  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Парма
0:2
Второй тайм: 90+'
Катанзаро
0'
0:1
11' Гол
Бьяши Томмазо
0:2
39' Гол
Антонини Матиас

Ход матча

11'
0:1
Бьяши Томмазо
(Шитум Марио)
39'
0:2
Антонини Матиас
(Вандепутте Яри)
46'
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
 
61'
Зом Симон
Эрнани Азеведо
 
61'
Партипило Антони
Бенедычак Адриан
 
62'
 
Понтиссо Симоне
Петриччоне Якопо
62'
 
Амброзино Джузеппе
Йемелло Пьетро
71'
 
Оливери Андреа
Сунас Димитрис
72'
Ансальди Кристиан
Валенти Лаутаро
 
73'
Камара Дрисса
Ман Деннис
 
87'
 
Стоппа Маттео
Бьяши Томмазо
87'
 
Помпетти Марко
Вандепутте Яри

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
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Парма
Ничья
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1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
30
Валенти
Лаутаро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
13
Бонни
Анж-Йоан
7
Бенедычак
Адриан
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
10
Петриччоне
Якопо
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Парма
4-3-3
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Парма
Катанзаро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.35
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.32
Бернабе Адриан 6 0.19
Михэйлэ Валентин 4 0.13
Бонни Анж-Йоан 3 0.1
Шарпантье Габриэль 3 0.1
Эстевес Науэль 3 0.1
Партипило Антони 3 0.1
Чолак Антонио-Мирко 3 0.1
Эрнани Азеведо 2 0.06
Дель Прато Энрико 2 0.06
Сиприен Вилан 2 0.06
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 11 0.35
Бьяши Томмазо 10 0.32
Вандепутте Яри 7 (1) 0.23
Сунас Димитрис 3 0.1
Верна Лука 3 0.1
Антонини Матиас 3 0.1
Амброзино Джузеппе 2 0.06
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.06
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Бернабе Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Сиприен Вилан 1 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бригенти Николо 9 1
Сконьямилло Стефано 10 0
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Петриччоне Якопо 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
5
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Катанзаро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

24
22
Парма
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Катанзаро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

30
27

Голы по времени матча

Забито

26
18
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
1
4%
9
50%
31-45
6
23%
3
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
35%
3
17%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
13%
3
17%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Забито

28
26
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
21%
6
23%
1-15
6
21%
5
19%
16-30
5
18%
1
4%
31-45
4
14%
7
27%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
3
11%
4
15%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
28%
7
29%
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
6
25%
76-90

Забито

54
44
26 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
12
22%
7
16%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
6
11%
10
23%
31-45
10
19%
10
23%
46-60
6
11%
3
7%
61-75
12
22%
7
16%
76-90

Пропущено

33
42
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 24
4
12%
5
12%
1-15
7
21%
9
21%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
8
24%
10
24%
46-60
4
12%
1
2%
61-75
6
18%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1
Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0
Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0

Результаты матчей

Парма
Катанзаро

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 47%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
5
1.5
10
5
3
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
11
4
1.5
6
9
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
23
7
21
9
1.5
16
14
7
23
2.5
5
25
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 2:0 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 2:3 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
5.
Катанзаро
 2:0 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 3:3 31 14 8 9 55 - 44 50
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 2:1 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Реджана
 3:2 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Читтаделла
 1:1 31 10 9 12 35 - 40 39
11.
Зюйдтироль
 0:2 31 10 8 13 39 - 41 38
12.
Пиза
 3:3 31 9 11 11 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 1:2 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 2:1 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 1:2 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 2:3 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:2 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 2:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 3:3 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 1:1 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 0:2 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 2:1 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Пиза
 3:3 16 4 7 5 22 - 22 19
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 1:2 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 2:1 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 1:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 3:2 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 2:0 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Палермо
 3:3 16 6 7 3 27 - 23 25
5.
Венеция
 2:3 15 7 3 5 23 - 15 24
6.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
7.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
8.
Реджана
 3:2 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 2:1 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 3:3 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 1:2 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 0:2 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
Специя
 2:1 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Читтаделла
 1:1 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 1:2 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 1:1 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 13 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Вандепутте Яри сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Антонини Матиас бьет в цель!
  • 11'
    Шитум Марио сделал результативную передачу.
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