардо
 
85'
 
Alessandro Pilati
Феличи Маттиа

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 500 Количество передач 293
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
71
Йонсен
Деннис
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
94
Летиция
Гаэтано
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
11
Дубицкас
Эдгарас
Кремонезе
3-5-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
ФералпиСало

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
ЛП
4:2
ЛП
0:1
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ППД
0:2
ППД
3:1
ППД
1:0
ППД
2:0
СCB
1:0
СCB
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.73

Тотал матчей

2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
123

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.45
Кастаньетти Микеле 4 0.13
Пикель Шарль 3 0.1
Раванелли Лука 3 0.1
Коллоколо Микеле 3 0.1
Дзанимачча Лука 2 0.06
Гильоне Паоло 2 0.06
Окереке Давид 2 0.06
Васкес Франко 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Йонсен Деннис 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 5 (1) 0.16
Ла Мантия Андреа 5 (2) 0.16
Компаньон Маттиа 4 0.13
Феличи Маттиа 3 0.1
Davide Balestrero 3 0.1
Курфалидис Христос 3 0.1
Зеннаро Маттиа 2 0.06
Federico Bergonzi 2 0.06
Дубицкас Эдгарас 2 0.06
Mattia Tonetto 2 0.06
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 8 0
Антов Валентин 6 1
Васкес Франко 6 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Кастаньетти Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Йонсен Деннис 0 2
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Тсаджут Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Фьордилино Лука 7 1
Чеппители Лука 8 0
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
ФералпиСало
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
6
Кремонезе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
ФералпиСало
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

18
14
Кремонезе
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
ФералпиСало
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

8
22

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
2
12%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
6
35%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Забито

20
18
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
6
30%
5
28%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
3
23%
6
24%
76-90

Забито

41
35
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
10%
5
14%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
7
17%
6
17%
61-75
10
24%
11
31%
76-90

Пропущено

24
49
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 22
16 Не пропускали 27
2
8%
7
14%
1-15
5
21%
7
14%
16-30
3
13%
8
16%
31-45
5
21%
7
14%
46-60
4
17%
7
14%
61-75
5
21%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2
ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3

Результаты матчей

Кремонезе
ФералпиСало

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
4
11
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
8
1.5
4
12
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
20
11
12
19
1.5
8
23
4
27
2.5
5
26
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 31 16 8 7 40 - 25 56
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 1:0 31 13 6 12 42 - 44 45
8.
Брешия
 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Пиза
 31 10 10 11 40 - 41 40
10.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 31 10 8 13 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 0:1 31 8 8 15 35 - 41 32
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 31 8 6 17 35 - 49 30
20.
Лекко
 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Сампдория
 1:0 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 0:1 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 1:0 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 0:1 15 4 2 9 20 - 26 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Кремонезе 0:1 ФералпиСало онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный