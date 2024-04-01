  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Специя
2:1
Второй тайм: 90+'
Асколи
0'
1:0
12' Гол
Виньяли Лука
17' Желтая карточка
Стренг Джеремайя
1:1
24' Гол
Родригес Пабло
32' Желтая карточка
Надь Адам
2:1
52' Гол
Христов Петко

Ход матча

12'
Виньяли Лука
(Элия Сальваторе)
1:0
17'
 
Стренг Джеремайя
24'
1:1
Родригес Пабло
(Ди Таккио Франческо)
32'
Надь Адам
 
35'
 
Кваранта Данило
Вяйсянен Саули
52'
Христов Петко
2:1
60'
 
Байейе Брайан
Селия Раффаэле
61'
 
Калигара Фабрицио
Стренг Джеремайя
61'
 
Дурис Давид
Джоване Самуэль
75'
 
Simon D'Uffizi
Патрицио Масини
78'
Эспозито Франческо
Верде Даниэле
 
86'
Ягелло Филип
Фальчинелли Диего
 
87'
Gregorio Tanco
Элия Сальваторе
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Асколи
3.25
5.60
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46.00
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Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
99
Верде
Даниэле
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
7
Элия
Сальваторе
14
Виньяли
Лука
16
Фальчинелли
Диего
32
Васкес
Дэвис
16
Вяйсянен
Саули
55
Беллучи
Джузеппе
3
Мантовани
Валерио
13
Селия
Раффаэле
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
7
Зедадка
Карим
11
Стренг
Джеремайя
99
Родригес
Пабло
Специя
3-5-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Специя
Асколи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:2
СB
3:1
СB
3:0
СB
3:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
0:2
СB
0:0
СB
3:0
СB
4:3
СB
2:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Среднее время на гол

42
78

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.23
Моро Лука 4 (1) 0.13
Rachid Kouda 2 0.06
Реца Аркадиуш 2 0.06
Христов Петко 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Эспозито Франческо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Элия Сальваторе 0 0
Журковски Шимон 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.35
Родригес Пабло 3 0.1
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.1
Боттегин Эрик 2 0.06
Беллучи Джузеппе 2 0.06
Несторовски Илья 2 0.06
Дурис Давид 2 0.06
Патрицио Масини 2 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 10 0
Николау Димитрис 8 1
Эспозито Сальваторе 7 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Элия Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Эспозито Франческо 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Матею Алеш 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Виньяли Лука 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 2
Ди Таккио Франческо 10 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Кваранта Данило 5 1
Фальцерано Марчелло 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Зедадка Карим 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Специя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Асколи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
12
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Асколи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

14
14
Специя
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (4)
63% (19)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Асколи
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
3
19%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
8
38%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Пропущено

27
15
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
4
27%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
7
26%
3
20%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
30%
30%
3
20%
76-90

Забито

29
32
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
9
31%
9
28%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Пропущено

41
36
14 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 21
5
12%
5
14%
1-15
3
7%
6
17%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
9
22%
8
22%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
12
29%
29%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2
Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1
ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3

Результаты матчей

Специя
Асколи

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Специя
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
4
11
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
21
9
8
22
1.5
8
22
3
27
2.5
2
28
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 2:0 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 2:3 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
5.
Катанзаро
 2:0 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 3:3 31 14 8 9 55 - 44 50
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 2:1 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Реджана
 3:2 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Читтаделла
 1:1 31 10 9 12 35 - 40 39
11.
Зюйдтироль
 0:2 31 10 8 13 39 - 41 38
12.
Пиза
 3:3 31 9 11 11 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 1:2 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 2:1 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 1:2 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 2:3 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:2 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 2:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 3:3 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 1:1 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 0:2 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 2:1 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Пиза
 3:3 16 4 7 5 22 - 22 19
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 1:2 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 2:1 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 1:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 3:2 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 2:0 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Палермо
 3:3 16 6 7 3 27 - 23 25
5.
Венеция
 2:3 15 7 3 5 23 - 15 24
6.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
7.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
8.
Реджана
 3:2 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 2:1 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 3:3 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 1:2 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 0:2 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
Специя
 2:1 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Читтаделла
 1:1 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 1:2 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 1:1 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 13 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • 52'
    Г О О О О Л - Христов Петко бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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